|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Аллилуйя любви
|Татьяна Романченко, Александр Петров, Moscow Gospel Team, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra
|2:43
|2
|Тополиный пух
|Александр Петров, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra
|3:15
|3
|Прекрасное далёко
|Виталия Корниенко, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra
|3:22
|4
|Кружит
|Настя Сычёва / MONATIK
|3:48
|5
|Озеро надежды
|Мария Аронова, Наталия Бутусова, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra
|3:44
|6
|В пещере горного короля
|Дмитрий Агафонов / Инструментал
|1:50
|7
|Сансара
|Александр Петров, Moscow Gospel Team, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra / Вакуленко Василий Михайлович
|4:58
|8
|Night Falling
|Tryfon Koutsourelis / Инструментал
|2:32
|9
|Кружит
|MONATIK
|3:18
|10
|Кружит
|3:48