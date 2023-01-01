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Быстрее пули
Быстрее пули, 2022: актеры и роли
Bullet Train
Быстрее пули
2022 / США
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7.5
Оцените
48
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Быстрее пули, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Литч
David Leitch
В ролях
Брэд Питт
Brad Pitt
Аарон Тейлор-Джонсон
Aaron Taylor-Johnson
Джои Кинг
Joey King
Зази Битц
Zazie Beetz
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Сандра Буллок
Sandra Bullock
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