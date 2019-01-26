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Отчет

, 2019
The Report
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Отчет
7.2
Отчет - Трейлер
Отчет  Трейлер

О фильме

Сотрудник сената Дэниэл Джонс исследует программу задержания и допросов ЦРУ. Джонс с ужасом узнает о чудовищных пытках, которые применялись агентством после 11 сентября.

В ролях

Адам Драйвер
Адам Драйвер
Daniel Jones
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Denis McDonough
Дженнифер Моррисон
Дженнифер Моррисон
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Мора Тирни
Мора Тирни
Мэттью Риз
Мэттью Риз
Тед Левайн
Тед Левайн
John Brennan
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Senator Dianne Feinstein
Бен МакКензи
Бен МакКензи
Кори Столл
Кори Столл
Cyrus Clifford
Evander Duck Jr.
Off Site Security Guard
Режиссер Скотт З. Бёрнс
Сценарист Скотт З. Бёрнс, Katherine Eban
Композитор David Wingo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 27 сентября 2019
Премьера в мире 26 января 2019
Дата выхода
14 ноября 2019 Австралия
15 ноября 2019 Великобритания
7 ноября 2019 Германия
15 ноября 2019 Ирландия
18 ноября 2019 Италия
12 сентября 2019 Нидерланды
MPAA R
Сборы в мире $232 305
Производство Vice Studios, Unbranded Pictures, Margin of Error
Другие названия
The Report, Reporte clasificado, The Torture Report, A jelentés, O Relatório, Rapor, Raport, Докладът, Доповідь, Извештај, Отчёт о пытках, 더 리포트, ザ・レポート, 虐囚報告, 酷刑报告

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb

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