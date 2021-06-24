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Бендер: Начало, 2021

2021 / Россия
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Приквел «Двенадцати стульев» с Сергеем Безруковым
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«Бендер: Начало» — новый взгляд на классический советский роман «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Зрители узнают, как складывался путь комбинатора, когда он был никому не известным юношей. Производством занималась студия, подарившая миру кинофраншизу «Гоголь», тогда как режиссером выступил постановщик «Тобола» и «Каникул строгого режима» Игорь Зайцев.

1919 год. За плечами русского народа две революции, а впереди ждут не менее значимые политические реформы. Но речь пойдет не об этом. Ося Задунайский (Арам Вардеванян) — честный парень, никогда прежде не переступавший черту закона. Все меняется после знакомства с гениальным жуликом и авантюристом Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Обстоятельства вынуждают законопослушного гражданина объединиться с турецкоподданным преступником для рискованного дела. Они начинают охоту за драгоценным жезлом, ранее принадлежавшим царской семье. Реликвию также мечтают заполучить бандиты и белые офицеры, привыкшие решать вопросы посредством грубой силы.

Наивный простак Ося вынужден учиться у опытного Ибрагима азам воровства, ловкому шпионажу и искусной лести, с помощью которых комбинатор неоднократно выходил победителем из самых скверных ситуаций. Выясняется, что между напарниками немало общего. Однако происходящее пагубно отражается на взаимоотношениях Задунайского с самой чистой девушкой столицы. Положение молодого человека усугубляет роковая красотка, прибывшая из-за границы. Удастся ли Осе довести первую крупную аферу до конца?

«Бендер: Начало» — первая часть трилогии, также включающей в себя фильмы «Золото империи» и «Последняя афера».

Персонажи основаны на классическом советском романе «Двенадцать стульев», который неоднократно экранизировался прежде. Наиболее известные киноадаптации вышли в 70-е годы и были срежиссированы Марком Захаровым и Леонидом Гайдаем.

Оригинальный сценарий по мотивам «Двенадцати стульев» написал Олег Маловичко. За его плечами работа над кинокартинами «Притяжение», «Елки», «Спутник», сериалами «Метод», «Мажор» и другими успешными релизами последних десяти лет.

Режиссер-постановщик Игорь Зайцев и артист Сергей Безруков уже работали вместе над «Каникулами строгого режима».

Остапа Бендера играли такие мастера, как Игорь Горбачев, Сергей Юрский, Арчил Гомиашвили, Андрей Миронов и Олег Меньшиков. В американской экранизации Мэла Брукса роль выдающегося комбинатора исполнил Фрэнк Ланджелла. Кроме того, персонаж увековечен памятниками сразу в нескольких городах России и странах СНГ.

Продюсером выступил Александр Цекало и его компания «Среда». Ранее студия выпустила многосерийный «Гоголь», ставший хитом не только на киноэкранах, но и на телевидении. Цекало также сыграл в фильме «Бендер: Начало» второстепенную роль.

В ленте снялся комик и видеоблогер Гарик Харламов.

Саундтрек написал кинокомпозитор Райан Оттер, работавший над рядом проектов компании «Среда», включая «Саранчу», «Метод» и «Гоголь». Кроме того, его музыку можно услышать в сериалах «Топи», «Троцкий» и «Триггер», а также в фильме «Аванпост».

1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра – охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это – будучи влюбленным в самую чистую девушку города! И, кажется, еще в одну – роковую иностранную красотку… Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 24 июня 2021
Премьера в мире 24 июня 2021
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Игорь Зайцев
Игорь Зайцев
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Арам Вардеванян
Арам Вардеванян
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Александр Цекало
Александр Цекало
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бендер: Начало 1 постер
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Август 1919-го. Россия погружена в огненный вихрь гражданской войны, Колчак наступает, большевики судорожно пытаются удержать власть, распродавая имперские ценности. Товарищ Троцкий заключает сделку с американским бизнесменом: миллион за фельдмаршальский жезл графа Румянцева «с во-от такими драгоценными камнями». К несчастью, при транспортировке на красный поезд нападают махновцы, и раненый курьер из последних сил прячет ценный предмет, где получилось — в одном из гробов…
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Potekhin 24 июня 2021, 22:02
Сюжет - полная хрень, фильм - буффонада и гротеск, смотрится легко, актёрская игра хорошая. На продолжение вряд ли пойду (только если будет некуда девать время).
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 24 июня 2021, 16:39
Фильмом он "довольна", ага.
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14 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: Никита Кологривый делится списком любимых фильмов и сериалов 24 июня в прокат вышла авантюристская приключенческая комедия с Сергеем Безруковым «Бендер: Начало». Накануне премьеры один из главных актеров фильма Никита Кологривый («Зоя», «Девятаев») специально для «Киноафиши» рассказал о своих кинопредпочтениях.
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25 июня 2021 17:59
Плут Сергей Безруков охотится за бриллиантовым жезлом в первом трейлере фильма «Бендер. Начало» Премьера первой части дилогии о становлении легендарного Остапа Бендера выйдет 24 июня 2021 года.
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25 мая 2021 10:23
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