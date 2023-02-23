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Человек-Паук: Паутина Вселенных Человек-Паук: Паутина Вселенных
Киноафиша Фильмы Человек-Паук: Паутина Вселенных Отзывы о мультфильме «Человек-Паук: Паутина Вселенных»
Spider-Man: Across the Spider-Verse Человек-Паук: Паутина Вселенных 2022 / Канада / США
9.3 Оцените
208 голосов Рейтинг IMDb: 8.9
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Отзывы о мультфильме «Человек-Паук: Паутина Вселенных»

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Наша рецензия

«И сгорбленная молчаливая фигура растворяется в сгущающейся тьме, осознав наконец, что в этом мире с великой силой всегда приходит великая ответственность!» В мировой прокат вышел второй фильм анимационной франшизы про Майлза Моралеса «Человек-паук: Паутина вселенных», где «паутина» — не просто метафора, а детализированная драматургическая находка. Если вы думали, что предыдущая картина «Человек-паук: Через…

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User 23 февраля 2023, 18:17
Оценка
Топ
23 февраля 2023, 18:17 Ответить
bondarenko.denis.2005 13 мая 2023, 14:33
Оценка
Возможно лучший фильм этого года
13 мая 2023, 14:33 Ответить
Киноафиша.инфо 13 мая 2023, 17:10
в ответ на сообщение bondarenko.denis.2005 от 13 мая 2023, 14:33
С нетерпением ждем премьеры!😉
13 мая 2023, 17:10 Ответить
kirillkirillkuznetsov504 22 мая 2023, 18:00
Оценка
Очень сильно жду еще с 2018 года)
22 мая 2023, 18:00 Ответить
Black Tea 23 мая 2023, 11:48
Оценка
Фильм топ
23 мая 2023, 11:48 Ответить
lufvladimir09 24 мая 2023, 17:06
Оценка
Очень хочу посмотреть этот фильм в хорошей графике в кинотеатре.Да и сюжет должен быть очень интересным.Думаю один из лучших фильмов года.
24 мая 2023, 17:06 Ответить
Aliyar Zhusupakmatov 30 мая 2023, 23:08
в ответ на сообщение bondarenko.denis.2005 от 13 мая 2023, 14:33
Флэш и трансформеры получше будут
30 мая 2023, 23:08 Ответить
Aydar Abzalov 31 мая 2023, 04:21
в ответ на сообщение bondarenko.denis.2005 от 13 мая 2023, 14:33
Ну если считать именно фильм то возможно стражи 3 будут лучше
А вот по мультфильмам да тут 100%
31 мая 2023, 04:21 Ответить
Иван Ефремов 1 июня 2023, 12:05
Оценка
Я хочу сходить почему ещё не вышел
1 июня 2023, 12:05 Ответить
Слава Лям 1 июня 2023, 18:53
Оценка
Жду проката трейлеры топ надеюсь и фильм такой же!
1 июня 2023, 18:53 Ответить
User 5 июня 2023, 11:49
Оценка
Красивое
5 июня 2023, 11:49 Ответить
User 5 июня 2023, 13:39
Оценка
Абалдено
5 июня 2023, 13:39 Ответить
D- Project Blog 5 июня 2023, 18:50
Оценка
мОЯ ЛЮБИИИИМАЯ ЛИНЕЙКА ФИЬОВ
ЭТО ВДОХНОВЛЯЕТ
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
5 июня 2023, 18:50 Ответить
Felen Wibrun 7 июня 2023, 09:42
Оценка
Практически любимый фильм
7 июня 2023, 09:42 Ответить
Саня Чучос 7 июня 2023, 22:16
Когда выйдет в кинотеатре Максимум (Шахты), никто не знает?
7 июня 2023, 22:16 Ответить
Гоша Вяткин 8 июня 2023, 11:40
я не понель он вышал или нет ??
8 июня 2023, 11:40 Ответить
Тихонка Фэшн 8 июня 2023, 12:50
Он идёт в тамбове?
