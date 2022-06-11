Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Айша
7.6
Айша - Трейлер
Киноафиша Фильмы Айша
7.6

Айша

, 2022
Aisha
Ирландия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Айша
7.6
Айша - Трейлер
Айша  Трейлер

В ролях

Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Conor Healy
Летишиа Райт
Летишиа Райт
Aisha Osagie
Рут МакКейб
Mrs. Keegan
Джоэнн Кроуфорд
Джеральдин МакАлинден
Лоркан Кранич
Peter Flood
Денис Конвэй
Brendan Close
Стюарт Грэхэм
Стюарт Грэхэм
Francis Manning
Ian Toner
Liam Cantwell
Pius Ojo
Resident
Dawn Bradfield
Michelle Campbell
Theresa O'Connor
Deirdre O'Dea
Режиссер Фрэнк Берри
Сценарист Фрэнк Берри
Композитор Daragh O'Toole
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 ноября 2022
Премьера в мире 11 июня 2022
Дата выхода
17 ноября 2022 Великобритания
30 июня 2023 Испания
10 мая 2024 США
Сборы в мире $65 344
Производство BBC Film, Subotica, Wavelength
Другие названия
Aisha, Provision, Айша

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 6 октября 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Айша - Трейлер
Айша Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Айша

Майкл внутри
Майкл внутри драма
2018, Ирландия
7.0
Раньше я жила здесь драма
2014, Ирландия
7.0
…А в душе я танцую
…А в душе я танцую драма
2004, Великобритания / Ирландия / Франция
7.0
Претенденты
Претенденты драма
2023, США
7.0
Химера
Химера драма
2022, Италия
7.0
Роман служанки
Роман служанки драма
2021, Великобритания
5.0
Млекопитающее
Млекопитающее драма
2016, Ирландия / Нидерланды / Люксембург
6.0
Разговор ангелов
Разговор ангелов драма, военный, мелодрама
1998, США
5.0
Великая
Великая биография, драма
2024, США
7.0
В плену надежды
В плену надежды драма, мелодрама
2019, Великобритания
6.0
Только ты
Только ты мелодрама, драма
2018, Великобритания / Швеция
6.0
Божья земля
Божья земля драма, мелодрама
2017, Великобритания
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше