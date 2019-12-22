Наша рецензия

9 апреля «Эмма.» Отем де Уайлд выходит на онлайн платформах, поэтому ваши ноутбуки, компьютеры, телевизоры, домашние кинотеатры на пару часов помогут перенестись в теплую Англию начала XIX века. Однако на этот раз стилистики BBC и классического формата книжной адаптации лучше не ожидать. Режиссер пытается отойти от простого жанрового понятия костюмированного фильма. Рассказываем, что из этого получилось. Эмма. «…Прожила на свете двадцать один год, почти не…