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Доминик Кук

Dominic Cooke
Доминик Кук
Доминик Кук Dominic Cooke
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Дата рождения
1 февраля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Уимблдон, Великобритания
Биография Доминик Кук

Фильмография Доминик Кук
Игры шпионов
Игры шпионов
триллер 2020, Великобритания
6.0
TheatreHD: Варьете
TheatreHD: Варьете
спектакль 2017, Великобритания
0.0
На берегу
На берегу
драма, мелодрама 2017, Великобритания
6.0
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Бенедикт Камбербэтч в трейлере триллера о Холодной войне «Игры шпионов» В основу фильма легла реальная история, связанная с «делом Пеньковского».
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28 января 2021 11:15
Бенедикт Камбербэтч и Рэйчел Броснахэн на новых кадрах из триллера «Железная кора» Фильм расскажет о том, как британский шпион и его советский помощник положили конец Карибскому кризису.
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20 января 2021 13:27
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