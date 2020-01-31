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Киноафиша Фильмы Лёд 2 Отзывы о фильме «Лёд 2»
Лёд 2 2020 / Россия
8.1 Оцените
254 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Лёд 2»

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Наша рецензия

На экраны выходит продолжение мелодрамы «Лед» с Александром Петровым, Аглаей Тарасовой и Марией Ароновой. Вторая часть трилогии выбирает дату релиза достаточно романтичную — День святого Валентина, однако само настроение и тематика фильма совершенно не подходят под этот эпитет. В картине больше драмы, чем в первой части. Поэтому подходящий ли это фильм в День всех влюбленных, читайте ниже. Лёд 2 Саша и Надя как новые влюбленные строят очень много планов. Туда входят…

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Елизавета Козлова 31 января 2020, 06:16
Удивительно то что Жора Крыжовников не пропихнул в этот фильм свою безударную жену.
31 января 2020, 06:16 Ответить
Один Такой 12 февраля 2020, 09:55
Так уже пиарят этот фильм
12 февраля 2020, 09:55 Ответить
Алексей Александров 14 февраля 2020, 16:55
Оценка
Здесь фильм обсуждают или жен, мужей и крыжовник?
14 февраля 2020, 16:55 Ответить
p.i.7 14 февраля 2020, 17:09
в ответ на сообщение Алексей Александров от 14 февраля 2020, 16:55
Крыжовник)))
14 февраля 2020, 17:09 Ответить
Полинка Малинка 14 февраля 2020, 19:40
Оценка
Очень трогательный филм мы с подругами плакали (и не просто так) и не раз и не два. Очень хороший фильм советую посмотреть.
Ходили компанией с класса было 4 мальчика и 3 девочки я и мои подруги. После сианса вышли и над нами смечлись после того как нас увидили и говорят
-Вы чё плачите то, там же нет нечего таково.
А мы им говорим так грустно, мило. Но есть один очень большой минус попкорн средний стоит почти 200 рублей. Очень дорого!
А так кино супер рекомендую!
14 февраля 2020, 19:40 Ответить
anna_balina 14 февраля 2020, 21:26
Фильм не оправдывает свою бомбическую рекламу.
14 февраля 2020, 21:26 Ответить
Роберт Кукушкин 14 февраля 2020, 21:26
Оценка
Классный фильм, советую посмотреть. Подруга плакала, вышли из зала под впечатлением.
14 февраля 2020, 21:26 Ответить
Ksenia Ignateva 14 февраля 2020, 22:38
Оценка
Ема что за песни 🤣 как Петров на это согласился🙈🤦‍♀️
14 февраля 2020, 22:38 Ответить
АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ 15 февраля 2020, 00:02
Оценка
Вот только сто посмотрел этот фильм, ЭТО ЗДОРОВО!!! Прекрасная творческая работа!! Совершенно отлично снято , идеально озвучено, очень интересен жанр фильма нечто напоминает фильм музыкальный мама-миа, музыкальный мелодраматичный фильм , очень хорошо сыграны роли , вообще идеально, звук в фильме это отдельная прекрасная тема и стерео эффекты отлично показаны, звук на отлично!!! Вообще я считаю , это достойная работа что можно дилогией показать на японском китайском и европейском теле и киновещании короче я рад и всем советую , очень советую посмотреть
15 февраля 2020, 00:02 Ответить
АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ 15 февраля 2020, 00:04
Оценка
Спасибо огромное за это творчество!!! Причтно смотрится и слушается, огромное преогромное спасибо!!!
15 февраля 2020, 00:04 Ответить
Александр Шибанов 15 февраля 2020, 09:52
Оценка
Понравился. Жене особенно ... Поплакала ... 8 баллов уверенно ставлю.
15 февраля 2020, 09:52 Ответить
anna051185 15 февраля 2020, 10:51
Оценка
Очень трогательный фильм, плакал весь зал)) И подбор актёров конечно великолепный!!! Молодцы!
