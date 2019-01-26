В ролях
Evander Duck Jr.
Off Site Security Guard
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Скотт З. Бёрнс
Сценарист
Скотт З. Бёрнс, Katherine Eban
Композитор
David Wingo
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
27 сентября 2019
Премьера в мире
26 января 2019
Дата выхода
|14 ноября 2019
|Австралия
|
|
|15 ноября 2019
|Великобритания
|
|
|7 ноября 2019
|Германия
|
|
|15 ноября 2019
|Ирландия
|
|
|18 ноября 2019
|Италия
|
|
|12 сентября 2019
|Нидерланды
|
|
MPAA
R
Сборы в мире
$232 305
Производство
Vice Studios, Unbranded Pictures, Margin of Error
Другие названия
The Report, Reporte clasificado, The Torture Report, A jelentés, O Relatório, Rapor, Raport, Докладът, Доповідь, Извештај, Отчёт о пытках, 더 리포트, ザ・レポート, 虐囚報告, 酷刑报告