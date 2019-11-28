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Ржев Ржев
Киноафиша Фильмы Ржев Отзывы о фильме «Ржев»
Ржев 2019 / Россия
8.0 Оцените
152 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Ржев»

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Наша рецензия

Ржевская операция – одно из самых сложных для официальной истории событий войны. Её результаты можно считать победой советской армии, но победа эта досталась чудовищными потерями. По разным оценкам, потери советской стороны в этой битве достигли от полумиллиона до более миллиона людей (в конце кинофильма заявлена последняя цифра). Неудивительно, что такая кровопролитная битва в итоге оказалась недостаточно отрефлексирована в искусстве. Ржев практически не упоминается в кино, даже в таком…

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Олег Елин 28 ноября 2019, 16:30
судя по тому что там будут искать шпиона ...Это уже смотреть не стоит ...по мне так это очередной камень в огород "кровавой Гэбни" ... надоело ...неужели нельзя снять что то 28 ми панфиловцев ,без искупления кровью и прочего ? ....Устал я смотреть на это ....
28 ноября 2019, 16:30 Ответить
Mikhail Kokin 5 декабря 2019, 21:13
Оценка
Фильм отношения к "Ржеву" не имеет!
Опять режиссёр "обсирает" и советские время (это сейчас ОЧЕНЬ модно) и Советску Армию!.... Командиры - бухают! Солдаты - уголовники, стукачки и ненавидящие советскую действительность граждани. Комисар - еврей! Конечно же, злобный особист, который всех кошмарит. Сцены боёв - прикольные, местами даже треш.
Увы! Не умеют или не хотят у нас снимать фильмы про войну. По крайне мере, хороших фильмов мало!
5 декабря 2019, 21:13 Ответить
Алексей Старун 6 декабря 2019, 00:20
в ответ на сообщение Олег Елин от 28 ноября 2019, 16:30
Оценка
Нет там никаких шпионов, фильм офигенный!
6 декабря 2019, 00:20 Ответить
Алексей Старун 6 декабря 2019, 00:28
Оценка
Очередное отличное Российское кино! Сначала показалось, что направлено кино на переоценку героических заслуг наших предков, типа "как плохо было у нас и как хорошо у них", однако всё оказалось не так! Реальное кино про героев и трусов, какой "разношёрстный" боевой состав и как удержать всех в одной упряжке за одну идею. Нормальный человек с Русской душой поймет и полюбит это кино. Западное кино, особенно про войну и рядом не стоит с нашим современным кинематографом.
6 декабря 2019, 00:28 Ответить
marat_nelly 6 декабря 2019, 16:21
Оценка
Сходил на фильм. Думал, что опять посредственность. Но смотрел на одном дыхании. Даже асабист, да сволочь. Лучше посмотреть самому и потом дать оценку. Как говориться, спасибо за победу. Нас там не было и не нам судить. А победу они добыли.
6 декабря 2019, 16:21 Ответить
Vafin-alex2015 6 декабря 2019, 20:36
Оценка
Посмотрите обязательно это произведение очередного искусства!!! Съёмка, отличная. Актеры играли здорово. Все собранные средства идут на пожертвования. Это вообще редкость сейчас. Мой респект режиссеру и всем актерам!!!
6 декабря 2019, 20:36 Ответить
Иван Суворов 9 декабря 2019, 11:00
Оценка
Хороший фильм. Обязательно посмотрите. Рассказывает о 2 х днях боев за деревню Овсянниково и цене которой далась нам Победа в Великой Ответственной войне.
К фильму претензий нет, но почему он называется Ржев? Ещё в рекламе написано вся правда о ржевской битве. Да в ржевской битве был не один десяток таких деревень и длилась она 1.5 года....
При нынешнем знании истории у молодого поколения сложится мнение, что в фильме и показана ржевская трагедия.
Впрочем у нас таким же образом сняты фильмы : Сталинград, Битва за Севастополь-фильмы хорошие, но не передают и толики того бесконечного человеческого подвига и трагедии которые были в этих сражениях...
Мы научились снимать качественно, но не научились снимать чтобы цепляло до глубины души....
Пендосы даже их тех крох, которые они приложили в борьбе с фашизмом выдают такие фильмы как :Перл Харбол, Спасти рядового Райна, По соображениям совести, после просмотра которых кажется что именно они приложили главные усилия в победе во второй мировой войне.
А какие бы они сняли фильмы если бы у них в истории были такие моменты как : Сталинград, оборона Севастополя, блокада Ленинграда, Курская битва, форсирование Днепра, взятие Берлина и множество других великих и в тоже время трагичных, в цене, страниц нашей истории...
