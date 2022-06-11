Айша, 2022

В ролях
Лоркан Кранич
Peter Flood
Денис Конвэй
Brendan Close
Dawn Bradfield
Michelle Campbell
Theresa O'Connor
Deirdre O'Dea
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Фрэнк Берри
Сценарист
Фрэнк Берри
Композитор
Daragh O'Toole
Детали фильма
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
17 ноября 2022
Премьера в мире
11 июня 2022
Дата выхода
|17 ноября 2022
|Великобритания
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|30 июня 2023
|Испания
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|10 мая 2024
|США
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Сборы в мире
$65 344
Производство
BBC Film, Subotica, Wavelength
Другие названия
Aisha, Provision, Айша