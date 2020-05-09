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Игорь Копылов
Игорь Копылов
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Игорь Копылов
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Дата рождения
1 июня 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Игоря Копылова
Родился 1 июня 1967 года.
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Фильмография Игоря Копылова
Небо
военный, драма
2020, Россия
8.0
Ржев
военный, драма
2019, Россия
7.0
Перцы
комедия, мелодрама
2013, Россия
4.0
Механик
боевик, криминал
2012, Россия
5.0
Не скажу
драма
2010, Россия
7.0
Выход
драма, криминал
2009, Украина
5.0
Любовь одна
драма, мелодрама
2007, Россия
5.0
Черный ворон
мелодрама, триллер
2001, Россия
6.0
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Режиссер фильма «Ржев» рассказал, как и для чего создавалось кино о ржевской трагедии
8 мая на телеканале «Россия» состоялся показ фильма «Ржев», вышедшего на экраны кинотеатров в декабре 2019 года. Журналисты пообщались с режиссером киноленты Игорем Копыловым.
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9 мая 2020 13:15
К юбилею Победы: «Россия 1» покажет премьеру военной драмы «Ржев»
Зрители увидят фильм об одной из самых жестоких битв ВОВ.
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6 мая 2020 11:42
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