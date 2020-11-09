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Ингрид Олеринская

Ингрид Олеринская
Ингрид Олеринская
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Дата рождения
14 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Рязань, Россия
Рост
170 см
Биография Ингрид Олеринской

Ингрид Олеринская родилась 14 марта 1992 года в Рязани, однако детство будущей актрисы прошло в Нижнем Новгороде. В семье было трое детей. Отец – предприниматель, а мать – учительница русского языка и литературы. После развода родителей дети остались с матерью. Вскоре они переехали в Москву. Здесь будущая знаменитость окончила лицей при Московском международном университете, а параллельно ходила на занятия в Школу юного журналиста.  

Поступив в педагогический вуз, Ингрид была вынуждена его бросить: в это время она начала карьеру актрисы и к тому же произошел конфликт с одним из преподавателей. Но и в театральный вуз после этого Олеринская поступать не стала.

Обладающей яркой внешностью Ингрид предложили сняться в мелодраме «Неадекватные люди». На пробы ее пригласили буквально с улицы, и именно этот проект стал началом ее актерской карьеры, причем весьма удачным: многие критики похвалили ее работу.

Давший Ингрид шанс режиссер Роман Каримов еще не раз снимал кино с ее участием: через год после успеха «Неадекватных людей» он работает с ней над фильмом «Вдребезги», а спустя десять лет после их первой совместной работы снимает ее в сиквеле «Неадекватных людей». Ошеломительный успех первой актерской работы Олеринской не ударил ей в голову, и после она снималась как в главных ролях, так и в эпизодических.

У Ингрид были романы с Иваном Стебуновым, Сергеем Чугиным. Также ей приписывают роман с Никитой Ефремовым, но молодые люди утверждают, что их связывала только дружба. В настоящее время информацию о личной жизни актриса держит в секрете, однако ходят слухи, что она состоит в отношениях с парнем из Челябинска, который работает в Москве моделью и спортивным тренером.

Интересные факты о Ингрид Олеринской
  • Актрису назвали в честь жены режиссера Ингмара Бергмана. Это была идея ее отца.
  • Олеринская все же планирует получить актерское образование и подумывает о том, чтобы пройти специальные курсы за границей.
  • В 2011 году снялась для обложки Maxim и вошла в топ самых сексуальных женщин России.
  • Ради съемок в фильме «Лондонград» Ингрид пришлось подстричь длинные русые волосы и перекрасить их в черный цвет. А чтобы улучшить знание языка, она прошла стажировку в англоязычной школе в Ирландии.
  • Девушка ведет здоровый образ жизни уже долгое время. Не ест мясо. Ранее занималась боксом, а сейчас увлекается пилатесом.
Фильмография Ингрид Олеринской
Молодой человек
Молодой человек
комедия 2022, Россия
7.0
Неадекватные люди 2
Неадекватные люди 2
комедия, драма 2019, Россия
7.0
Лови момент
Лови момент
комедия, мелодрама 2019, Россия
4.0
Отрыв
Отрыв
триллер, ужасы 2018, Россия
4.0
Билет на VEGA$
Билет на VEGA$
приключения, комедия 2012, США / Россия
5.0
Неадекватные люди
Неадекватные люди
комедия 2010, Россия
8.0
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В Сети доступен первый трейлер комедии «Неадекватные люди 2» Выходит сиквел культовой комедии Романа Каримова.
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9 ноября 2020 15:43
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