15 февраля 2020, 10:51 Ответить
saldari56 15 февраля 2020, 10:59
Оценка
Анютка и я получили огромное удовольствие!!! Захват полный, не было пауз даже на поиски мелких недостатков. Полная режиссерская победа!
15 февраля 2020, 10:59 Ответить
liliyaustinova777 15 февраля 2020, 13:10
Оценка
Очень понравился фильм. Берет за душу.
15 февраля 2020, 13:10 Ответить
Эльвира Шайхиева 15 февраля 2020, 15:17
Оценка
Хороший фильм очень, тяжеловат конечно до слез!) 10/10.
15 февраля 2020, 15:17 Ответить
Наталья Васильева 15 февраля 2020, 16:18
Оценка
Фильм Понравился очень,захватил с самого начала и не отпускал до конца,... молодцы!!!!
15 февраля 2020, 16:18 Ответить
um007 15 февраля 2020, 18:12
Оценка
Сегодня посмотрели с женой фильм "ЛЕД-2".
Он намного сильнее, напряженней и эмоциональней первого фильмы. В 10-40 на сеансе почти полный зал. Слезы от сюжета сами капают. В конце в зале овации. Это бывает в кинозалах редко.
Жора Крыжовников превратился в классного режиссера. Стилистика совпадает с первым фильмом. Песни и танцы настолько органично вписаны в сюжет, что тоже трогают до сердца.
Прекрасный ансамбль актеров из Пепрова, Ароновой, Тарасовой здорово пополнила Надя Михалкова.И конечно потрясающая маленькая героиня с такими глубокими и трогательными глазами!
2 часа пролетели мгновенно. Уверен, что "ЛЕД-2" обойдет в прокате первый фильм. Тут такие человеческие чувства, от которых мы отвыкли на сериалах и идиотских комедиях. Петров прост и естественен, как люб .ой парень с нашего двора.Но ему помимо нерва доступен такой терский инструмент как истинная драма. Не прозевайте этот фильм.! "ЛКД-2" будет одним из лучших в этом году. Буду ждать выхода картины "Стрельцов", где легендарного футболиста сыграет тот же Петров. Пока ему все удавалось. Надеюсь и новую его роль любимца болельщиков России.
15 февраля 2020, 18:12 Ответить
Mikhail Kokin 15 февраля 2020, 18:29
Фильм не понравился!
15 февраля 2020, 18:29 Ответить
olya_shiryaeva369 15 февраля 2020, 22:03
очень крутой фильм. тяжелый местами, невозможно сдержать слез. 10/10
15 февраля 2020, 22:03 Ответить
slawyanin 15 февраля 2020, 22:22
Прекрасное продолжение первой части, фильм цепляет с первой минуты, и держит до последней ...Петров как всегда на высоте, девочка сыгравшая дочь-блестящая работа !!! Музыка все вовремя -всё по делу! После первой части, все ожидания оправдались, и даже превзошли ожидаемое )
15 февраля 2020, 22:22 Ответить
Neta Nikulina 15 февраля 2020, 22:44
Оценка
👍👍👍👍 сильно, эмоционально, жизненно, музыкально...
15 февраля 2020, 22:44 Ответить
kiss17_90 15 февраля 2020, 23:43
Шикарный фильм👍👍👍
15 февраля 2020, 23:43 Ответить
illarionova250899 16 февраля 2020, 00:53
Оценка
Запаситесь салфетками, будете плакать) Фильм огонь, 10/10
16 февраля 2020, 00:53 Ответить
kotyukov1988 16 февраля 2020, 10:40
Оценка
Если бы не пели в фильме, то впечатление о нем было бы лучше !
16 февраля 2020, 10:40 Ответить
olgam58 16 февраля 2020, 14:01
Оценка
Фильм хороший, посмотреть стоит.
