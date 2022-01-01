Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лёд 2 Лёд 2
Киноафиша Фильмы Лёд 2 Музыка из фильма «Лёд 2» (2020)
Лёд 2 2020 / Россия
8.2 Оцените
250 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Музыка из фильма «Лёд 2» (2020)

Вся информация о фильме
Лёд 2 (Официальный саундтрек)
Лёд 2 (Официальный саундтрек) 10 композиций. Татьяна Романченко, Александр Петров, Moscow Gospel Team, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra, Александр Петров, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra, Виталия Корниенко, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra, Настя Сычёва, Мария Аронова, Наталия Бутусова, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra, Дмитрий Агафонов, Александр Петров, Moscow Gospel Team, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra, Tryfon Koutsourelis, MONATIK,
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 Аллилуйя любви Татьяна Романченко, Александр Петров, Moscow Gospel Team, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra 2:43
2 Тополиный пух Александр Петров, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra 3:15
3 Прекрасное далёко Виталия Корниенко, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra 3:22
4 Кружит Настя Сычёва / MONATIK 3:48
5 Озеро надежды Мария Аронова, Наталия Бутусова, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra 3:44
6 В пещере горного короля Дмитрий Агафонов / Инструментал 1:50
7 Сансара Александр Петров, Moscow Gospel Team, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra / Вакуленко Василий Михайлович 4:58
8 Night Falling Tryfon Koutsourelis / Инструментал 2:32
9 Кружит MONATIK 3:18
10 Кружит 3:48
Доступен список песен из фильма «Лёд 2» (2020) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Лёд 2» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Приложение киноафиши