27000000 ДВАДЦАТЬ СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК...
9 декабря 2019, 11:00 Ответить
Pavel.Rashchupkin 9 декабря 2019, 12:19
Оценка
Смотреть можно,не более.Как обычно злобный особист,плохая Советская власть,кругом предатели.Бои сняты хорошо,половина фильма отличная,потом с особистом переборщили.Огромное количество отличных Советских фильм о войне,а современные киноделы, не могут снимать хорошее патриотичное кино.
9 декабря 2019, 12:19 Ответить
gt1964 9 декабря 2019, 16:40
Оценка
Фильм отличный. Очень понравился. Жаль, что в зале совсем не было молодежи. Даже тридцати и сорока лет не было. Только сильно возрастные зрители. Жаль, что молодеж не ходит на такие фильмы. Я была с сыном ( 25 лет) Он тоже не хотел идти, пошел только из за того, что я попросила. Сказал после просмотра, что фильм очень понравился. Сходите, не пожалеете.
9 декабря 2019, 16:40 Ответить
Сергей Малышев 9 декабря 2019, 18:20
в ответ на сообщение gt1964 от 9 декабря 2019, 16:40
Молодежь ждет обзор бэдкомедиана😀
9 декабря 2019, 18:20 Ответить
apetrov7177 11 декабря 2019, 09:21
Оценка
Очень добротный фильм о войне. Рекомендую сходить с детьми-старшеклассниками.
11 декабря 2019, 09:21 Ответить
Uzik 11 декабря 2019, 13:20
Оценка
Согласен с тем мнением, что этот замечательный, во всех отношениях, фильм о войне не стоило называть громким именем РЖЕВ. Лучше бы назвали, например,- "Мы сражались подо Ржевом", а эпиграф к нему - потрясающее стихотворение Александра Твардовского,- "Я убит подо Ржевом".
11 декабря 2019, 13:20 Ответить
Олеся Богданова 11 декабря 2019, 23:33
Оценка
Отвратительная игра актёров , они словно рэп со сцены читали , этакие не солдаты советской армии , а молоденькие мажоры . Я не могла смотреть фильм , так как постоянно ассоциировала это с творчеством Бузовой, было очень страшно , так как поняла что нашему кинематографу настал полный конец...
Очень многие выходили из зала уже после 30 минут просмотра .
11 декабря 2019, 23:33 Ответить
Александр Лукичев 12 декабря 2019, 14:52
в ответ на сообщение Олеся Богданова от 11 декабря 2019, 23:33
Значит фильм хороший обязательно посмотрю.
12 декабря 2019, 14:52 Ответить
chembella 12 декабря 2019, 20:21
Оценка
Фильм отличный!!! О величии духа, о силе внутренней, смелости и любви к своей Родине. Браво бойцам! Браво ротному! Это было сильно!!
12 декабря 2019, 20:21 Ответить
Наталья Дёминова 13 декабря 2019, 10:40
Оценка
Отвратительно. Полный провал.
зрители (+12) увидят : советскую армию в отвратительном моральном и материальном состоянии, несколько минут кровавого наступления и полтора часа маловнятных блужданий и сомнительных бесед, пьяных командиров и бесконечное число папирос, Психически больного НКВДшника и тупое командование, бездарную режиссуру и актёрское исполнение, весьма жалкие декорации и отсутствие смысла в развитии сюжетных линий…Широко рекламируемой «битве за Ржев» зрители не увидят, как не увидят и «правды»…

А ещё останется отвратительное ощущение того, что такие фильмы — с чётко прослеживаемой целью убить на корню всё желание защищать свою землю — всё чаще появляются на наших экранах с приписками «вся правда о ВОВ» и всё меньше тех, кто может нам рассказать настоящую правду.
13 декабря 2019, 10:40 Ответить
Наталья Дёминова 13 декабря 2019, 10:50
в ответ на сообщение Олеся Богданова от 11 декабря 2019, 23:33
Оценка
согласна абсолютно
13 декабря 2019, 10:50 Ответить
stasankosoy 13 декабря 2019, 11:02
Оценка
Очень сильный фильм!!!
13 декабря 2019, 11:02 Ответить
lenale.1983 13 декабря 2019, 14:24
Оценка
Очень понравился фильм. Пережевательный
13 декабря 2019, 14:24 Ответить
Александр Шибанов 13 декабря 2019, 23:12
Оценка
Нет слов, замечательный фильм про войну. 10 баллов. Такой фильм должны показывать детям в школе взамен часов по истории, бесплатно, в счет дотаций от бюджета РФ. Ждать, что это кино потом посмотрят по ТВ массовая аудитория – утопия.
