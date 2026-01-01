Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Аравушкин
Aleksandr Aravushkin
Персоны
Персоны
Александр Аравушкин
Александр Аравушкин
Aleksandr Aravushkin
Дата рождения
11 ноября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Ленинград 46
(2015)
7.0
Ржев
(2019)
5.5
Верую!
(2009)
Фильмография Александр Аравушкин
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Криминал
Год
Все
2022
2019
2016
2015
2009
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актер
5
Должник
детектив, драма
2022, Россия
7
Ржев
Rzhev
военный, драма
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
4.8
Тень
Ten
драма
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Ленинград 46
драма, криминал, детектив
2015, Россия
5.5
Верую!
Veruyu!
драма
2009, Россия
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
