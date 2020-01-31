На экраны выходит продолжение мелодрамы «Лед» с Александром Петровым, Аглаей Тарасовой и Марией Ароновой. Вторая часть трилогии выбирает дату релиза достаточно романтичную — День святого Валентина, однако само настроение и тематика фильма совершенно не подходят под этот эпитет. В картине больше драмы, чем в первой части. Поэтому подходящий ли это фильм в День всех влюбленных, читайте ниже. Лёд 2 Саша и Надя как новые влюбленные строят очень много планов. Туда входят…
Ходили компанией с класса было 4 мальчика и 3 девочки я и мои подруги. После сианса вышли и над нами смечлись после того как нас увидили и говорят
-Вы чё плачите то, там же нет нечего таково.
А мы им говорим так грустно, мило. Но есть один очень большой минус попкорн средний стоит почти 200 рублей. Очень дорого!
А так кино супер рекомендую!
Он намного сильнее, напряженней и эмоциональней первого фильмы. В 10-40 на сеансе почти полный зал. Слезы от сюжета сами капают. В конце в зале овации. Это бывает в кинозалах редко.
Жора Крыжовников превратился в классного режиссера. Стилистика совпадает с первым фильмом. Песни и танцы настолько органично вписаны в сюжет, что тоже трогают до сердца.
Прекрасный ансамбль актеров из Пепрова, Ароновой, Тарасовой здорово пополнила Надя Михалкова.И конечно потрясающая маленькая героиня с такими глубокими и трогательными глазами!
2 часа пролетели мгновенно. Уверен, что "ЛЕД-2" обойдет в прокате первый фильм. Тут такие человеческие чувства, от которых мы отвыкли на сериалах и идиотских комедиях. Петров прост и естественен, как люб .ой парень с нашего двора.Но ему помимо нерва доступен такой терский инструмент как истинная драма. Не прозевайте этот фильм.! "ЛКД-2" будет одним из лучших в этом году. Буду ждать выхода картины "Стрельцов", где легендарного футболиста сыграет тот же Петров. Пока ему все удавалось. Надеюсь и новую его роль любимца болельщиков России.
Весь зал плакал, без слез никак...
Фильм не самый лучший, первая часть лучше.
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