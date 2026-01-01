Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Волхове
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
0.0
Билеты
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
0.0
Билеты
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
8.0
Билеты
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Очередной полнометражный мультфильм об обитателях Бикини Боттом
приключения, анимация, комедия
2025, США
6.0
Билеты
Красотка
комедия
1990, США
7.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
боевик
военный
драма
исторический
комедия
мелодрама
приключения
семейный
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
До 200₽
200-500₽
Применить
