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Джонни Флинн
Джонни Флинн
Johnny Flynn
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Джонни Флинн
Johnny Flynn
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Дата рождения
14 марта 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Композитор
Биография Джонни Флинна
Родился 14 марта 1983 года. Йоханненсбург, ЮАР,
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Фильмография Джонни Флинна
Наряд
криминал, драма
2022, США
8.0
Раскопки
биография, драма, исторический
2021, Великобритания
6.0
Финальный аккорд
криминал, музыка, мелодрама
2021, Великобритания
5.0
Эмма.
мелодрама, комедия
2020, Великобритания
6.0
Дэвид Боуи. Человек со звезды
мюзикл, драма, биография
2020, Великобритания
3.0
Зверь
драма
2018, Великобритания
7.0
Палачи
спектакль
2016, Великобритания
7.0
Зильс-Мария
драма
2014, США / Франция
7.0
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Преступник Уилл Поултер влюбляется в Наоми Аки в трейлере криминальной мелодрамы «Финальный аккорд»
Авторский фильм на стыке нескольких жанров.
Написать
21 июня 2022 10:59
Британские военные готовят хитрый маневр против Гитлера в трейлере военной драмы «Операция «Мясной фарш»
Ведущие роли сыграли Колин Ферт и Мэттью Макфэдиен.
Написать
7 апреля 2022 10:14
Релиз гангстерской драмы «Костюм» с Марком Райлэнсом перенесен на март
Картина, в которой также сыграли Дилан О’Брайен и Зои Дойч, должна была выйти уже в следующем месяце.
Написать
28 января 2022 12:44
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