Смерть на Ниле, 1978

Неподражаемый бельгийский детектив Эркюль Пуаро и его старый друг, английский полковник Джон Рейс, отправляются в отпуск в Египет, участвуя в туристическом круизе по реке Нил. Когда Линнет Риджуэй, богатая наследница, была найдена убитой в своей каюте, директор корабля обвиняет в убийстве самого Пуаро. Великому сыщику ничего не остается, и он берется за расследование этого дела. Ситуация осложняется тем, что практически у каждого пассажира корабля, помимо самих Пуаро и Рейса, есть веская причина желать Линнет смерти. Сможет ли Эркюль раскрыть эту загадку?
Наследница многомиллионного состояния Линнет вышла замуж за жениха своей лучшей подруги Жаклин. Молодожены отправились в роскошный круиз на пароходе «Карнак» по Нилу. А Жаклин решила подпортить настроение новобрачным своим присутствием.
На борту парохода оказалось немало других недоброжелателей Линнет. Ей удалось «завербовать» в телохранители знаменитого сыщика Эркюля Пуаро, совершавшего круиз на этом же пароходе. И Линнет нашли мертвой.
В результате многочисленных продолжительных опросов и поисков Пуаро начал было предполагать, что близок к разгадке. К тому же нашли орудие преступления. Но начались новые убийства…