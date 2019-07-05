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Соник — сверхскоростной синий еж из другого мира, за силами которого неминуемо кто-то охотится. В раннем детстве он получил мешочек особенных колец, выбрасывая которые, можно оказаться где угодно, стоит только задуматься об этом месте. Очутившись на Земле, вплоть до новой облавы, ему удалось освоиться и привыкнуть к новому месту, как к своему дому. Планет, на которых он мог бы обосноваться, если возникнет новая угроза, осталось не так много, но единственное, что в действительности…