13 декабря 2019, 23:12 Ответить
Katya Pankratova 14 декабря 2019, 16:00
Отличный фильм, на одном дыхании!
14 декабря 2019, 16:00 Ответить
fdkl1987 15 декабря 2019, 06:56
Оценка
Фильм ЛЖИВЫЙ...скажем так - качественный ОБМАН! Отображает убогое мнение нынешних Дудей на СССР и людей, которые в нем жили. Только судят они по себе, поэтому по фильму можно только понять кто те люди, которые сейчас заказывают и снимают кино о войне...
Бухающий ноющий командир полка, заваливающие трупами вражеские траншеи, комиссары с трясущимися руками, отмороженный особист-молокосос дедомовец...вся классическая либеральная клюква собрана в фильме.
К историчности картинки вопросов нет... костюмы, оружие сюжет...подошли основательно.
Но когда речь заходит о солдатах и командирах, то вместо реальных советских людей того времени на экране появляются современные отмороженные фрики поколения Z. Авторы ВЫ СЕРЬЕЗНО!!! Вы реально считаете, что в особый отдел НКВД могли попасть такие отмороженные молокососы растреливающие людей на право и на лево??? Что у политрука коммуниста тряслись руки от вида погибших солдат?! Конечно я допускаю, что и такие случаи могли быть в отдельных подразделениях, но если бы они были массовыми наши отцы никогда бы не победили в этой войне. Находить грязь и снимать такие фильмы о ВОВ - это гнусно, это значит обливать помоями память всех воинов и мирных жителей, погибших за други своя. Фильм идеологически подлый и мерзкий, под видом исторической правды режиссер пытается лишить людей корней, связи с предками, исторического самосознания и смысла существования очередного молодого поколения.
15 декабря 2019, 06:56 Ответить
vealka 15 декабря 2019, 21:40
Оценка
Фильм никакой. От слова вообще. Хотелось уйти уже после первых 15 минут. Ни смешно ни грустно - ничего! Сюжет никакой, интрига очень странная и заканчивается ничем. Финал - бугага)) Оприходовали бюджетные деньги - и концы в воду.
15 декабря 2019, 21:40 Ответить
vealka 15 декабря 2019, 21:58
в ответ на сообщение fdkl1987 от 15 декабря 2019, 06:56
Оценка
Фильм ниачём. 15 минут и захотелось уйти. Я уважаю память предков и чту героический подвиг наших дедов в ВОВ, но в фильме о подвиге ничего нет. Обгадили всех и вся за бюджетные деньги. Сюжет слабый, постановки боёв - плакать хотелось - наши в рост по полю с двух сторон прострельному ходят, а немцы всегда кучкой - видимо чтобы попадать в них было удобнее из пулемётов. В конце танк в современной комуфляжной раскраске - это ваще что? Приплели подвал полный трупов - "давно надо было командиру показать" - и тут же про подвал забыли. Про Ржев - пара титров в конце фильма. Минус 10 из 5(
15 декабря 2019, 21:58 Ответить
hlam.78 17 декабря 2019, 15:03
Оценка
Смотрел на одном дыхании!
17 декабря 2019, 15:03 Ответить
Евгений Кулаков 21 декабря 2019, 17:49
Оценка
Фильм снят хорошо, реалистично игра актёров тоже неплохая. Фильм в общем то понравился. Огорчает одно, это как сценаристы переврали писателя Вячеслава Кондратьева, по повести которого снят фильм. С середины фильма сюжет ушел совсем в другую сторону. Главные герои представленные в книге как положительные стали чуть ли не отрицательные и наоборот.
Ожидал что будет ближе к книжному повествованию. А так фильм неплохой, посмотрите обязательно!
21 декабря 2019, 17:49 Ответить
Александр Павленко 22 декабря 2019, 18:02
Фильм не имеет ничего общего с реальными событиями под Ржевом,много ляпов, единственное положительное в фильме - это игра актеров. Сценарий дрянной.
