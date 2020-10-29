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Иван Батарев
Иван Батарев
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Иван Батарев
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Дата рождения
27 сентября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Биография Ивана Батарева
Родился 27 сентября 1986 года. Омск, СССР (Россия).
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Фильмография Ивана Батарева
Небо
военный, драма
2020, Россия
8.0
Ржев
военный, драма
2019, Россия
7.0
Скоро все кончится
драма
2017, Россия
6.0
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Фильм будет посвящен памяти Героя России.
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29 октября 2020 14:16
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