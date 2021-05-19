Турист, 2021

Декабрь 2020 года. Бывший сотрудник полиции Гриша Дмитриев в составе небольшой группы российских инструкторов прибывает в Центральноафриканскую Республику. Грише командировка не кажется сложной, ведь в задачи инструкторов входит только обучение солдат местной армии основам тактики и методам ведения боя. Однако все с самого начала идет не так. Несколько бандитских группировок идут на столицу, чтобы устроить в стране государственный переворот. Русские инструкторы совместно со своими подопечными дают отпор бандитам. Но для Гриши, никогда не принимавшего участие в боевых действиях, эта командировка превращается в настоящий ад…