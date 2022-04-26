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Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
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Виталия Корниенко
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Дата рождения
18 мая 2010
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Москва, Россия
Биография Виталии Корниенко
Родилась 18 мая 2010 года. Москва, Россия.
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Фильмография Виталии Корниенко
Ника
драма, биография
2022, Россия
8.0
Моя ужасная сестра
семейный
2022, Россия
5.0
Однажды в пустыне
военный
2022, Россия / Сирия
7.0
Ряд 19
триллер
2021, Россия
5.0
Северное Сияние. Тайна огненных рун
детектив
2020, Россия
3.0
Виктория
комедия, спорт, семейный
2020, Россия
6.0
Северное сияние. Проклятье пустынных болот
детектив
2019, Россия
3.0
Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются
детектив
2019, Россия
0.0
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