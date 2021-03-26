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Игры шпионов Игры шпионов
Киноафиша Фильмы Игры шпионов Отзывы о фильме «Игры шпионов »
The Courier Игры шпионов 2020 / Великобритания
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Игры шпионов »

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Москва, 1960 год. Полковник ГРУ Олег Пеньковский (Мераб Нинидзе) замечает на улице двух американских студентов и передает через них в посольство США письмо, которое можно расценить как предложение сотрудничества. Посланием заинтересовываются спецслужбы. ЦРУ и МИ-6 начинают искать курьера, который мог бы перевозить секретную информацию из СССР на Запад, не привлекая к себе внимания. Их выбор падает на Гревилла Винна (Бенедикт Камбербэтч) – лондонского бизнесмена, давно ведущего дела в…

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Valeriya Denisova 26 марта 2021, 16:23
Супер фильм.
Никогда не понимала, почему кто-то снимает про Россию фильм лучше чем мы?!! Все до мелочей продумано.
26 марта 2021, 16:23 Ответить
Anastasia Osipova 27 марта 2021, 14:38
Очередной пропагандистский антисоветский лживый фильм про то, как наш бывший полковник Родину продал за бабки, и это подается со знаком плюс. Помимо этого, отвратительная работа сценариста, режисера и оператора. Удивительно, когда хорошие актеры соглашаются сниматься в таком Г, совсем глупые они что ли.
27 марта 2021, 14:38 Ответить
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