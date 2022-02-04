Смерть на Ниле, 1978

Наследница многомиллионного состояния Линнет вышла замуж за жениха своей лучшей подруги Жаклин. Молодожены отправились в роскошный круиз на пароходе «Карнак» по Нилу. А Жаклин решила подпортить настроение новобрачным своим присутствием.

На борту парохода оказалось немало других недоброжелателей Линнет. Ей удалось «завербовать» в телохранители знаменитого сыщика Эркюля Пуаро, совершавшего круиз на этом же пароходе. И Линнет нашли мертвой.

В результате многочисленных продолжительных опросов и поисков Пуаро начал было предполагать, что близок к разгадке. К тому же нашли орудие преступления. Но начались новые убийства…