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Мераб Нинидзе

Merab Ninidze
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе Merab Ninidze
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Дата рождения
3 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Тбилиси, СССР (Грузия)
Рост
178 см
Биография Мераба Нинидзе

Родился 3 ноября 1965 года. Тбилиси, СССР (Грузия).

Фильмография Мераба Нинидзе
Дело
Дело
драма 2021, Россия
4.0
Игры шпионов
Игры шпионов
триллер 2020, Великобритания
6.0
Под электрическими облаками
Под электрическими облаками
драма 2015, Россия / Польша / Украина
5.0
Синдром Петрушки
Синдром Петрушки
драма 2014, Россия / Швейцария / Германия
7.0
Ч/Б
Ч/Б
драма, комедия 2014, Россия
5.0
Убийца с камерой
Убийца с камерой
триллер 2010, Швейцария / Венгрия / Австрия
5.0
Бумажный солдат
Бумажный солдат
драма 2008, Россия
7.0
Метео-идиот
Метео-идиот
мелодрама 2008, Германия / Россия / Финляндия / Нидерланды / Италия
6.0
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В сети стали доступны первые отзывы критиков на фильм «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем Журналисты отмечают отличную игру Камбербэтча и грузинского актера Мераба Нинидзе.
Написать
17 марта 2021 15:20
Премьеры марта: главный фаворит «Оскара», новый фильм Ильи Найшуллера и мультик от Disney После февральского затишья на большие экраны врывается множество премьер различного масштаба. Все ожидают грандиозный кроссовер «Годзилла против Конга», в котором два огромных монстра наконец-то встретятся друг с другом. Но и помимо этого, каждая категория зрителей найдёт себе новинку по вкусу.
Написать
1 марта 2021 12:00
Бенедикт Камбербэтч в трейлере триллера о Холодной войне «Игры шпионов» В основу фильма легла реальная история, связанная с «делом Пеньковского».
Написать
28 января 2021 11:15
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