8 июня 2023, 12:50 Ответить
User 8 июня 2023, 16:53
Оценка
Топ
8 июня 2023, 16:53 Ответить
marvel7337545 8 июня 2023, 18:46
Оценка
Это анимационный шедевр, его должен посмотреть каждый!!!! Это один из хороших кроссоверов людей пауков воплощённый на экране, дизайн и рисовка у каждого из пауков своя. Сюжет для любителей комиксов может быть предсказуем, но от просмотра все равно не сможете оторваться.
8 июня 2023, 18:46 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июня 2023, 22:46
в ответ на сообщение User от 8 июня 2023, 16:53
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
8 июня 2023, 22:46 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июня 2023, 22:47
в ответ на сообщение User от 8 июня 2023, 16:53
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
8 июня 2023, 22:47 Ответить
Жан Кубеев 9 июня 2023, 06:22
в ответ на сообщение Саня Чучос от 7 июня 2023, 22:16
Он уже вышел
9 июня 2023, 06:22 Ответить
Marif D-Mamedow 9 июня 2023, 15:58
Оценка
А его уже продублировали ?
9 июня 2023, 15:58 Ответить
Michael Dolakov 11 июня 2023, 12:45
а в Краснодаре покажут? В других городах его уже во всю показывают, а в Красе нет((
11 июня 2023, 12:45 Ответить
aslanovagil239 11 июня 2023, 19:11
Оценка
Понравилось
11 июня 2023, 19:11 Ответить
Киноафиша.инфо 11 июня 2023, 20:19
в ответ на сообщение aslanovagil239 от 11 июня 2023, 19:11
Добрый день! Рады, что мультфильм вам погравился😊 Спасибо за отзыв!
11 июня 2023, 20:19 Ответить
romandaskevi 12 июня 2023, 20:29
в ответ на сообщение kirillkirillkuznetsov504 от 22 мая 2023, 18:00
Оценка
Жиза
12 июня 2023, 20:29 Ответить
romandaskevi 12 июня 2023, 20:29
Оценка
Кайф...... Но дорогие билеты
12 июня 2023, 20:29 Ответить
romandaskevi 12 июня 2023, 20:30
в ответ на сообщение Тихонка Фэшн от 8 июня 2023, 12:50
Оценка
Незнаю
12 июня 2023, 20:30 Ответить
niksabir1 13 июня 2023, 12:43
Оценка
Это один из лучших мультфильмов MARVEL!
13 июня 2023, 12:43 Ответить
maksimfij 13 июня 2023, 13:54
Оценка
Шикарный фильм, рисовка отличная, сюжет хороший, много крутый персонажей. \"фильм можно посмотреть и не смотря первую часть \"
13 июня 2023, 13:54 Ответить
Станислав Ян 13 июня 2023, 15:57
Оценка
Просто шикарно!!!
13 июня 2023, 15:57 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 11:32
в ответ на сообщение Станислав Ян от 13 июня 2023, 15:57
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
14 июня 2023, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 11:32
в ответ на сообщение maksimfij от 13 июня 2023, 13:54
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
14 июня 2023, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 11:34
в ответ на сообщение maksimfij от 13 июня 2023, 13:54
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
14 июня 2023, 11:34 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 11:34
в ответ на сообщение niksabir1 от 13 июня 2023, 12:43
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
14 июня 2023, 11:34 Ответить
Олег Дорошенко 15 июня 2023, 17:14
озвучка от флароу филмс?
15 июня 2023, 17:14 Ответить
Андрей Иванов 15 июня 2023, 19:26
Оценка
Посмотрел как который любит человека это один из лучших фильмов про паука. Рекомендую.
15 июня 2023, 19:26 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 10:02
в ответ на сообщение Андрей Иванов от 15 июня 2023, 19:26
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился!