16 февраля 2020, 14:01 Ответить
natalyadmit 16 февраля 2020, 15:54
Оценка
Фильм—бомба!!!! Если грусно и вас бросили или обидели- идите на этот фильм. Если вы влюбленны и вокруг все в розовом цвете- идите на этот фильм. Сами ,с парой или группой - идите на ЭТОТ фильм... Я вам завидую вы еще не видели великолепный фильм и у вас все впереди
16 февраля 2020, 15:54 Ответить
Константин 16 февраля 2020, 23:30
Оценка
Отличный фильм! ОДин ихз лучших из посмотренный за последнее время, да и вообще наверное тоже.
16 февраля 2020, 23:30 Ответить
lavronenkoirina 17 февраля 2020, 11:07
Оценка
Я не пойду на этот фильм.Принимала участие в съемках.
17 февраля 2020, 11:07 Ответить
Карина Малая 17 февраля 2020, 17:05
Классный фильм лед 2 лучше первой части. Самый лучший фильм.
17 февраля 2020, 17:05 Ответить
alfiya7163 17 февраля 2020, 17:37
Оценка
Тяжелый фильм...
Весь зал плакал, без слез никак...
Фильм не самый лучший, первая часть лучше.
17 февраля 2020, 17:37 Ответить
nika_veronika_1 17 февраля 2020, 22:57
Оценка
Просто игра на чувствах... Фильм растянут и нудный. На лед 3 не пойду. Первая часть намного лучше.
17 февраля 2020, 22:57 Ответить
Денис Иванов 17 февраля 2020, 23:33
Оценка
Идеальная драма!!!! Море эмоций, великолепная игра актёров!!! Всем советую посмотреть "ЛЁД 2" 👍
17 февраля 2020, 23:33 Ответить
Rita Karpovich 18 февраля 2020, 04:01
Оценка
Выйдет ли лёд 3?
18 февраля 2020, 04:01 Ответить
natabar77 19 февраля 2020, 00:10
Замечательный фильм. Петров как всегда на высоте. Играет по настоящему. Фильм еще и про Байкал и про Иркутск. Всем рекомендую сходить!
19 февраля 2020, 00:10 Ответить
Татьяна Демидова 19 февраля 2020, 09:57
Оценка
Фильм совершенно обычный, собственно не ждала от него ничего. Еще когда его активно рекламировали и показыали в трейлерах, было все ясно. Петров одноплановый актер, вот как ни крути. Для меня лично он останется полицейским с рублевки, везде одно и тоже,пацанчик хулиган с томным хриповатым голосом. Посмотрите лучше фильм Левша (2015) он не наш, подача намного интереснее. Русские фильмы полный фарш из всего до чего додумались сценаристы и режиссер, к сожалению(
19 февраля 2020, 09:57 Ответить
karp_63 19 февраля 2020, 22:08
Оценка
Фильм супе
19 февраля 2020, 22:08 Ответить
Инквизиция 20 февраля 2020, 13:53
Оценка
Не красимся и берем большое банное полотенце сопли вытирать и слюни. Фильм трогательный. Рыдала с самого начала и до конца. Отличная подача на эмоции... Жора - красапед. И жена мнк его нравится тоже. 9 из 10. Редко когда 2 часть перебивает по эмоциям первую. Ждем от Жоры новых побед на Олимпе.
20 февраля 2020, 13:53 Ответить
Виктория Малинникова 20 февраля 2020, 18:47
Оценка
Плакали всем залом. Лёд 2- полный восторг! Отличный актёрский состав, картинка (ох, Байкал!) и музыка на высоте! Так приятно было подпевать тихобньку известным песням) Режиссеру браво! История пробирает до глубины души, после просмотра есть над чем подумать. Мы домой вообще молча шли с мамой - думали. Ни разу не пожалела, что сходила) Думаю, с огромным удовольствием посмотрю ещё раз.
