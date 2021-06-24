Бендер: Начало, 2021

«Бендер: Начало» — новый взгляд на классический советский роман «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Зрители узнают, как складывался путь комбинатора, когда он был никому не известным юношей. Производством занималась студия, подарившая миру кинофраншизу «Гоголь», тогда как режиссером выступил постановщик «Тобола» и «Каникул строгого режима» Игорь Зайцев.
1919 год. За плечами русского народа две революции, а впереди ждут не менее значимые политические реформы. Но речь пойдет не об этом. Ося Задунайский (Арам Вардеванян) — честный парень, никогда прежде не переступавший черту закона. Все меняется после знакомства с гениальным жуликом и авантюристом Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Обстоятельства вынуждают законопослушного гражданина объединиться с турецкоподданным преступником для рискованного дела. Они начинают охоту за драгоценным жезлом, ранее принадлежавшим царской семье. Реликвию также мечтают заполучить бандиты и белые офицеры, привыкшие решать вопросы посредством грубой силы.
Наивный простак Ося вынужден учиться у опытного Ибрагима азам воровства, ловкому шпионажу и искусной лести, с помощью которых комбинатор неоднократно выходил победителем из самых скверных ситуаций. Выясняется, что между напарниками немало общего. Однако происходящее пагубно отражается на взаимоотношениях Задунайского с самой чистой девушкой столицы. Положение молодого человека усугубляет роковая красотка, прибывшая из-за границы. Удастся ли Осе довести первую крупную аферу до конца?
«Бендер: Начало» — первая часть трилогии, также включающей в себя фильмы «Золото империи» и «Последняя афера».
Персонажи основаны на классическом советском романе «Двенадцать стульев», который неоднократно экранизировался прежде. Наиболее известные киноадаптации вышли в 70-е годы и были срежиссированы Марком Захаровым и Леонидом Гайдаем.
Оригинальный сценарий по мотивам «Двенадцати стульев» написал Олег Маловичко. За его плечами работа над кинокартинами «Притяжение», «Елки», «Спутник», сериалами «Метод», «Мажор» и другими успешными релизами последних десяти лет.
Режиссер-постановщик Игорь Зайцев и артист Сергей Безруков уже работали вместе над «Каникулами строгого режима».
Остапа Бендера играли такие мастера, как Игорь Горбачев, Сергей Юрский, Арчил Гомиашвили, Андрей Миронов и Олег Меньшиков. В американской экранизации Мэла Брукса роль выдающегося комбинатора исполнил Фрэнк Ланджелла. Кроме того, персонаж увековечен памятниками сразу в нескольких городах России и странах СНГ.
Продюсером выступил Александр Цекало и его компания «Среда». Ранее студия выпустила многосерийный «Гоголь», ставший хитом не только на киноэкранах, но и на телевидении. Цекало также сыграл в фильме «Бендер: Начало» второстепенную роль.
В ленте снялся комик и видеоблогер Гарик Харламов.
Саундтрек написал кинокомпозитор Райан Оттер, работавший над рядом проектов компании «Среда», включая «Саранчу», «Метод» и «Гоголь». Кроме того, его музыку можно услышать в сериалах «Топи», «Троцкий» и «Триггер», а также в фильме «Аванпост».
1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра – охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это – будучи влюбленным в самую чистую девушку города! И, кажется, еще в одну – роковую иностранную красотку… Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.