Из 26 фильмов, получивших в 2022 году поддержку Фонда кино, окупился лишь один

По данным издания «РБК» и интернет-портала ЕАИС, из всех кинопроектов, получивших государственную поддержку Фонда кино в 2022 году, окупиться удалось лишь одному.

Всего в ушедшем году финансирование от Фонда кино было выделено 26 фильмам. При этом добиться хоть каких-то финансовых успехов в прокате удалось только комедии Александра Фомина «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой Козловским в главных ролях: при бюджете в 64,8 млн рублей (30 млн из этой суммы были выделены Фондом кино на безвозвратной основе) лента смогла заработать 192,2 млн рублей.

«РБК» подчеркивает, что под понятием «окупившийся фильм» в данном случае понимается проект, который принес своим создателям сумму, превышающую затраты на его производство и маркетинг. Для достижения такого статуса сборам картины, как правило, необходимо достичь планки, превосходящей ее обозначенный бюджет в два или более раза из-за необходимости делить прибыль с кинотеатрами.

Кроме того, из тех же 26 фильмов, отбить свой бюджет (собрать в прокате сумму, превышающую бюджет, но не окупиться из-за разделения прибыли с кинотеатрами) удалось пяти картинам: анимационной ленте «Финник» (собрала 442, 7 млн рублей при бюджете в 325,2 млн), эпическому боевику «Сердце пармы» (собрал 932,1 млн при бюджете в 714,4 млн), мультфильму «Три кота и море приключений» (собрал 138 млн при бюджете в 93 млн), семейному приключенческому фильму «Чук и Гек: Большое приключение» (собрал 248,4 млн при бюджете в 200,2 млн) и комедии «Любовники» (собрала 170,9 млн при бюджете в 93 млн).

Стоит отметить, что недавно фильм «Чебурашка», также поддержанный Фондом кино (из общего бюджета картины в 850 млн рублей государством было выделено 361 млн), стал самым кассовой картиной за всю историю российского проката, заработав более 6 млрд рублей. Хотя формально эта картина не относится к перечню «РБК» (она вышла на экраны только в 2023 году), его также можно отнести к успешным отечественным проектам, поддержанным государством.