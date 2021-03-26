Наша рецензия

Москва, 1960 год. Полковник ГРУ Олег Пеньковский (Мераб Нинидзе) замечает на улице двух американских студентов и передает через них в посольство США письмо, которое можно расценить как предложение сотрудничества. Посланием заинтересовываются спецслужбы. ЦРУ и МИ-6 начинают искать курьера, который мог бы перевозить секретную информацию из СССР на Запад, не привлекая к себе внимания. Их выбор падает на Гревилла Винна (Бенедикт Камбербэтч) – лондонского бизнесмена, давно ведущего дела в…