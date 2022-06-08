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Молодой человек Молодой человек
Киноафиша Фильмы Молодой человек Отзывы о фильме «Молодой человек»
Молодой человек 2022 / Россия
7.7 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Молодой человек»

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Наша рецензия

Свою юность Ваня (Павел Табаков) провел в окружении учебников и репетиторов. Теперь же ему тридцать лет, у него ипотека, разлюбившая его жена и невыносимо скучная работа в банке – красный диплом и золотая медаль оказались не более чем пылесборниками. Денег на выплату ипотеки у Вани нет, поэтому однажды он решается на авантюру. Его бывший одноклассник Коля (Данила Козловский) в свое время сумел разбогатеть, не отличаясь при этом высокими интеллектуальными способностями. Теперь он…

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ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 8 июня 2022, 13:57
По трейлеру тоталли cringe)))
8 июня 2022, 13:57 Ответить
Nora Holdikova 8 июня 2022, 21:28
Оценка
Прикольная комедия с моими любимыми Павлом Табаковым и Данилой Козловским. Вот когда они играют в кино, то ты сразу понимаешь, что это настоящий знак качества. Так держать, респект! Киношку мимо внимания не пропускайте точно!
8 июня 2022, 21:28 Ответить
Олег Масличенко 8 июня 2022, 23:50
Фильм получился классным и это факт. Я думаю он понравится даже тем, кто наши отечественные комедии не особо любит. А все потому, что сюжет интересный, неглупый, а актеры подобраны отличные, не переигрывают и по полной вживаются в свои образы. Такое дело мне нравится.
8 июня 2022, 23:50 Ответить
Михаил Колобов 9 июня 2022, 09:57
Наконец-то хорошая комедия! Столько всякой лажи наснимали, а тут появился «Молодой человек» и вернул мою веру в комедийный жанр. Что касается сюжета и актеров, то все есть в информации на сайте. Я же просто скажу – посмотреть стоит точно. Не пожалеете!
9 июня 2022, 09:57 Ответить
Алексей Чеснаков 10 июня 2022, 00:15
Люблю вот такие легкие и приятные фильмы. Идешь себе в кино на полном расслабоне и веселишься без задней мысли. А еще меня радует то, что это кино я точно запомню надолго, а это значит что у Фомина, Найшуллера и Ко все получилось в наилучшем виде. От сиквела, кстати, тоже не откажусь.
10 июня 2022, 00:15 Ответить
Василий Голованов 10 июня 2022, 09:47
Ну вот мы сходили в кино на «Молодой человек» и со всей уверенностью могу заявить, что вам это комедия точно должна понравится. Здесь только самые годные шутки, отличные актеры и в целом очень даже правильный посыл. Скучно не будет точно, да и задуматься после просмотра будет над чем.
10 июня 2022, 09:47 Ответить
Владислав Тарский 11 июня 2022, 14:22
Оценка
фильм не очень, сюжет плахой и вообще в кинотаетре воняло
11 июня 2022, 14:22 Ответить
tatanaplotnikova623 26 июня 2022, 20:28
Оценка
Шикарный фильм! ❤️
26 июня 2022, 20:28 Ответить
Александр Шибанов 8 июля 2022, 12:09
Оценка
Норм. Могло быть хуже ...
8 июля 2022, 12:09 Ответить
User 10 августа 2022, 15:11
Оценка
Офигенный фильм! Очень смешной
10 августа 2022, 15:11 Ответить
malaxow.kostia 12 августа 2022, 14:58
Оценка
Прикольный и смешной фильм, есть отсылки, советую, но возможно не для всех!
12 августа 2022, 14:58 Ответить
User 3 сентября 2022, 22:44
Оценка
Отличный фильм
3 сентября 2022, 22:44 Ответить
Мария Рубанова 26 сентября 2022, 13:24
Оценка
Однозначно можно сходить и посмеяться, не плохой фильм
26 сентября 2022, 13:24 Ответить
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