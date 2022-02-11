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В прокат выходит экранизация произведения Агаты Кристи «Смерть на Ниле», съемки которой завершилось еще в 2019 году. За время простоя, вызванного пандемией, многое изменилось: мало того, что исполнитель ключевой роли Арми Хаммер распрощался со своей блистательной голливудской карьерой, так еще и после выхода ленты «Достать ножи» столь серьезное прочтение общеизвестного детективного сюжета видится делом заведомо проигрышным. Но обо всем по порядку. Утомившись от…