1 Emma Woodhouse Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:48

2 Poor Miss Taylor Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:42

3 Mr. Knightley Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:40

4 Emma Is Bored Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 0:44

5 Harriet Smith Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:16

6 Country Life The Watersons / Народные 2:00

7 Harriet Smith and Robert Martin Meet On the Road Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:10

8 How Firm a Foundation Maddy Prior, The Carnival Band / Народные 2:52

9 Mr. Elton Reveals the Portrait Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 0:52

10 Hark! Hark What News Maddy Prior, The Carnival Band 1:44

11 Walk To Mrs. Goddard's School Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 0:36

12 Christmas Dinner At the Weston's Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:23

13 O Waly, Waly John Rutter, The Cambridge Singers / Народные 2:46

14 You Must Sample the Tart Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 0:43

15 Jane Fairfax Plays Mozart Sonata in F Amber Anderson / Вольфганг Амадей Моцарт 1:46

16 Harriet Smith and Robert Martin Meet In the Rain Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:50

17 Frank Churchill Arrives At Hartfield Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:43

18 We Cannot Do Without Dancing Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 0:55

19 Supper Party At the Coles Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:02

20 Mr. Knightley and Jane Fairfax Duet (Drink To Me Only With Thine Eyes) Johnny Flynn, Amber Anderson / Народные 1:33

21 Mrs. Elton Arrives At Hartfield Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:30

22 We Shall Have Our Ball Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:22

23 Mr. Turner's Waltz Chamber Orchestra of London / Народные 2:09

24 Mr. Knightley Chases After Emma Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:11

25 Mr. Knightley Is Destroyed Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 0:56

26 Donwell Abbey (Haydn's Farewell Symphony) Amber Anderson / Франц Йозеф Гайдн 1:42

27 Badly Done, Emma Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:00

28 Jane Fairfax Plays Beethoven Sonata No. 23 Amber Anderson / Людвиг ван Бетховен 0:58

29 Emma Is Lost Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:07

30 The Proposal (Under the Horse Chestnut Tree) Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 3:36

31 The Game of Cards Maddy Prior, June Tabor / Народные 3:20

32 A Chill Draft About the Knees Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 1:05

33 Emma and Mr. Knightley (A Kiss Before They Wed) Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer / David Schweitzer 3:07

34 Queen Bee Johnny Flynn 3:39