16 июня 2023, 10:02 Ответить
ayusha22.09.2004 16 июня 2023, 15:18
Оценка
Нет слов, одни эмоции
16 июня 2023, 15:18 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 18:41
в ответ на сообщение ayusha22.09.2004 от 16 июня 2023, 15:18
И только положительные! 😊
16 июня 2023, 18:41 Ответить
Дмитрий Другов 17 июня 2023, 15:48
Оценка
Очень понравился, жду продолжения !!! 😍
Всем любителем человека паука-советую !! 😁😎
17 июня 2023, 15:48 Ответить
Киноафиша.инфо 17 июня 2023, 19:10
в ответ на сообщение Дмитрий Другов от 17 июня 2023, 15:48
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
17 июня 2023, 19:10 Ответить
Andrey Pasechnik 18 июня 2023, 13:37
Оценка
Фильм топ, это я понял давно. Но меня терзает досада ведь в нашем кинотеатре его возможно не покажут. Хотя в кинотеатрах Южно-Сахалинска считайте столицы острова Сахалин его показывают, а в ЦРДК Юбилейный (Тымовское) где есть оборудованный зал, до этого показывались многочисленные популярные премьеры фильма с начала премьеры мультфильма нет и слова о показе.
18 июня 2023, 13:37 Ответить
Человек 18 июня 2023, 18:55
Оценка
Очень крутой и красивый мультфильм! Очень много отсылок на комиксы!
18 июня 2023, 18:55 Ответить
Киноафиша.инфо 18 июня 2023, 19:15
в ответ на сообщение Человек от 18 июня 2023, 18:55
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 19:15 Ответить
Киноафиша.инфо 18 июня 2023, 19:21
в ответ на сообщение Andrey Pasechnik от 18 июня 2023, 13:37
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 19:21 Ответить
Fenix 19 июня 2023, 16:41
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 13 мая 2023, 17:10
в каком дубляже этот фильм?
19 июня 2023, 16:41 Ответить
xcrazygame39 24 июня 2023, 12:34
Почему написано возрастное ограничение 18+ ?
24 июня 2023, 12:34 Ответить
Ваня Шигин 25 июня 2023, 11:15
Оценка
Мы с друзьями пришли в кино и в какой-то момент картинка пропала а звуки остались и мы уже 30 минут ждем перезапуска
25 июня 2023, 11:15 Ответить
petac4782 27 июня 2023, 02:55
Оценка
Без комментариев...
27 июня 2023, 02:55 Ответить
kavadina2006 28 июня 2023, 00:06
Оценка
Это действительно очень достойный мультфильм. Настоятельно рекомендую всем его посмотреть , вы точно не пожалеете 💗🔥
28 июня 2023, 00:06 Ответить
Дио Брандо 28 июня 2023, 10:08
Оценка
Супер
28 июня 2023, 10:08 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июня 2023, 16:18
в ответ на сообщение kavadina2006 от 28 июня 2023, 00:06
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
28 июня 2023, 16:18 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июня 2023, 16:18
в ответ на сообщение Дио Брандо от 28 июня 2023, 10:08
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
28 июня 2023, 16:18 Ответить
Вячеслав Щавлев 1 июля 2023, 05:40
Оценка
Фильм посмотрел дома. Спасибо за то что только Планета Кино Парус его выпустила
1 июля 2023, 05:40 Ответить
Saina Potapova 2 июля 2023, 02:21
Оценка
Лучшее
2 июля 2023, 02:21 Ответить
Алёна Чупина 2 июля 2023, 12:48
Оценка
👍👍👍👍👍👍
2 июля 2023, 12:48 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июля 2023, 14:42
в ответ на сообщение Saina Potapova от 2 июля 2023, 02:21
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
2 июля 2023, 14:42 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июля 2023, 14:42
в ответ на сообщение Алёна Чупина от 2 июля 2023, 12:48
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
2 июля 2023, 14:42 Ответить
Женя Иванов 3 июля 2023, 18:28
здравствуйте, а 6 числа показывать будут?
3 июля 2023, 18:28 Ответить
gridneva2804 5 июля 2023, 17:05
Оценка
Повелась на отзывы , ушла через 30 минут , какая чушь ...
