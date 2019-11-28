Ржевская операция – одно из самых сложных для официальной истории событий войны. Её результаты можно считать победой советской армии, но победа эта досталась чудовищными потерями. По разным оценкам, потери советской стороны в этой битве достигли от полумиллиона до более миллиона людей (в конце кинофильма заявлена последняя цифра). Неудивительно, что такая кровопролитная битва в итоге оказалась недостаточно отрефлексирована в искусстве. Ржев практически не упоминается в кино, даже в таком…
Опять режиссёр "обсирает" и советские время (это сейчас ОЧЕНЬ модно) и Советску Армию!.... Командиры - бухают! Солдаты - уголовники, стукачки и ненавидящие советскую действительность граждани. Комисар - еврей! Конечно же, злобный особист, который всех кошмарит. Сцены боёв - прикольные, местами даже треш.
Увы! Не умеют или не хотят у нас снимать фильмы про войну. По крайне мере, хороших фильмов мало!
К фильму претензий нет, но почему он называется Ржев? Ещё в рекламе написано вся правда о ржевской битве. Да в ржевской битве был не один десяток таких деревень и длилась она 1.5 года....
При нынешнем знании истории у молодого поколения сложится мнение, что в фильме и показана ржевская трагедия.
Впрочем у нас таким же образом сняты фильмы : Сталинград, Битва за Севастополь-фильмы хорошие, но не передают и толики того бесконечного человеческого подвига и трагедии которые были в этих сражениях...
Мы научились снимать качественно, но не научились снимать чтобы цепляло до глубины души....
Пендосы даже их тех крох, которые они приложили в борьбе с фашизмом выдают такие фильмы как :Перл Харбол, Спасти рядового Райна, По соображениям совести, после просмотра которых кажется что именно они приложили главные усилия в победе во второй мировой войне.
А какие бы они сняли фильмы если бы у них в истории были такие моменты как : Сталинград, оборона Севастополя, блокада Ленинграда, Курская битва, форсирование Днепра, взятие Берлина и множество других великих и в тоже время трагичных, в цене, страниц нашей истории...
27000000 ДВАДЦАТЬ СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК...
Очень многие выходили из зала уже после 30 минут просмотра .
зрители (+12) увидят : советскую армию в отвратительном моральном и материальном состоянии, несколько минут кровавого наступления и полтора часа маловнятных блужданий и сомнительных бесед, пьяных командиров и бесконечное число папирос, Психически больного НКВДшника и тупое командование, бездарную режиссуру и актёрское исполнение, весьма жалкие декорации и отсутствие смысла в развитии сюжетных линий…Широко рекламируемой «битве за Ржев» зрители не увидят, как не увидят и «правды»…
А ещё останется отвратительное ощущение того, что такие фильмы — с чётко прослеживаемой целью убить на корню всё желание защищать свою землю — всё чаще появляются на наших экранах с приписками «вся правда о ВОВ» и всё меньше тех, кто может нам рассказать настоящую правду.
Бухающий ноющий командир полка, заваливающие трупами вражеские траншеи, комиссары с трясущимися руками, отмороженный особист-молокосос дедомовец...вся классическая либеральная клюква собрана в фильме.
К историчности картинки вопросов нет... костюмы, оружие сюжет...подошли основательно.
Но когда речь заходит о солдатах и командирах, то вместо реальных советских людей того времени на экране появляются современные отмороженные фрики поколения Z. Авторы ВЫ СЕРЬЕЗНО!!! Вы реально считаете, что в особый отдел НКВД могли попасть такие отмороженные молокососы растреливающие людей на право и на лево??? Что у политрука коммуниста тряслись руки от вида погибших солдат?! Конечно я допускаю, что и такие случаи могли быть в отдельных подразделениях, но если бы они были массовыми наши отцы никогда бы не победили в этой войне. Находить грязь и снимать такие фильмы о ВОВ - это гнусно, это значит обливать помоями память всех воинов и мирных жителей, погибших за други своя. Фильм идеологически подлый и мерзкий, под видом исторической правды режиссер пытается лишить людей корней, связи с предками, исторического самосознания и смысла существования очередного молодого поколения.
Ожидал что будет ближе к книжному повествованию. А так фильм неплохой, посмотрите обязательно!
б) сформировать в пределах армии 3 — 5 хорошо вооруженных заградительных отряда (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;
Пока такие фильмы, где показывают, что победы достаются нам "НАШАРУ" будут сниматься , то не будет уважения к нашей стране, к памятникам наших павших в Великой Отечественной войне героев...
Не рекомендую к просмотру!
"Они сражались за Родину","Батальоны просят огня", "Горячий снег", "Огненная дуга", "На войне, как на войне" в этот ряд я не могу поставить фильм "Ржев". Наши погибшие не воевали "НАШАРУ" они воевали ЗА РОДИНУ!!! Это моё личное мнение... и не совпадает с мнением авторов фильма.
В отличии от многих современных фильмов о войне, в этом нет ни чрезмерной драматургии и наигранности, хотя детали фильма и история каждого персонажа отточены до совершенства. Рекомендую к просмотру всем кто не верит в возвышенность войны и её миролюбивых мотивах. Война есть война, грязь, кровь и ничего более ценного как желание выжить и уничтожить врага пока он не уничтожил тебя самого.
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