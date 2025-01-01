Все началось с этого щенка: какая порода собаки была у Джона Уика?

Смотрели комедии Гайдая до самых титров? Тогда вспомните последние фразы хитов великого режиссера (тест)

Наконец-то и Чоппер появится: что известно о 2 сезоне нашумевшего хита Netflix «Ван Пис»

«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)

90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым

«Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер

Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео)

Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)

Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»