Бендер: Начало, 2021

«Бендер: Начало» — новый взгляд на классический советский роман «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Зрители узнают, как складывался путь комбинатора, когда он был никому не известным юношей. Производством занималась студия, подарившая миру кинофраншизу «Гоголь», тогда как режиссером выступил постановщик «Тобола» и «Каникул строгого режима» Игорь Зайцев.

1919 год. За плечами русского народа две революции, а впереди ждут не менее значимые политические реформы. Но речь пойдет не об этом. Ося Задунайский (Арам Вардеванян) — честный парень, никогда прежде не переступавший черту закона. Все меняется после знакомства с гениальным жуликом и авантюристом Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Обстоятельства вынуждают законопослушного гражданина объединиться с турецкоподданным преступником для рискованного дела. Они начинают охоту за драгоценным жезлом, ранее принадлежавшим царской семье. Реликвию также мечтают заполучить бандиты и белые офицеры, привыкшие решать вопросы посредством грубой силы.

Наивный простак Ося вынужден учиться у опытного Ибрагима азам воровства, ловкому шпионажу и искусной лести, с помощью которых комбинатор неоднократно выходил победителем из самых скверных ситуаций. Выясняется, что между напарниками немало общего. Однако происходящее пагубно отражается на взаимоотношениях Задунайского с самой чистой девушкой столицы. Положение молодого человека усугубляет роковая красотка, прибывшая из-за границы. Удастся ли Осе довести первую крупную аферу до конца?