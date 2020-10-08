Бывшая с того света, 2020

У писателя Чарльза творческий кризис: он не может создать новые произведения. К тому же ему поручили адаптировать собственный роман для кино, но у героя нет никакого вдохновения, чтобы это сделать. В один из вечеров Чарльз со своей женой оказывается на представлении известного медиума. Герой не верит в магию и духов, но шоу вызывает у него интерес. Теперь писатель убежден, что только спиритический сеанс от мистической женщины поможет ему найти нужные слова для пьесы. Герои договариваются встретиться в четверг, в полнолуние.
Писатель не сомневается, что женщина — настоящая мошенница, но он надеется найти новые идеи для своего текста. Однако Чарльз не мог предположить, что на той стороне его ожидает Эльвира – бывшая жена писателя. Медиум входит в транс и поначалу даже развлекает своих клиентов, но вскоре Чарльз начинает видеть привидение бывшей возлюбленной. Его нынешняя жена не может поверить мужу, что теперь призрак экс-супруги находится вместе с ними в одном доме, а Эльвира тем временем возмущена, что ее место кто-то успел занять. Она хочет доказать своему бывшему мужу, что только она его истинная любовь. Она помогает вдохновить Чарльза на написание пьесы, а Рут уверена, что его бывшая представляет огромную опасность для их семьи: Эльвира может появляться в любой момент и устраивать настоящий хаос в доме. Очевидно, что призрак экс-возлюбленной застрял в мире живых, а медиум не в силах вернуть ее обратно в мир мертвых. Теперь герои живут в сложном любовном треугольнике.
Фильм «Бывшая с того света» основан на одноименной пьесе 1941 года Ноэля Кауарда. Картина также является ремейком британской классической комедии «Веселое привидение» 1945 года от режиссера Дэвида Лина, в которой снимались Рекс Харрисон, Констанс Каммингс, Маргарет Резерфорд и Кэй Хэммонд.
Оригинальное название ленты звучит как «Беспечный дух».
Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Милл-Вэлли в октябре 2020 года. В этом же месяце фильм был показан на Международном кинофестивале в Сан-Диего. Комедия «Бывшая с того света» изначально должна была быть выпущена в Великобритании 1 мая 2020 года, но премьеру пришлось отложить из-за пандемии COVID-19.
Основные съемки проходили в июне 2019 года.
Режиссером киноленты «Бывшая с того света» стал Эдвард Холл. Это дебютный режиссерский проект Холла в полнометражном кино. Британский режиссер известен своими сериальными работами «Дарреллы», «Мисс Марпл», «Ответный удар», «Призраки».
У фильма по-настоящему звездный состав: Дэн Стивенс («Маршалл», «Аббатство Даунтон», «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga»), Айла Фишер («Иллюзия обмана», «Шопоголик»), Лесли Манн («Папе снова 17») и Джуди Денч («Убийство в Восточном экспрессе», «Виктория и Абдул», «Дж. Эдгар»).
Режиссер Эдвард Холл в одном из интервью сказал, что хотел сделать пьесу середины XX века более современной. Несмотря на то, что в большей степени фильм опирается на оригинальную работу Ноэля Кауарда, Холл намеревался сделать именно женщин ключевыми персонажами этой картины.
Спиритический медиум проводит сеанс для писателя, страдающего от творческого кризиса, но случайно вызывает дух умершей первой жены. Любовный треугольник с умершей и ныне здравствующей женами становится все более невыносимым, и писателю уже не до творчества.