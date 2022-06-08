Наша рецензия

Свою юность Ваня (Павел Табаков) провел в окружении учебников и репетиторов. Теперь же ему тридцать лет, у него ипотека, разлюбившая его жена и невыносимо скучная работа в банке – красный диплом и золотая медаль оказались не более чем пылесборниками. Денег на выплату ипотеки у Вани нет, поэтому однажды он решается на авантюру. Его бывший одноклассник Коля (Данила Козловский) в свое время сумел разбогатеть, не отличаясь при этом высокими интеллектуальными способностями. Теперь он…