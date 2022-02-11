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Смерть на Ниле Смерть на Ниле
Киноафиша Фильмы Смерть на Ниле Отзывы о фильме «Смерть на Ниле»
Death on the Nile Смерть на Ниле 2022 / США / Великобритания
8.2 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Смерть на Ниле»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В прокат выходит экранизация произведения Агаты Кристи «Смерть на Ниле», съемки которой завершилось еще в 2019 году. За время простоя, вызванного пандемией, многое изменилось: мало того, что исполнитель ключевой роли Арми Хаммер распрощался со своей блистательной голливудской карьерой, так еще и после выхода ленты «Достать ножи» столь серьезное прочтение общеизвестного детективного сюжета видится делом заведомо проигрышным. Но обо всем по порядку. Утомившись от…

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Наталия Петряшова 11 февраля 2022, 00:16
Оценка
Ожидала большего. Убийство в Восточном экспрессе больше понравился. Но это лишь моё мнение.
11 февраля 2022, 00:16 Ответить
Кристина Аракелян 11 февраля 2022, 11:19
Оценка
Очень красиво снято, смотрели с удовольствием.
11 февраля 2022, 11:19 Ответить
User 12 февраля 2022, 00:24
Оценка
Интересный детектив!
12 февраля 2022, 00:24 Ответить
User 13 февраля 2022, 09:35
Оценка
Ушли через час после начала фильма. Слишком затянут. Плюс весьма банальный сюжет. Две звезды ТОЛЬКО за красивых актеров и пейзажи
13 февраля 2022, 09:35 Ответить
teleshko 13 февраля 2022, 12:45
Оценка
Потрясающе красивый, захватывающий фильм! Сходите, не пожалеете
13 февраля 2022, 12:45 Ответить
User 15 февраля 2022, 10:59
Оценка
Отличный фильм
15 февраля 2022, 10:59 Ответить
svetuly_88 16 февраля 2022, 18:31
Оценка
Фильм просто бомба!
В напряжении с самого начала до самого финала , сюжет для любителей жанра детектив . Советую к просмотру.
16 февраля 2022, 18:31 Ответить
Елена Несмеева 16 февраля 2022, 20:38
Оценка
Интересный, с неожиданными поворотами фильм! Очень понравился, жаль, что очень быстро закончился!!!! Ставлю 5 звезд.
16 февраля 2022, 20:38 Ответить
User 18 февраля 2022, 02:57
Оценка
Сразу было понятно, кто убийца((( Хотелось интриги !
18 февраля 2022, 02:57 Ответить
User 19 февраля 2022, 18:59
Оценка
Классный фильм!!!! Сюжет держит в напряжении до самого конца. Нам очень понравился👌👌👌 на этот фильм сходить стоит для любителей такого жанра🥸📝👍👍👍\n
19 февраля 2022, 18:59 Ответить
Кирилл Судаков 20 февраля 2022, 21:27
Оценка
Совершенно провальное кино. Сюжет переврали, играют бездарно, зато повесточка в полный рост. Крайне не рекомендую ходить на этот шлак. Жаль, нельзя поставить оценку ниже 1.
20 февраля 2022, 21:27 Ответить
sup3400 24 февраля 2022, 00:18
Оценка
Брат-близнец последнего "Убийства в восточном экспрессе". Красивая картинка, музыка и певица прекрасная. На этом все достоинства заканчиваются. Шок контент для любителей английского детектива. Плевок в Агату Кристи, плевок в зрителя. Диалоги плоские, упрощённые до безобразия, актеры все деревянные, сюжет перевран, лишён интриги и логики полностью. Ну и как полагается, часть англичан заменили на негров, лесбиянок, индуса с армянской фамилией....
24 февраля 2022, 00:18 Ответить
geworce 24 февраля 2022, 06:40
Оценка
Крутой фильм!!
24 февраля 2022, 06:40 Ответить
Andrei Korolev 24 февраля 2022, 21:25
Оценка
"Отсебятина" режиссера . Даже не знаю ,ЧТО повлияло на результат......ПРОВАЛ.
24 февраля 2022, 21:25 Ответить
vip.fardzinov 25 февраля 2022, 21:00
Оценка
Хорооооошшшш👍🏿👍🏿
25 февраля 2022, 21:00 Ответить
User 3 марта 2022, 00:40
Просто огонь 🔥🔥
3 марта 2022, 00:40 Ответить
Е Ч 3 марта 2022, 00:46
Не оправдал ожиданий. Пожалуй в фильме понравилась музыка, да и то вероятно исполнение ее скорее больше современно, чем это было 1937 году.
Фильм получился чисто американский, хотя снимался совместно с англичанами. Достаточно далеко ушел от оригинала и все в сегодняшнем духе: в фильме появились чернокожие персонажи, которые вряд ли могли быть в том качестве в те времена, а также намеки на однополые отношения, чего у Агаты Кристи, помнится и не было.
Так, можно посмотреть один раз. Но он точно, слабее двух предыдущих версий.
3 марта 2022, 00:46 Ответить
Татьяна Пугачева 7 марта 2022, 05:07
Оценка
Фильм на троечку , немного красоты Египта , но можно и дома посмотреть потом, а если не смотреть ничего не будет потеряно
7 марта 2022, 05:07 Ответить
User 8 марта 2022, 14:54
Оценка
Top\n
8 марта 2022, 14:54 Ответить
poshehonec 12 марта 2022, 23:17
Оценка
Хорошее кино, с предсказуемым сюжетом.
12 марта 2022, 23:17 Ответить
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