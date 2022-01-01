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Бэд Банни
Bad Bunny
Киноафиша
Персоны
Бэд Банни
Бэд Банни
Bad Bunny
Дата рождения
10 марта 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Альмиранте Сур, США
Популярные фильмы
Быстрее пули
(2022)
7.8809524
Нарко: Мексика
(2018)
7.7
Форсаж 9
(2021)
7.5
Фильмография Бэд Банни
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Фантастика
Год
Все
2024
2022
2021
2018
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
Эль Муэрто
El Muerto
боевик, приключения, фантастика
2024,
7.9
Быстрее пули
Bullet Train
боевик
2022, США
Билеты
7.5
Форсаж 9
Fast & Furious 9
боевик, криминал
2021, США
Смотреть за 1 ₽
7.7
Нарко: Мексика
драма, боевик, криминал
2018, США
Новости о Бэд Банни
Фильм Marvel от Sony «Эль Муэрто» обзавелся режиссером
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