Ингрид Олеринская родилась 14 марта 1992 года в Рязани, однако детство будущей актрисы прошло в Нижнем Новгороде. В семье было трое детей. Отец – предприниматель, а мать – учительница русского языка и литературы. После развода родителей дети остались с матерью. Вскоре они переехали в Москву. Здесь будущая знаменитость окончила лицей при Московском международном университете, а параллельно ходила на занятия в Школу юного журналиста.

Поступив в педагогический вуз, Ингрид была вынуждена его бросить: в это время она начала карьеру актрисы и к тому же произошел конфликт с одним из преподавателей. Но и в театральный вуз после этого Олеринская поступать не стала.

Обладающей яркой внешностью Ингрид предложили сняться в мелодраме «Неадекватные люди». На пробы ее пригласили буквально с улицы, и именно этот проект стал началом ее актерской карьеры, причем весьма удачным: многие критики похвалили ее работу.

Давший Ингрид шанс режиссер Роман Каримов еще не раз снимал кино с ее участием: через год после успеха «Неадекватных людей» он работает с ней над фильмом «Вдребезги», а спустя десять лет после их первой совместной работы снимает ее в сиквеле «Неадекватных людей». Ошеломительный успех первой актерской работы Олеринской не ударил ей в голову, и после она снималась как в главных ролях, так и в эпизодических.

У Ингрид были романы с Иваном Стебуновым, Сергеем Чугиным. Также ей приписывают роман с Никитой Ефремовым, но молодые люди утверждают, что их связывала только дружба. В настоящее время информацию о личной жизни актриса держит в секрете, однако ходят слухи, что она состоит в отношениях с парнем из Челябинска, который работает в Москве моделью и спортивным тренером.