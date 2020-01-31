Наша рецензия

На экраны выходит продолжение мелодрамы «Лед» с Александром Петровым, Аглаей Тарасовой и Марией Ароновой. Вторая часть трилогии выбирает дату релиза достаточно романтичную — День святого Валентина, однако само настроение и тематика фильма совершенно не подходят под этот эпитет. В картине больше драмы, чем в первой части. Поэтому подходящий ли это фильм в День всех влюбленных, читайте ниже. Лёд 2 Саша и Надя как новые влюбленные строят очень много планов. Туда входят…