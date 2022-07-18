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Тринадцать жизней
Thirteen Lives
Тринадцать жизней, 2022
2022 / США
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Жанр:
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О фильме
История спасения двенадцати мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде.
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Год выпуска
2022
Премьера онлайн
5 августа 2022
Премьера в мире
18 июля 2022
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
Режиссер
Рон Ховард
В ролях
Колин Фаррелл
Вигго Мортенсен
Джоэл Эдгертон
Том Бейтман
Джош Хелман
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл спасают тайских детей в трейлере триллера о выживании «13 жизней»
Фильм основан на реальном инциденте.
Написать
29 июня 2022 12:06
Релиз «13 жизней» Рона Ховарда перенесен, поскольку фильм удостоился высочайших оценок по итогам тестовых показов
Фильм передвинули с весны на осень.
Написать
25 января 2022 15:26
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