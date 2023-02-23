«И сгорбленная молчаливая фигура растворяется в сгущающейся тьме, осознав наконец, что в этом мире с великой силой всегда приходит великая ответственность!» В мировой прокат вышел второй фильм анимационной франшизы про Майлза Моралеса «Человек-паук: Паутина вселенных», где «паутина» — не просто метафора, а детализированная драматургическая находка. Если вы думали, что предыдущая картина «Человек-паук: Через…
А вот по мультфильмам да тут 100%
ЭТО ВДОХНОВЛЯЕТ
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
Всем любителем человека паука-советую !! 😁😎
Можно ли узнать, последний сеанс по Москве в среду (12.07) что ль? Позже этой даты нигде не могу найти билеты.
Опасно ходить с детьми маленькими. Тяжёлый мультик,быстрая смена картинки. После просмотра могут сниться кошмары.
Предыдущая часть была легче для просмотра,эта жесть.
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