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Джефф Фаулер

Jeff Fowler
Джефф Фаулер
Джефф Фаулер Jeff Fowler
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Дата рождения
27 июля 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Джеффа Фаулера

Родился 27 июля 1978 года. Нормал, Иллинойс, США.

Фильмография Джеффа Фаулера
Соник 2 в кино
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.0
Головорез
Головорез
анимация 2020, США
0.0
Соник в кино
Соник в кино
фэнтези 2019, США
8.0
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Весело, но слишком похоже на первый фильм: критики поделились отзывами о «Сонике 2 в кино» Положительные рецензии преобладают.
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29 марта 2022 12:45
Реактивный еж спасает человечество от злобного Джима Керри в финальном трейлере «Соника 2 в кино» Фильм выйдет в прокат в начале апреля, но в России его не покажут.
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15 марта 2022 09:39
«Синее возмездие»: в новом тизере «Соника 2 в кино» спародировали «Бэтмена» Ежик говорит голосом Темного рыцаря.
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3 марта 2022 12:13
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