9 апреля «Эмма.» Отем де Уайлд выходит на онлайн платформах, поэтому ваши ноутбуки, компьютеры, телевизоры, домашние кинотеатры на пару часов помогут перенестись в теплую Англию начала XIX века. Однако на этот раз стилистики BBC и классического формата книжной адаптации лучше не ожидать. Режиссер пытается отойти от простого жанрового понятия костюмированного фильма. Рассказываем, что из этого получилось. Эмма. «…Прожила на свете двадцать один год, почти не…
Посмотрите пожалуйста в словаре как пишется слово "обеспечена"! 🙈 Грубейшая ошибка.....
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