5 июля 2023, 17:05 Ответить
Киноафиша.инфо 5 июля 2023, 17:46
в ответ на сообщение gridneva2804 от 5 июля 2023, 17:05
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
5 июля 2023, 17:46 Ответить
User 6 июля 2023, 12:03
Оценка
Прикольный мульт особенно для тех кто смотрел 1 часть или любит вселенную марвел
6 июля 2023, 12:03 Ответить
Киноафиша.инфо 6 июля 2023, 19:04
в ответ на сообщение User от 6 июля 2023, 12:03
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
6 июля 2023, 19:04 Ответить
z.khizhalova 8 июля 2023, 14:06
Оценка
Шикарный. Полный восторг .10/10
8 июля 2023, 14:06 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июля 2023, 19:43
в ответ на сообщение z.khizhalova от 8 июля 2023, 14:06
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
8 июля 2023, 19:43 Ответить
утка устала 9 июля 2023, 09:48
Оценка
Мне не понравилось. Отдали 320 рублей. Фильм незакончен. Я понимаю, что есть вторая часть, но у меня нет денег...
9 июля 2023, 09:48 Ответить
Киноафиша.инфо 9 июля 2023, 11:28
в ответ на сообщение утка устала от 9 июля 2023, 09:48
Добрый день! Спасибо за отзыв!
9 июля 2023, 11:28 Ответить
Кристина Аккерман 9 июля 2023, 19:48
Оценка
Мультфильм великолепный!
Можно ли узнать, последний сеанс по Москве в среду (12.07) что ль? Позже этой даты нигде не могу найти билеты.
9 июля 2023, 19:48 Ответить
spraytukreb 10 июля 2023, 11:38
Оценка
Имба
10 июля 2023, 11:38 Ответить
gnumeric 10 июля 2023, 16:53
Оценка
Начало отстой, очень затянуто и эта стремная графика под \"акварель\"- стремное решение. Как-будто смотришь короткометражку рекламную.
10 июля 2023, 16:53 Ответить
Кристина Гиберт 11 июля 2023, 16:35
Оценка
Это мультик для взрослых!
Опасно ходить с детьми маленькими. Тяжёлый мультик,быстрая смена картинки. После просмотра могут сниться кошмары.
Предыдущая часть была легче для просмотра,эта жесть.
11 июля 2023, 16:35 Ответить
Кристина Гиберт 11 июля 2023, 16:36
Оценка
Одним словом если - муть
11 июля 2023, 16:36 Ответить
User 14 июля 2023, 01:03
Оценка
это лучший фильм
14 июля 2023, 01:03 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 11:35
в ответ на сообщение Кристина Гиберт от 11 июля 2023, 16:35
Добрый день! Именно поэтому существует возрастное ограничение 12+ 😉
14 июля 2023, 11:35 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 11:36
в ответ на сообщение User от 14 июля 2023, 01:03
Добрый день! Рады, что мультфильм вам понравился! Спасибо за отзыв!
14 июля 2023, 11:36 Ответить
Maria Belik 14 июля 2023, 22:26
отстой
14 июля 2023, 22:26 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 20:17
в ответ на сообщение Maria Belik от 14 июля 2023, 22:26
Добрый вечер! Жаль, что мультфильм не оправдал ваших ожиданий☹️ Не расскажете, что именно вам не понравилось?
15 июля 2023, 20:17 Ответить
anastasiabasmakova634 15 июля 2023, 21:32
мультик ужасный, закончили не закончив, самое интересное сделали в другой части, КОТОРОЙ ЕЩЁ НЕТ! очень растянуто! КОРОТКОМЕТРАЖКА УЖАС
15 июля 2023, 21:32 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:39
в ответ на сообщение anastasiabasmakova634 от 15 июля 2023, 21:32
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
16 июля 2023, 12:39 Ответить
User 18 июля 2023, 17:33
Оценка
Лучший мульт, жду продолжения с нетерпением
18 июля 2023, 17:33 Ответить
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3 знака Зодиака, которые не обижаются даже на самые жестокие слова
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