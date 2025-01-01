Кто скрывается под маской Нью-Йоркского Потрошителя в сериале «Декстер: Воскрешение»? Разбираем популярные теории

Что за чертовщина? Мистика на съемках «Великолепного века»: актрисам снились покойные героини, техника отказывалась работать, люди умирали

Концовки этих 5 сериалов навсегда остались в сердцах зрителей: лучшие финалы из всех возможных

«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера

Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney

Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг

Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой

Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста