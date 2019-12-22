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Эмма. Эмма.
Киноафиша Фильмы Эмма. Отзывы о фильме «Эмма.»
Emma. Эмма. 2020 / Великобритания
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Эмма.»

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Наша рецензия

9 апреля «Эмма.» Отем де Уайлд выходит на онлайн платформах, поэтому ваши ноутбуки, компьютеры, телевизоры, домашние кинотеатры на пару часов помогут перенестись в теплую Англию начала XIX века. Однако на этот раз стилистики BBC и классического формата книжной адаптации лучше не ожидать. Режиссер пытается отойти от простого жанрового понятия костюмированного фильма. Рассказываем, что из этого получилось. Эмма. «…Прожила на свете двадцать один год, почти не…

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tata76-76 22 декабря 2019, 10:38
"Очаровательна, остроумна,обеспеченна !!!!!!… Свежий взгляд на знаменитый роман"
Посмотрите пожалуйста в словаре как пишется слово "обеспечена"! 🙈 Грубейшая ошибка.....
22 декабря 2019, 10:38 Ответить
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