Бывшая с того света, 2020

У писателя Чарльза творческий кризис: он не может создать новые произведения. К тому же ему поручили адаптировать собственный роман для кино, но у героя нет никакого вдохновения, чтобы это сделать. В один из вечеров Чарльз со своей женой оказывается на представлении известного медиума. Герой не верит в магию и духов, но шоу вызывает у него интерес. Теперь писатель убежден, что только спиритический сеанс от мистической женщины поможет ему найти нужные слова для пьесы. Герои договариваются встретиться в четверг, в полнолуние.

Писатель не сомневается, что женщина — настоящая мошенница, но он надеется найти новые идеи для своего текста. Однако Чарльз не мог предположить, что на той стороне его ожидает Эльвира – бывшая жена писателя. Медиум входит в транс и поначалу даже развлекает своих клиентов, но вскоре Чарльз начинает видеть привидение бывшей возлюбленной. Его нынешняя жена не может поверить мужу, что теперь призрак экс-супруги находится вместе с ними в одном доме, а Эльвира тем временем возмущена, что ее место кто-то успел занять. Она хочет доказать своему бывшему мужу, что только она его истинная любовь. Она помогает вдохновить Чарльза на написание пьесы, а Рут уверена, что его бывшая представляет огромную опасность для их семьи: Эльвира может появляться в любой момент и устраивать настоящий хаос в доме. Очевидно, что призрак экс-возлюбленной застрял в мире живых, а медиум не в силах вернуть ее обратно в мир мертвых. Теперь герои живут в сложном любовном треугольнике.