20 февраля 2020, 18:47 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 21 февраля 2020, 21:05
Оценка
не понятно почему герои постоянно оказываются на байкале учитывая что до него от иркутска 70 км
21 февраля 2020, 21:05 Ответить
Анна Кириллова 22 февраля 2020, 15:41
Оценка
Лед 2 получился довольно грустный и печальный, чего я не ожидала, идя на премьеру в день святого валентина. Надо было смотреть трейлеры и тизеры, как и все, наверное... Несмотря на это, продолжение Льда мне понравилось. Все два часа не отрывала взгляд от экрана, очень красивые пейзажи на озере да и в целом картина вышла эстетически приятной глазу! А события, происходящие с персонажами и их дальнейшее развитие заставили меня сопереживать каждому, включая эпизодичных героев. Я рыдала как никогда.... Мощно!
22 февраля 2020, 15:41 Ответить
allanakvas 23 февраля 2020, 13:03
Оценка
Фильм лучший для семейного просмотра! Интересные приёмы съёмок, режиссерские ходы, актёры на высоте! Фильм не понравится детям, которые во время сеанса копаются в телефоне и бездетным взрослым - им не знакомы родительские чувства! У нас дети 11, 8, 3 и 1 год. Мы только что держали малышку на руках, нас очень трогают эти переживания.
23 февраля 2020, 13:03 Ответить
gva 24 февраля 2020, 11:52
Классный фильм
24 февраля 2020, 11:52 Ответить
Grillstone Spb 24 февраля 2020, 13:06
офигенный фильм! плакала весь фильм, прошибет слезу даже у самых черствых))
24 февраля 2020, 13:06 Ответить
Диана Маркина Коростелева 24 февраля 2020, 22:59
Оценка
Это лучший фильм который я видела, весь фильм поплакала просто навзрыд
24 февраля 2020, 22:59 Ответить
ak.star.forever 25 февраля 2020, 00:23
Оценка
Теперь мой один из самых любимых фильмов!!!!! Офигенная актёрская игра, сюжет, съёмка, музыка (бомба,новый level), звук, сценарий!!!!! Я считаю такой фильм не стыдно считать лучшим за последние годы в русском кино!!!! Оценка 10000000000000000000000000000000000000 из 10!!!!!! Советую всем посмотреть!!!!!!!!! Фильм останется навсегда в моём сердце!!!!!!
25 февраля 2020, 00:23 Ответить
Евгения Тарасова 25 февраля 2020, 20:26
Оценка
Не понимаю восторженных отзывов ... 🤷🏼‍♀️
25 февраля 2020, 20:26 Ответить
Алина Мишина 25 февраля 2020, 20:54
Оценка
Посмотрела Лед 2, классный и хороший фильм получился. Мне очень понравился, сюжет на высшем уровне, от чего, на самом деле, очень гордо становится за наших кинопроизводителей. Да, сюжет иногда грустный, но очень душевный и добрый. Понравилось музыкальное сопровождение фильма, а также красоты Байкала. Поставила фильму 10 из 10!
25 февраля 2020, 20:54 Ответить
Василина Сорокина 25 февраля 2020, 21:28
Оценка
Спасибо за такую прекрасную мелодраму! Довольно качественно снято и сюжет продуман до мелочей. Плакала с самого начала , очень сильный фильм. Актёры красиво сыграли, а пели вообще шикарно. Песня Ароновой особенно впечатлила... Хочется, чтобы наши снимали больше таких замечательных фильмов!
25 февраля 2020, 21:28 Ответить
nigina2000musaeva 25 февраля 2020, 22:02
Оценка
Филь конечно очень офигенный. Советую всем 10/10. Но чем-то он напоминает мне индийский фильм. Танцы, песни и все такое, но интересно.
25 февраля 2020, 22:02 Ответить
Мирный 26 февраля 2020, 11:17
в ответ на сообщение illarionova250899 от 16 февраля 2020, 00:53
Оценка
Видно, что над фильмом работала крутая команда, актеры хорошие, сценарий логичный, сюжет интересный. Операторская работа на озере Байкал выполнена тоже супер! Картинка радует глаз. Это я как студент режиссерского вам говорю) Короче, посмотреть точно стоит.
26 февраля 2020, 11:17 Ответить
Александр Орехов 26 февраля 2020, 21:49
Фильм отстой, на столько это не профисионально, всё наиграно, смотришь и понимаешь что актёры не профисионалы, говорят так как напечатаны сюжеты.
