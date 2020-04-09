«Эмма.»: Рецензия Киноафиши

9 апреля «Эмма.» Отем де Уайлд выходит на онлайн платформах, поэтому ваши ноутбуки, компьютеры, телевизоры, домашние кинотеатры на пару часов помогут перенестись в теплую Англию начала XIX века. Однако на этот раз стилистики BBC и классического формата книжной адаптации лучше не ожидать. Режиссер пытается отойти от простого жанрового понятия костюмированного фильма. Рассказываем, что из этого получилось.

Эмма.

«…Прожила на свете двадцать один год, почти не ведая горестей и невзгод». Да, это все про мисс Вудхаус, можно просто Эмма (Аня Тейлор-Джой). Под одной крышей она живет со своим любимым Papa (Билл Найи), который способен «учуять» любой сквозняк в доме. И вообще он слишком нервный. От слова «бракосочетание» его бросает в холодный пот, и для него любой свадебный день схож с похоронами. Таким образом, Эмма решила никогда не выходить замуж и вообще не влюбляться, потому что Papa будет очень сложно оставить одного. Однако такое отношение к замужеству не означает, что она не должна помогать своим знакомым в поисках счастья. Заметив в себе способности свахи, юная Эмма пытается наладить личную жизнь простушки Гарриет Смит (Мия Гот), студентки местного женского пансионата. Мистеру Найтли (Джонни Флинн), другу семьи, эта затея не очень нравится.

«Очаровательна, остроумна, обеспеченна» — основной тэглайн фильма и главные эпитеты всего образа молодой мисс Вудхаус. Эти слова буквально первые в романе Джейн Остин, и их невозможно пропустить. Эмма знает о своем положении и словно благотворительностью пытается всем угодить и уделить внимание каждому. Она видит в людях только хорошее, но и без обычного английского снобизма, конечно, не обойтись. Мисс Вудхаус — самая любимая героиня писательницы. Безусловно, Остин списывала ее с себя и добавила недостающие качества, о которых давно мечтала. В фанфикшене такого персонажа обозвали бы Мэри Сью, но в те века о таком жанре еще не слышали, а писательница иногда подписывалась не своим именем, используя просто A Lady.

Эмма.

Именно о такой леди идет речь, и дебютная полнометражная картина Отем де Уайлд обязательно пройдет экспертизу фемоптики. Однако в данном случае это не «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы, где режиссер на суд мирового кинематографа представила новых героинь. Остиновская Эмма существует уже несколько веков, а частые экранизации романов сентиментальной писательницы уже не являются чем-то новаторским. Конечно, адаптируют ее не так часто, как Уильяма Шекспира, Чарльза Диккенса или Агату Кристи, но у каждого нового молодого британского актера обязательно должен оказаться один фильм в послужном списке.

Актерский ансамбль как раз и является чем-то новым и любопытным. Молодые артисты, которые уже успели показать себя в нескольких независимых картинах, но еще не притрагивались к такому тексту, как Джейн Остин. Аня Тейлор-Джой, Джош О’Коннор, Мия Гот, Каллум Тернер и Джонни Флинн словно приглашают новых зрителей понаблюдать за этой комедией нравов. Только Отем де Уайлд, будучи автором видеоклипов Florence + the Machine и Beck, смотрит на сентиментальную историю доиндустриальной эпохи через абсолютно другие линзы. Чувства ритма, цвета и — в итоге — монтажа оказываются главными козырями новой «Эммы», которая еще и с точкой. Дело в том, что этот знак в английском языке при разговоре зовется period, а в американской версии — full stop. Period films — это те самые костюмированные, необязательно исторические, фильмы и другие визуальные произведения. Когда половина британского кинематографа состоит из литературных адаптаций, де Уайлд доказывает, что с формой можно, а точнее даже нужно экспериментировать.

Эмма.

В начале прошлого десятилетия престижный журнал о кино Sight & Sound писал о нехватке креативности и фантазии в британских картинах. Безусловно, каждый критик мечтал увидеть очередного Дерека Джармена, который даже и не дожил до XXI века. Он и другие его коллеги по крафту, в том числе и Салли Поттер, переходили все границы устоявшихся жанров и сформировали абсолютно новый кинематограф. По красоте «Эмма.» сравнима с ювелирностью художника-постановщика фильма «Орландо» уже упомянутого режиссера. Костюмы, декорации, прически, быт вокруг, настоящий пир на столах. Но последнее — это уже как будто «Мария-Антуанетта» Софии Копполы, только без вульгарности, а просто чистый гротеск. Абсурдность, тривиальность и комичность — главные лейтмотивы новой экранизации. Настоящий человеческий сюр танцует на экране, с которым тоже очень хочется пуститься в пляс. Особенно когда под аккомпанемент звучат фолк-песни с простыми разговорными английскими словами, которые можно услышать только на севере Англии или в Шотландии. А с ними уже вернется и привычная легкая остиновская сентиментальность.

Эмма.

Безусловно, новая «Эмма.» окажется жемчужиной среди многочисленных экранизаций произведений Джейн Остин. Фанатам «классики», точнее сериала «Гордость и предубеждение» с Колином Фертом, картина также придется по вкусу. Другими словами, так Остин еще не экранизировали, поэтому смело смотрите онлайн.

Ася Заболоцкая