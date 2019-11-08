Игры с огнем, 2020

Комедийный режиссер Энди Фикмен представил новый фильм «Игры с огнем» с актером и рестлером Джоном Сина в главной роли. За всю карьеру знаменитый рестлер появлялся на экране только в эпизодических или второстепенных ролях – получив, например, первоначальную известность благодаря роли Роджера в «Здравствуй, папа, Новый год» или неудачливого агента Бернса в «Бамблби».
Сюжет фильма «Игры с огнем» повествует о бесстрашном отряде парашютных пожарных, во главе которых стоит строгий капитан Джейк Карсон (Джон Сина). Помимо него в штабе работают еще трое: Марк (Кигэн-Майкл Ки), Топор (Тайлер Мэйн) и Родриго (Джон Легуизамо).
Главная задача отряда — поддерживать порядок в местном лагере отдыха, расположенном в лесистой местности. И это довольно-таки непросто, работы хватает постоянно: то тут полыхает, то там. Однажды в штаб Карсона поступает типичный вызов — горит один из коттеджей в лагере. Отважные пожарные отправляются тушить лесной пожар, но здесь их поджидает неприятный сюрприз: в горящем коттедже оказываются трое детей — двое подростков и одна малышка. Карсон спасает детей и вынужден доставить их в штаб.
Пока спасенных детей не забрали родители, пожарным предстоит за ними присматривать. Жизнь их готовила ко всему, но только не стать няньками. И все бы ничего, но дети не отличаются спокойным нравом — они еще те сорванцы, которые способны поставить на уши все пожарное управление. Теперь закаленным в бою суровым мужикам придется расчехлить все свое обаяние и позаботиться о детях, как о своих родных, параллельно не разрушив штаб.
Успешная карьера рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона» в кино вдохновила многих борцов WWE и MMA присоединиться к кинематографу. Тем не менее, Джон Сина не бросает спортивную карьеру, уделяя ей внимание между съемками в легких комедийных фильмах.
В числе саундтреков к фильму трек южнокорейской группы BTS — Fire.
В фильме «Игры с огнем» есть интересная пасхалка. Вскоре после того, как дети прибывают в депо, пожарный Родриго обращается к молчаливому Топору: «Давай, чувак, покажи, на что ты способен! Я видел, как ты сражался с Росомахой!» Тайлер Мэйн, сыгравший роль Топора, ранее появился в фильме «Люди Икс» как Саблезуб, сводный брат Росомахи и его заклятый враг.
Когда у Джона Сины спросили, что будет в фильме, подразумевая в вопросе сюжет, актер ответил: «Будет очень много мыла!»
Это третий и последний фильм Nickelodeon Movies 2019 года после «Чудо-парк» (2019) и «Дора и затерянный город» (2019).
Слоган фильма «Игры с огнем» — «0% авторитета». В каком-то смысле он оказался пророческим, потому что критикам лента не понравилась. Мировая премьера картины состоялась в ноябре 2019 года.
Подростком актера Джона Легуизамо арестовывали несколько раз за погромы в кинотеатрах, а также за то, что он кричал в микрофон водителя метро. После этого инцидента учитель математики порекомендовал ему пойти на конкурс юмористов. Уже после Легуизамо записался в актерскую школу при театре Showcase.
Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети – как и пожары – дикие и непредсказуемые.