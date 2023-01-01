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Смерть на Ниле
Смерть на Ниле, 2022: актеры и роли
Death on the Nile
Смерть на Ниле
2022 / США / Великобритания
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8.1
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133
голоса
Рейтинг IMDb: 6.3
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Смерть на Ниле, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
В ролях
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
Галь Гадот
Gal Gadot
Том Бейтман
Tom Bateman
Арми Хаммер
Armie Hammer
Летишиа Райт
Letitia Wright
Джоди Комер
Jodie Comer
Аннетт Бенинг
Annette Bening
Али Фазал
Ali Fazal
Роуз Лесли
Rose Leslie
Расселл Брэнд
Russell Brand
Эмма Маккей
Emma Mackey
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