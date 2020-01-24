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Сколько стоит жизнь?, 2020

2020 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Сколько стоит жизнь?» — биографическая драма от стримиговой платформы Netflix, посвященная событиям, развернувшимся в США после трагедии 11 сентября. В центре сюжета — юрист Кеннет Файнберг (Майкл Китон), назначенный прокурором Джоном Эшкрофтом на должность специалиста Фонда помощи семьям погибших в результате теракта. На его плечи сваливается непростая задача – определение суммы, которую получат родственники жертв взрыва в качестве моральной компенсации. Справиться с новыми обязанностями оказывается куда сложнее, чем предполагалось.

В ораторском мастерстве Кеннету нет равных. Адвокату по силам завлечь толпу абсолютно незаинтересованных людей, а студенты от него просто без ума. И прежде циничный Кеннет легко дистанцировался от клиентов, думая лишь о том, как извлечь из ситуации максимальную выгоду. Все изменилось после знакомства с общественным деятелем Чарльзом Вольфом (Стэнли Туччи), который лишился в тот роковой день жены. Внезапно Файнберг обнаруживает, что не способен подобрать нужные слова.

Работа в фонде позволяет Файнбергу пересмотреть свое отношение к человеческой жизни, а также осознать весь ошеломляющий масштаб произошедшей трагедии. Решать финансовые вопросы адвокату помогает Камилла Бирос (Эми Райан), много лет проработавшая в его фирме. Им предстоит разработать план, который будет применяться специалистами в последующие годы, а также ляжет в основу книги, на факты из которой опирается данный кинофильм режиссера Сары Коланджело («Воспитательница», «Маленькие происшествия») по сценарию Макса Боренштейна («Конг против Годзиллы»).

Кеннет Файнберг — реальная историческая личность. Он построил карьеру адвоката на альтернативном урегулировании споров. После трагедии, произошедшей 11 сентября, прокурор Джон Эшкрофт назначил Файнберга специалистом по выплатам компенсаций.

Камнем преткновения для решения споров, о которых рассказывается в фильме, был тот факт, что многие жертвы теракта 11 сентября являлись высокооплачиваемыми финансистами. Семьи жертв посчитали, что предложения о компенсации занижены. Файнберг разработал план из восьми частей, который применялся при обращении в фонд и позволял определить справедливую сумму выплат.

На основе опыта работы в фонде Кеннет Файнберг написал книгу «Сколько стоит жизнь?», изданную в 2006 году.

В кинокартине роль Файнберга исполнил Майкл Китон. За последние 10 лет голливудский актер неоднократно играл известных личностей: в драме «Суд над чикагской семеркой» он воплотил образ генпрокурора Рэмси Кларка, в байопике «Основатель» стал владельцем сети ресторанов «Макдональдс» Рэем Кроком, а в оскароносной ленте «В поле зрения» Китон фигурировал в качестве журналиста Уолтера В. Робинсона.

Изначально кинокартину должен был поставить Дэвид Френкель, известный по фильмам «Призрачная красота» и «Дьявол носит Prada», а также сериалам «Утреннее шоу» и «Братья по оружию». Однако в 2019 году по неизвестным причинам его сменила Сара Коланджело, в 2018 году поставившая инди-драму «Воспитательница».

Макс Боренштейн написал сценарий еще в 2008 году, однако официальный анонс производства состоялся лишь в 2018 году на кинофестивале в Берлине.

Премьера состоялась в феврале 2020 года на фестивале Sundance. Но зрители ввиду пандемии COVID-19 смогли посмотреть киноленту лишь 3 сентября 2021 года, когда она вышла на Netflix.

Чиновник учится сопереживать людям, когда ему поручают практически невыполнимую задачу: он должен определить размер компенсации для семей, которые понесли неисчислимые потери в результате терактов 11 сентября 2001 года. Фильм основан на реальных событиях.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 3 сентября 2021
Премьера в мире 24 января 2020
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Сара Коланджело
Сара Коланджело
В ролях
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Майкл Китон
Майкл Китон
Эми Райан
Эми Райан
Лаура Бенанти
Лаура Бенанти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сколько стоит жизнь? 3 постера
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Наша рецензия
Кеннет Файнберг (Майкл Китон — «Бёрдмэн», «Бэтмен») — опытный юрист, что преподает студентам в колледже. «Сколько стоит жизнь?» – задается вопросом герой на одной из лекций. Кеннет раздает подопечным роли и называет конкретные цифры. С первых минут фильма мы сразу понимаем: перед нами не священник и не раввин, а профессионал, следующий букве закона. Его юридический цинизм, на первый взгляд, не способно ничего пошатнуть —…
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Netflix объявил даты релиза «Не смотри вверх», «Армии воров» и других своих фильмов Осенью и зимой ожидается по несколько крупных премьер каждую неделю.
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24 августа 2021 14:44
Майкл Китон пытается вывести экономическую формулу справедливости в трейлере драмы «Сколько стоит жизнь?» Фильм посвящен последствиям терактов 11 сентября 2001 года. 
Написать
10 августа 2021 13:38
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