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День города, 2021

2021 / Россия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Романтическая комедия о жизни в провинциальном городке
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Добро пожаловать в Любякино — город, не существующий на карте. Здесь живут простые работяги, знакомые друг с другом с малых лет. Но уже совсем скоро об этом богом забытом месте узнает вся страна. Тому поспособствует журналистка Света (Катерина Шпица), приехавшая в провинцию из Москвы. Начальство поручило ей и младшему оператору Степану (Антон Филипенко) снять репортаж о грядущем Дне города. Задание оборачивается для сотрудников телеканала безумным приключением.

Света — скромная и красивая девушка, переживающая расставание с бойфрендом. Степан — типичный провинциал, влюблённый в коллегу с первого дня работы. Он открыт миру и всегда готов протянуть руку помощи. Но знаки внимания со стороны оператора своенравная журналистка игнорирует. Поездка в Любякино, где Степан родился и вырос, дарует парню последний шанс на взаимность.

Кинокартина дебютанта Алексея Харитонова состоит из четырех новелл, как кажется, не связанных между собой ничем, кроме общего места действия. В первой рассказывается о заурядном дорожном рабочем, которому поручено нанести городок на карту России. Именно об этом событии столичные репортёры и планируют снять материал. Но за три дня до торжества правящая элита Любякина сталкивается с целым ворохом неприятностей. Например, слесарь умудряется лишиться руки, а священник и участковый пытаются предотвратить наступающий зомби-апокалипсис.

Вместо того, чтобы решать проблемы, жители создают новые. День города на грани срыва, а на улицах царит хаос. Итог комедийного альманаха может оказаться самым неожиданным!

Кинокомедия «День города» — дебют Алексея Харитонова в большом кино. До этого кинематографист работал на телеканалах ТНТ, СТС и «Домашний». Но как режиссёр он попробовал свои силы лишь в 2018 году, поставив короткометражную сатиру «Взятка». Работа получила диплом гильдии критиков Кинотавра, а также участвовала в основной программе «Уличного кино».

Харитонов — выпускник академии коммуникаций Wordshop по специальности «сценарист». Также окончил режиссёрскую мастерскую школы «Свободное кино». Диплом был получен им в 2018 году.

По словам режиссёра, картина «День города» выдержана в жанре чёрной комедии. Так, в пилоте главная героиня случайно убивает оператора, а затем в него влюбляется. Также создатели проекта отмечают влияние классической пьесы Николая Гоголя «Ревизор».

Изначально предполагалось, что фильм выйдет в российский прокат до конца 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса премьеру пришлось сдвинуть на январь следующего. Дистрибьютером выступила компания «Каропрокат».

Любякино — вымышленная провинция, которой в действительности не существует. Съёмки проходи в Москве и подмосковном селе Растунове.

Продюсером стал Алексей Лихницкий — комик, известный по культовому шоу «Comedy Club». Он выступал в дуэте «Сёстры Зайцевы» вместе с Романом Юнусовым. Карьера Лихницкого в кинематографе началась с роли второго плана в фильме «Что творят мужчины!». Затем комик поступил на продюсерский факультет. «День города» — полнометражный дебют выпускника в новой для него роли.

Любякино - город, где живут простые люди, которые мечтают о простом человеческом счастье. И какие бы трудности ни возникали на этом пути, русский человек знает, как их встретить. И все это ради главного – в 2021 году город Любякино наконец появится на карте России!

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 января 2021
Премьера в мире 21 января 2021
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Алексей Харитонов
Алексей Харитонов
В ролях
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Антон Филипенко
Антон Филипенко
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Действие происходит в Любякине – затерянном на просторах великой Руси городка, которого, кажется, даже нет на карте. Но скоро в жизни этого города наступает важнейшее событие: через него проедет президентский кортеж. Все в городе – от администрации до простых рабочих – готовятся к встрече президента. Но вдруг абсолютно всё идёт не так. Картина представляет собой набор юмористических новелл разной степени абсурдности. Периодически они пересекаются, но в целом остаются…
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ElizavetaPersonal 20 января 2021, 11:25
Для кого снимают эти фильмы??? Не одного нормального русского фильма за 3 года. Позороще. 🤮
hydyakov95 23 января 2021, 16:54
Фильм блювота , высер из кишки режиссёра ,по-другому не назвать!!!
Ужасный фильм, без смысла , без юмора , унылое дерьмо.
Всем советую изменить… Читать дальше…
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«Фарс — это проверка на профпригодность». Интервью с Катериной Шпицей Самая миниатюрная российская актриса о том, как таскать на себе мужчину и носить узкую юбку в самых невероятных обстоятельствах.
Написать
21 января 2021 12:00
Провинция готовится к визиту президента в трейлере российской комедии «День города» Основой для сюжета новой комедии стал гоголевский «Ревизор».
Написать
9 декабря 2020 15:15
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