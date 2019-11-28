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Ржевская операция – одно из самых сложных для официальной истории событий войны. Её результаты можно считать победой советской армии, но победа эта досталась чудовищными потерями. По разным оценкам, потери советской стороны в этой битве достигли от полумиллиона до более миллиона людей (в конце кинофильма заявлена последняя цифра). Неудивительно, что такая кровопролитная битва в итоге оказалась недостаточно отрефлексирована в искусстве. Ржев практически не упоминается в кино, даже в таком…