22 декабря 2019, 18:02 Ответить
Илья Cluev 22 декабря 2019, 20:00
Оценка
Отвратительно. Одно слово. Решили с другом сходить с сыновьями 12 и 14 лет (ведь фильм 12+!), привить им толику патриотизма... Начало было оптимистичное - оторванные ноги, туловища, со смехом извлекаемый из глазницы штык. Да, это именно то, что нужно видеть в 12 лет, и вообще в любом возрасте в воскресный день. Далее была тягомотина на два часа с серой игрой актёров и бездарной режиссурой. Что хотели сказать участники этого проекта? Запомнился только особист и дед, которого он должен был расстрелять, и ещё семнадцатилетний парень. Остальные к сожалению никак себя не проявили. И после фильма у всех было ужасное впечатление и настроение. Поскорее забыть этот кошмар
22 декабря 2019, 20:00 Ответить
Александр Кулагин 26 декабря 2019, 09:33
Оценка
Фильм понравился, отличный.
26 декабря 2019, 09:33 Ответить
Александр Кулагин 26 декабря 2019, 09:37
в ответ на сообщение gt1964 от 9 декабря 2019, 16:40
Оценка
Браво Вам, за то что сына убедили посмотреть, это важно.
26 декабря 2019, 09:37 Ответить
Александр Кулагин 26 декабря 2019, 09:42
в ответ на сообщение Иван Суворов от 9 декабря 2019, 11:00
Оценка
Да России есть чем гордиться, есть что снимать на десятилетия вперед!!! Жаль что не хватает ресурса. Россия это Победа, в разных эпохах, но всегда Победа!!!
26 декабря 2019, 09:42 Ответить
Алина Веснаева 26 декабря 2019, 11:08
Оценка
Режиссеру «Ржева» за 50 и в кино он давно, правда снимал в основном сериалы и низкосортные поделки для телевидения, тем удивителен его замах на военную тему, на попытку создать визуальный эквивалент «лейтенантской прозы», наполненной окопной правдой. Хотя по мне, было бы гораздо лучше, если бы кто-нибудь взялся за экранизацию книг Астафьева или Виктора Некрасова, но для этого нужен большой бюджет, а так Копылов снял частную, почти камерную историю взятия деревни подо Ржевом, в которой как в капле отразилась диалектика Великой Отечественной войны.
26 декабря 2019, 11:08 Ответить
Инквизиция 26 декабря 2019, 17:10
в ответ на сообщение Mikhail Kokin от 5 декабря 2019, 21:13
Майкл, вы меня извините, но как историк я вас неприятно удивлю. В войну как то без бухни страшно было идти на смерть. Если было ЧЕ то бухали. Особистов добрых не было. Всем особистам хотелось жить. Поэтому пачками умирали другие. Совдеп полный отстой. 1937 год - перед войной- массовая ссылка в советские концлагеря, пытки и расстрелы. На войне было до хера трусов и предателей. И на передовую попадали и случайные люди и зеки. И молодое мясо на убой. Это документальные факты. Я не знаю сколько вам лет, но я совдеп застала. Не советую ностальгировать по этому времени. Вам там не понравится. Всех кто много умничал в 1937 расстреляли
26 декабря 2019, 17:10 Ответить
Инквизиция 26 декабря 2019, 17:12
в ответ на сообщение fdkl1987 от 15 декабря 2019, 06:56
Смотри мой отзыв выше.
26 декабря 2019, 17:12 Ответить
Инквизиция 26 декабря 2019, 17:14
в ответ на сообщение Инквизиция от 26 декабря 2019, 17:12
Тебя бы тоже расстреляли как моего прадеда в 1937. Живи и радуйся, что живешь не в ГУЛАГе и наслаждайся жизнью и свободой из окна своего явно не ВАЗовского корыта
26 декабря 2019, 17:14 Ответить
Инквизиция 26 декабря 2019, 17:19
в ответ на сообщение Инквизиция от 26 декабря 2019, 17:10
Вы не знаете даже что специально выдавали 100 грамм наркомовских фронтовых. Перед боем. А сзади шли особисты и в спину стреляли тем, кто боялся идти на смерть. Читаем историю. Читаем литературу. Читаем документы. Вообще, поколение индиго, научитесь хотя бы читать и писать без ошибок. Я в шоке. Вы в школе на уроках истории на свой айфончик слюну намазывали или у вас и препод из поколения NEXT?
26 декабря 2019, 17:19 Ответить
Инквизиция 26 декабря 2019, 18:12
в ответ на сообщение fdkl1987 от 15 декабря 2019, 06:56
Приказ 227
б) сформировать в пределах армии 3 — 5 хорошо вооруженных заградительных отряда (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;
26 декабря 2019, 18:12 Ответить
mariya15082003 29 декабря 2019, 18:47
Оценка
Очень интересный и познавательный фильм,захватывающий сюжет. Фильм основан на реальных исторических событиях,поднимает патриотизм,чувство долга перед Отечеством!!!
