В прокат выходит экранизация произведения Агаты Кристи «Смерть на Ниле», съемки которой завершилось еще в 2019 году. За время простоя, вызванного пандемией, многое изменилось: мало того, что исполнитель ключевой роли Арми Хаммер распрощался со своей блистательной голливудской карьерой, так еще и после выхода ленты «Достать ножи» столь серьезное прочтение общеизвестного детективного сюжета видится делом заведомо проигрышным. Но обо всем по порядку. Утомившись от…
В напряжении с самого начала до самого финала , сюжет для любителей жанра детектив . Советую к просмотру.
Фильм получился чисто американский, хотя снимался совместно с англичанами. Достаточно далеко ушел от оригинала и все в сегодняшнем духе: в фильме появились чернокожие персонажи, которые вряд ли могли быть в том качестве в те времена, а также намеки на однополые отношения, чего у Агаты Кристи, помнится и не было.
Так, можно посмотреть один раз. Но он точно, слабее двух предыдущих версий.
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