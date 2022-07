1 Meet Sonic (Before We Start I Gotta Tell You This) Tom Holkenborg 1:32

2 Welcome to Green Hills Tom Holkenborg 2:02

3 A Very Lonely Life Tom Holkenborg 2:51

4 Dr. Robotnik Tom Holkenborg 2:56

5 That Would Work Tom Holkenborg 1:49

6 Is That a Drone Tom Holkenborg 3:23

7 Things to Do Before I Die Tom Holkenborg 1:19

8 A Visit from the Doctor Tom Holkenborg 4:02

9 But I Will Always Be Faster Tom Holkenborg 4:19

10 SF-Paris-Egypt-SF Tom Holkenborg 3:19

11 Skyscraper Tom Holkenborg 3:24

12 Not a Baby Bigfoot Tom Holkenborg 2:38

13 He Is My Friend Tom Holkenborg 4:51

14 A New Home Tom Holkenborg 1:15