26 февраля 2020, 21:49 Ответить
Алина Арсентьева 27 февраля 2020, 18:32
Оценка
Очень понравился фильм,и поплакали и посмеялись. Советую
27 февраля 2020, 18:32 Ответить
Елизавета Козлова 27 февраля 2020, 20:34
в ответ на сообщение Евгения Тарасова от 25 февраля 2020, 20:26
Потому что много продажных отзывов для раскрутки и для поднятия рейтинга.
27 февраля 2020, 20:34 Ответить
Светлана Рябова 2 марта 2020, 21:47
Оценка
Лед 2 классный фильм. Смотрела еще первый фильм, мне он зашел, всё ждала, будет ли вторая часть. Пошла на нее прямо в день премьеры. Что же я могу сказать? Фильм вышел классным, сложно снять сиквел, который будет лучше или одинаково хорош, но фильм Лед 2 сумел удержать планку. Очень понравилась съемка фильма, картинка выглядела яркой и качественной, рада, что наше кино выходит на новый уровень! 10/10
2 марта 2020, 21:47 Ответить
ib.andrievskaya 2 марта 2020, 22:01
Оценка
Фильм ни какой. Больше бесил. Но поплакать пришлось.
2 марта 2020, 22:01 Ответить
Анжелика Тимофеева 2 марта 2020, 22:40
Оценка
Спасибо Крыжовникову за возможность поверить в чудо! Так красиво все сделали, не описать. Петров здорово сыграл, Горин теперь точно его лучший герой) Надюша, маленькая девочка, тоже прям принцесса) Аронова даже в комментариях не нуждается, лучшая из лучших! Сюжет на высоте, неожиданное продолжение истории, но очень трогательное и милое! Можно смело ставить 10/10!!!
2 марта 2020, 22:40 Ответить
romanvladimirovichdanilov 4 марта 2020, 16:36
Уверен что фильм такое же гавно как и первый... Не пойму что вы нашли в Петрове??? Он всё играет с одним лицом... Считаю его бездарным актёром!
4 марта 2020, 16:36 Ответить
Влад Руденко 5 марта 2020, 18:55
Оценка
Кино просто ОГОНЬ, советую посмотреть. Впечатления у меня и у моей подруги очень прикольные (она плакала во время фильма, там действительно все трогательно) соберусь еще как нибудь посмотреть.
5 марта 2020, 18:55 Ответить
kgugnin 9 марта 2020, 17:24
Оценка
Хороший фильм. Прекрасный актёрский состав. Как всегда на высоте - игра Александра Петрова.
9 марта 2020, 17:24 Ответить
Лиля Казанцева 9 марта 2020, 17:37
Мне не понравилось отношение опеки. Приходят, чтобы проверить. А нет бы помочь?
9 марта 2020, 17:37 Ответить
Олеся Егорова 10 марта 2020, 15:33
Оценка
Ходила на фильм Лед-2 недавно. Интересная картина, классная мелодрама получилась: в фильме круто реализована графика и картинка. Поэтому прям по-настоящему погружаешься в атмосферу фильма. Озеро Байкал - это вообще нечто невообразимое, очень круто сняли. Сюжет интересный, захватывает на все время и не отпускает. Фильм прошел на одном дыхании.
10 марта 2020, 15:33 Ответить
Сабина Лебедева 10 марта 2020, 16:52
Оценка
Спасибо за веру в чудо) классный фильм, ничего не скажешь) Крутой Петров и Аронова это обалденный дуэт!) с радостью смотрела обе части фильма, но вторая прям огонь) песни здорово подобрали, а как Арнонова пела ммм..красотища. Так что, рекомендую
10 марта 2020, 16:52 Ответить
siriniti 11 марта 2020, 20:48
Начитались положительных отзывов и решили пойти посмотреть сие произведение. Фильм скучный, нудный и совершенно неинтересный! Не смогли осилить фильм до конца, очень жаль потраченного времени...
11 марта 2020, 20:48 Ответить
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