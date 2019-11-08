Игры с огнем, 2020

Комедийный режиссер Энди Фикмен представил новый фильм «Игры с огнем» с актером и рестлером Джоном Сина в главной роли. За всю карьеру знаменитый рестлер появлялся на экране только в эпизодических или второстепенных ролях – получив, например, первоначальную известность благодаря роли Роджера в «Здравствуй, папа, Новый год» или неудачливого агента Бернса в «Бамблби».

Сюжет фильма «Игры с огнем» повествует о бесстрашном отряде парашютных пожарных, во главе которых стоит строгий капитан Джейк Карсон (Джон Сина). Помимо него в штабе работают еще трое: Марк (Кигэн-Майкл Ки), Топор (Тайлер Мэйн) и Родриго (Джон Легуизамо).

Главная задача отряда — поддерживать порядок в местном лагере отдыха, расположенном в лесистой местности. И это довольно-таки непросто, работы хватает постоянно: то тут полыхает, то там. Однажды в штаб Карсона поступает типичный вызов — горит один из коттеджей в лагере. Отважные пожарные отправляются тушить лесной пожар, но здесь их поджидает неприятный сюрприз: в горящем коттедже оказываются трое детей — двое подростков и одна малышка. Карсон спасает детей и вынужден доставить их в штаб.

Пока спасенных детей не забрали родители, пожарным предстоит за ними присматривать. Жизнь их готовила ко всему, но только не стать няньками. И все бы ничего, но дети не отличаются спокойным нравом — они еще те сорванцы, которые способны поставить на уши все пожарное управление. Теперь закаленным в бою суровым мужикам придется расчехлить все свое обаяние и позаботиться о детях, как о своих родных, параллельно не разрушив штаб.