29 декабря 2019, 18:47 Ответить
Евгений Скаморин 14 февраля 2020, 19:58
Оценка
Отличный фильм! Вот что значит русский характер! А то что у почитателей краснопузых людоедов так рвёт пуканы - это хорошо! Победили фашистов, победим и камуняк
14 февраля 2020, 19:58 Ответить
Олег Бояркин 3 марта 2020, 22:21
Помойка ! ЧМО - от кино, который не имеет представления о истории, и о классике российского, и советского кино, мог снять такую пошлятину. За такие фильмы надо судить.
3 марта 2020, 22:21 Ответить
Андрей Андрей 8 марта 2020, 02:12
Спасибо за фильм.Думаю мои кто погибли скажут Вам спасибо.Благодаря таким Ротным и таким ребятам нашим родным и ковалась победа не было в ней политики- не было в ней ничего кроме того что сказал СТАЛИН-Победа будет за нами.Пора давно городу Сталинграду вернуть его имя!!!ВВП верни имя Сталинграду!!!
8 марта 2020, 02:12 Ответить
Николай Шумилов 11 апреля 2020, 13:56
Оценка
Полное разочарование после просмотра фильма "РЖЕВ". Не понял, причем тут героический Ржев???
Пока такие фильмы, где показывают, что победы достаются нам "НАШАРУ" будут сниматься , то не будет уважения к нашей стране, к памятникам наших павших в Великой Отечественной войне героев...
Не рекомендую к просмотру!
11 апреля 2020, 13:56 Ответить
Николай Шумилов 11 апреля 2020, 14:23
Оценка
С наступающим 75-летием ПОБЕДЫ!!!
"Они сражались за Родину","Батальоны просят огня", "Горячий снег", "Огненная дуга", "На войне, как на войне" в этот ряд я не могу поставить фильм "Ржев". Наши погибшие не воевали "НАШАРУ" они воевали ЗА РОДИНУ!!! Это моё личное мнение... и не совпадает с мнением авторов фильма.
11 апреля 2020, 14:23 Ответить
Николай Шумилов 11 апреля 2020, 14:26
в ответ на сообщение Евгений Скаморин от 14 февраля 2020, 19:58
Оценка
А кто побеждал??? Кто они были??? Коммунистами или Либералами ???
11 апреля 2020, 14:26 Ответить
eznessnow 12 мая 2020, 08:26
Оценка
Фильм в стиле известного фильма «1917», снятый великолепно и смотрится на одном дыхании. Актеры воссоздали ощущение настоящей битвы, отчаяния, надежды, конфликта не менее ощутимого внутри чем снаружи. Кадры боя самые реалистичные за всю историю Российского кинематографа, на уровне советского «Иди и Смотри»
В отличии от многих современных фильмов о войне, в этом нет ни чрезмерной драматургии и наигранности, хотя детали фильма и история каждого персонажа отточены до совершенства. Рекомендую к просмотру всем кто не верит в возвышенность войны и её миролюбивых мотивах. Война есть война, грязь, кровь и ничего более ценного как желание выжить и уничтожить врага пока он не уничтожил тебя самого.
12 мая 2020, 08:26 Ответить
Григорий Григориев 14 июня 2020, 21:44
Оценка
не понимаю , как этот фильм набрал такой высокий рейтинг .
14 июня 2020, 21:44 Ответить
Walery Polkanov 3 октября 2020, 12:27
в ответ на сообщение Mikhail Kokin от 5 декабря 2019, 21:13
Мой отец рассказывал,что командиры на передке были всегда бухие.Воровали водку из пайка солдат...
3 октября 2020, 12:27 Ответить
Walery Polkanov 3 октября 2020, 12:28
в ответ на сообщение Николай Шумилов от 11 апреля 2020, 14:26
Немыми крестьянами...
3 октября 2020, 12:28 Ответить
Walery Polkanov 3 октября 2020, 12:31
в ответ на сообщение Инквизиция от 26 декабря 2019, 17:14
У тебя прадед.А у меня отец сидел на Воркуте,а потом воевал на передке рядовым,хотя он до 37 года был капитаном. Мало он говорил о войне,но его война была такая как фильме.Пьяные командиры,бессмысленные жертвы..
3 октября 2020, 12:31 Ответить
Талгат Жайынбаев 14 марта 2021, 20:45
Крутой фильм
14 марта 2021, 20:45 Ответить
Сергей Аверьянов 1 апреля 2021, 06:14
Жалкая пародия на тему войны!
1 апреля 2021, 06:14 Ответить
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2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
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