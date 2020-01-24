Сколько стоит жизнь?, 2020

«Сколько стоит жизнь?» — биографическая драма от стримиговой платформы Netflix, посвященная событиям, развернувшимся в США после трагедии 11 сентября. В центре сюжета — юрист Кеннет Файнберг (Майкл Китон), назначенный прокурором Джоном Эшкрофтом на должность специалиста Фонда помощи семьям погибших в результате теракта. На его плечи сваливается непростая задача – определение суммы, которую получат родственники жертв взрыва в качестве моральной компенсации. Справиться с новыми обязанностями оказывается куда сложнее, чем предполагалось.

В ораторском мастерстве Кеннету нет равных. Адвокату по силам завлечь толпу абсолютно незаинтересованных людей, а студенты от него просто без ума. И прежде циничный Кеннет легко дистанцировался от клиентов, думая лишь о том, как извлечь из ситуации максимальную выгоду. Все изменилось после знакомства с общественным деятелем Чарльзом Вольфом (Стэнли Туччи), который лишился в тот роковой день жены. Внезапно Файнберг обнаруживает, что не способен подобрать нужные слова.

Работа в фонде позволяет Файнбергу пересмотреть свое отношение к человеческой жизни, а также осознать весь ошеломляющий масштаб произошедшей трагедии. Решать финансовые вопросы адвокату помогает Камилла Бирос (Эми Райан), много лет проработавшая в его фирме. Им предстоит разработать план, который будет применяться специалистами в последующие годы, а также ляжет в основу книги, на факты из которой опирается данный кинофильм режиссера Сары Коланджело («Воспитательница», «Маленькие происшествия») по сценарию Макса Боренштейна («Конг против Годзиллы»).