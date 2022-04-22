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Нил МакДонаф
Нил МакДонаф
Neal McDonough
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Нил МакДонаф
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Дата рождения
23 февраля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Нила МакДонафа
Родился 23 февраля 1966 года. Дорчестер, США.
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Фильмография Нила МакДонафа
Святым тут не место
боевик, криминал, триллер
2022, Мексика
6.0
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика
2021, Германия / США
6.0
Преступный квест
боевик, триллер
2021, США
3.0
Боевой робот номер 4
боевик, фантастика, триллер
2020, Австралия
5.0
Соник в кино
фэнтези
2019, США
8.0
Гордая Мэри
боевик, триллер
2018, США
4.0
Игра окончена, чувак!
боевик, комедия
2018, США
5.0
Толстяк против всех
комедия
2015, США
4.0
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Наемник мстит за смерть жены и пытается спасти сына в трейлере динамичного триллера «Святым тут не место»
Сценарий написал автор «Бешеного быка» и «Таксиста».
Написать
22 апреля 2022 12:53
Дорога к искуплению окроплена кровью: вышел трейлер боевика «Святым тут не место»
В актерском составе задействованы Рон Перлман, Тим Рот и Нил МакДонаф.
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6 апреля 2022 13:56
Режиссер «Обители зла: Раккун-Сити» рассказал, почему фильм основан сразу на двух играх
Он признается, что пожадничал.
Написать
25 ноября 2021 16:35
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