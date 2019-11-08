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Игры с огнем Игры с огнем
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Playing with Fire

Игры с огнем, 2020

2020 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Воспитательная комедия о пожарных, присматривающих за тремя детьми
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Комедийный режиссер Энди Фикмен представил новый фильм «Игры с огнем» с актером и рестлером Джоном Сина в главной роли. За всю карьеру знаменитый рестлер появлялся на экране только в эпизодических или второстепенных ролях – получив, например, первоначальную известность благодаря роли Роджера в «Здравствуй, папа, Новый год» или неудачливого агента Бернса в «Бамблби».

Сюжет фильма «Игры с огнем» повествует о бесстрашном отряде парашютных пожарных, во главе которых стоит строгий капитан Джейк Карсон (Джон Сина). Помимо него в штабе работают еще трое: Марк (Кигэн-Майкл Ки), Топор (Тайлер Мэйн) и Родриго (Джон Легуизамо).

Главная задача отряда — поддерживать порядок в местном лагере отдыха, расположенном в лесистой местности. И это довольно-таки непросто, работы хватает постоянно: то тут полыхает, то там. Однажды в штаб Карсона поступает типичный вызов — горит один из коттеджей в лагере. Отважные пожарные отправляются тушить лесной пожар, но здесь их поджидает неприятный сюрприз: в горящем коттедже оказываются трое детей — двое подростков и одна малышка. Карсон спасает детей и вынужден доставить их в штаб.

Пока спасенных детей не забрали родители, пожарным предстоит за ними присматривать. Жизнь их готовила ко всему, но только не стать няньками. И все бы ничего, но дети не отличаются спокойным нравом — они еще те сорванцы, которые способны поставить на уши все пожарное управление. Теперь закаленным в бою суровым мужикам придется расчехлить все свое обаяние и позаботиться о детях, как о своих родных, параллельно не разрушив штаб.

Успешная карьера рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона» в кино вдохновила многих борцов WWE и MMA присоединиться к кинематографу. Тем не менее, Джон Сина не бросает спортивную карьеру, уделяя ей внимание между съемками в легких комедийных фильмах.

В числе саундтреков к фильму трек южнокорейской группы BTS — Fire. 

В фильме «Игры с огнем» есть интересная пасхалка. Вскоре после того, как дети прибывают в депо, пожарный Родриго обращается к молчаливому Топору: «Давай, чувак, покажи, на что ты способен! Я видел, как ты сражался с Росомахой!» Тайлер Мэйн, сыгравший роль Топора, ранее появился в фильме «Люди Икс» как Саблезуб, сводный брат Росомахи и его заклятый враг.  

Когда у Джона Сины спросили, что будет в фильме, подразумевая в вопросе сюжет, актер ответил: «Будет очень много мыла!»

Это третий и последний фильм Nickelodeon Movies 2019 года после «Чудо-парк» (2019) и «Дора и затерянный город» (2019).

Слоган фильма «Игры с огнем» — «0% авторитета». В каком-то смысле он оказался пророческим, потому что критикам лента не понравилась. Мировая премьера картины состоялась в ноябре 2019 года.  

Подростком актера Джона Легуизамо арестовывали несколько раз за погромы в кинотеатрах, а также за то, что он кричал в микрофон водителя метро. После этого инцидента учитель математики порекомендовал ему пойти на конкурс юмористов. Уже после Легуизамо записался в актерскую школу при театре Showcase.

Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети – как и пожары – дикие и непредсказуемые.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 6 февраля 2020
Премьера в мире 8 ноября 2019
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Энди Фикмен
Энди Фикмен
В ролях
Джуди Грир
Джуди Грир
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Брианна Хилдебранд
Брианна Хилдебранд
Джон Сина
Джон Сина
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игры с огнем 5 постеров
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Игры с огнем
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Наша рецензия
Капитан Джейк Карсон воспитывался отцом-пожарным и ничего кроме преданности ремеслу не знает. Свидания проваливает, благодарность от людей принимает со вскинутой от удивления бровью, призывает своих подопечных к дисциплине. Когда половина команды перебирается в большую лигу (часть Санта-Барбары), в его распоряжении остаются Родриго, пилот, который панически боится летать, Марк, неунывающий помощник капитана, и молчаливый, хмурый двухметровый бородач по кличке Топор. Новый вызов не заставляет…
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Алеша Креженевский 16 февраля 2020, 16:26
Потеряете и время.... Пол часа небольшое конечно. И деньги. Даже для детей некоторые сцены с пуками непристойные. Фильм великой бездарщины.
sultan-l 7 февраля 2020, 14:16
Фильм захватывающий. Дети посмотрели на одном дыхании. Нам очень понравилос
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