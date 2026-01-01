Оповещения от Киноафиши
Новая тёща
Новая тёща
комедия, семейный 2025, Россия
0.0
Билеты
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези 2026, Россия
0.0
Билеты
Тюльпаны
Тюльпаны
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
К себе нежно
К себе нежно
мелодрама, комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
8.0
Билеты
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов Очередной полнометражный мультфильм об обитателях Бикини Боттом
приключения, анимация, комедия 2025, США
6.0
Билеты
Красотка
Красотка
комедия 1990, США
7.0
Билеты
