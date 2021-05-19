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Турист, 2021

2021 / Россия
8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Декабрь 2020 года. Бывший сотрудник полиции Гриша Дмитриев в составе небольшой группы российских инструкторов прибывает в Центральноафриканскую Республику. Грише командировка не кажется сложной, ведь в задачи инструкторов входит только обучение солдат местной армии основам тактики и методам ведения боя. Однако все с самого начала идет не так. Несколько бандитских группировок идут на столицу, чтобы устроить в стране государственный переворот. Русские инструкторы совместно со своими подопечными дают отпор бандитам. Но для Гриши, никогда не принимавшего участие в боевых действиях, эта командировка превращается в настоящий ад…

8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 19 мая 2021
Возраст 18+
Прокатчик Веста
В ролях
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Александр Барановский
Владимир Петров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Турист 1 постер
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Турист
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
cheevoss 24 мая 2021, 13:13
Как я понял, на массовке снимали местных. Сперва показалось, что в некоторых сценах они ведут себя как-то фриковато, особенно, когда кричат Non!,… Читать дальше…
tatapirogowa 21 мая 2021, 16:24
Странная война идет в ЦАР, нестандартная по нашим привычным понятиям. Нет там единой линии фронта и орд экипированных боевиков. Бегают малыми… Читать дальше…
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