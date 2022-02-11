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Али Фазал
Али Фазал
Ali Fazal
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Али Фазал
Ali Fazal
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Дата рождения
15 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Лакхнау, Индия
Рост
180 см
Биография Али Фазала
Родился 15 октября 1986 года. Лакхнау, Индия.
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Фильмография Али Фазала
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма
2022, США / Великобритания
8.0
Домашний арест
комедия
2019, Индия
5.0
Хаппи убежала
мелодрама, комедия
2016, Индия
6.0
Кандагар
боевик, триллер
, США
0.0
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Появились первые кадры из боевика «Кандагар» с Джерардом Батлером
Съемки ленты официально подошли к концу.
Написать
11 февраля 2022 16:35
«Убийца — один из вас»: появился новый трейлер детектива «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи
Также выпустили подборку свежих плакатов с персонажами.
Написать
12 января 2022 10:31
В Саудовской Аравии начались съемки нового боевика с Джерардом Батлером
Также объявлены новые члены актерского состава.
Написать
3 декабря 2021 12:03
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