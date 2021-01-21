День города, 2021

Добро пожаловать в Любякино — город, не существующий на карте. Здесь живут простые работяги, знакомые друг с другом с малых лет. Но уже совсем скоро об этом богом забытом месте узнает вся страна. Тому поспособствует журналистка Света (Катерина Шпица), приехавшая в провинцию из Москвы. Начальство поручило ей и младшему оператору Степану (Антон Филипенко) снять репортаж о грядущем Дне города. Задание оборачивается для сотрудников телеканала безумным приключением.

Света — скромная и красивая девушка, переживающая расставание с бойфрендом. Степан — типичный провинциал, влюблённый в коллегу с первого дня работы. Он открыт миру и всегда готов протянуть руку помощи. Но знаки внимания со стороны оператора своенравная журналистка игнорирует. Поездка в Любякино, где Степан родился и вырос, дарует парню последний шанс на взаимность.

Кинокартина дебютанта Алексея Харитонова состоит из четырех новелл, как кажется, не связанных между собой ничем, кроме общего места действия. В первой рассказывается о заурядном дорожном рабочем, которому поручено нанести городок на карту России. Именно об этом событии столичные репортёры и планируют снять материал. Но за три дня до торжества правящая элита Любякина сталкивается с целым ворохом неприятностей. Например, слесарь умудряется лишиться руки, а священник и участковый пытаются предотвратить наступающий зомби-апокалипсис.

Вместо того, чтобы решать проблемы, жители создают новые. День города на грани срыва, а на улицах царит хаос. Итог комедийного альманаха может оказаться самым неожиданным!