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Тринадцать жизней Тринадцать жизней
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Thirteen Lives

Тринадцать жизней, 2022

2022 / США
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О фильме

История спасения двенадцати мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде.

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Год выпуска 2022
Премьера онлайн 5 августа 2022
Премьера в мире 18 июля 2022
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Том Бейтман
Том Бейтман
Джош Хелман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тринадцать жизней 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл спасают тайских детей в трейлере триллера о выживании «13 жизней» Фильм основан на реальном инциденте.
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29 июня 2022 12:06
Релиз «13 жизней» Рона Ховарда перенесен, поскольку фильм удостоился высочайших оценок по итогам тестовых показов Фильм передвинули с весны на осень.  
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25 января 2022 15:26
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