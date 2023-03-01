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Соник в кино Соник в кино
Киноафиша Фильмы Соник в кино Соник в кино, 2019: актеры и роли
Sonic the Hedgehog Соник в кино 2019 / США
8.2 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Соник в кино, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джефф Фаулер Джефф Фаулер Jeff Fowler
В ролях
Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Нил МакДонаф Нил МакДонаф Neal McDonough Тика Самптер Тика Самптер Tika Sumpter
Роли озвучивали
Бен Шварц Бен Шварц Ben Schwartz
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
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2023, США, боевик, приключения, комедия
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2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
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2023, Россия, триллер
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Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
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