«Игры шпионов »: Рецензия Киноафиши

Москва, 1960 год. Полковник ГРУ Олег Пеньковский (Мераб Нинидзе) замечает на улице двух американских студентов и передает через них в посольство США письмо, которое можно расценить как предложение сотрудничества. Посланием заинтересовываются спецслужбы. ЦРУ и МИ-6 начинают искать курьера, который мог бы перевозить секретную информацию из СССР на Запад, не привлекая к себе внимания. Их выбор падает на Гревилла Винна (Бенедикт Камбербэтч) – лондонского бизнесмена, давно ведущего дела в Восточной Европе. Тот поначалу упрямится – ну кому охота по доброй воле вести игры с КГБ? Однако агент ЦРУ Элисон Донован (Рэйчел Броснахэн) убедительно рисует перед ним картину ядерной войны, которую вот-вот развяжет импульсивный генсек Хрущев, и британец в итоге сдается.

Фильм основан на реальных событиях, но трактуют их до сих пор по-разному. Авторы выбирают вариант, идеально подходящий для гуманистического кино о маленьких людях, противостоящих безжалостной системе. В сценарии Тома О’Коннора и Винн, и Пеньковский твердо верят в то, что помогают предотвратить катастрофу: финал картины разворачивается на фоне Карибского кризиса. Учитывая эту общность взглядов, неудивительно, что между героями зарождается самая настоящая дружба. Они знакомятся семьями, выпивают, ходят в Большой театр и роняют катарсические слезы на «Лебедином озере».

Игры шпионов

Все стереотипы об СССР на месте. Этим, впрочем, в России мало кого удивишь. Новостью и событием, наверное, стал бы иностранный фильм, создателям которого удалось обойтись без ляпов. А остальное уже привычно. В кинотеатре зрителям будет над чем похихикать. Персонаж Камбербэтча гуляет по бесснежной Москве в дубленке, заселяется в отель под названием «Виталий» (!) и за обедом хрустит бутербродом с жирным слоем черной икры. Герой Нинидзе в Лондоне является на семейный ужин к другу с бутылкой водки в качестве презента. А еще предателей родины расстреливают прямо на глазах у трудового коллектива.

Британский режиссер Доминик Кук, поставивший фильм, много лет работал в театре. В большое кино он пришел четыре года назад. Возможно, этим отчасти объясняется его невнимательность к деталям и нежелание вникать в исторический контекст. Реальная Москва 60-х интересует его примерно так же сильно, как Шекспира во время написания «Гамлета» интересовала реальная Дания. Другими словами, это всего лишь фон для исследования универсальных человеческих страстей. Заявленных российскими прокатчиками в заглавии «шпионских игр» тут тоже нет. Это не экранизация Джона ле Карре.

Игры шпионов

Театральное прошлое режиссера оборачивается преимуществом лишь в одном аспекте. Он очень доверяет своим актерам. Именно на них в отсутствие хорошего сценария и падает основная драматургическая нагрузка. И актеры не подводят. Камбербэтч, щеголяющий аккуратными усиками, демонстрирует удивительное превращение из болтливого торгаша в полноценного тайного агента, контролирующего каждый шаг. Не уступает партнеру и Мераб Нинидзе – давно живущий в Австрии грузинский артист, незаслуженно редко попадающий на экраны (российская публика может помнить его по главной роли в «Бумажном солдате» Германа-младшего).

Его жену играет Мария Миронова. В кагэбэшника, идущего за героями по пятам, перевоплотился Кирилл Пирогов. Трудно сказать, видит ли какую-то разницу в исполнении этих ролей иностранная аудитория, но для отечественной это сразу жирный плюс: все русскоязычные персонажи говорят на чистом русском языке, не коверкают слова, не кривляются и выглядят как нормальные люди, а не как карикатуры на них.

Игры шпионов

Поклонникам шпионских саг фильм Кука наверняка покажется слишком простым и сентиментальным. Знатоки истории и любители покопаться в «Википедии» и вовсе будут в ужасе: с фактами авторы обращаются, мягко говоря, очень вольно. Но зато огромной армии фанатов Бенедикта Камбербэтча будет что обсудить, да и в целом посыл «Курьера» (так картина называется в оригинале) вполне актуален. Когда речь идет о политике, не нужно искать человечность на верхних этажах власти. Ее там нет. Вся надежда – на личные контакты. Маленькие люди, в отличие от больших, всегда смогут договориться.