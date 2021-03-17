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Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Merab Ninidze
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Мераб Нинидзе
Merab Ninidze
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Дата рождения
3 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Тбилиси, СССР (Грузия)
Рост
178 см
Биография Мераба Нинидзе
Родился 3 ноября 1965 года. Тбилиси, СССР (Грузия).
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Фильмография Мераба Нинидзе
Дело
драма
2021, Россия
4.0
Игры шпионов
триллер
2020, Великобритания
6.0
Под электрическими облаками
драма
2015, Россия / Польша / Украина
5.0
Синдром Петрушки
драма
2014, Россия / Швейцария / Германия
7.0
Ч/Б
драма, комедия
2014, Россия
5.0
Убийца с камерой
триллер
2010, Швейцария / Венгрия / Австрия
5.0
Бумажный солдат
драма
2008, Россия
7.0
Метео-идиот
мелодрама
2008, Германия / Россия / Финляндия / Нидерланды / Италия
6.0
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В сети стали доступны первые отзывы критиков на фильм «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем
Журналисты отмечают отличную игру Камбербэтча и грузинского актера Мераба Нинидзе.
Написать
17 марта 2021 15:20
Премьеры марта: главный фаворит «Оскара», новый фильм Ильи Найшуллера и мультик от Disney
После февральского затишья на большие экраны врывается множество премьер различного масштаба. Все ожидают грандиозный кроссовер «Годзилла против Конга», в котором два огромных монстра наконец-то встретятся друг с другом. Но и помимо этого, каждая категория зрителей найдёт себе новинку по вкусу.
Написать
1 марта 2021 12:00
Бенедикт Камбербэтч в трейлере триллера о Холодной войне «Игры шпионов»
В основу фильма легла реальная история, связанная с «делом Пеньковского».
Написать
28 января 2021 11:15
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