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Смерть на Ниле Смерть на Ниле
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Death on the Nile

Смерть на Ниле, 1978

1978 / Великобритания
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Неподражаемый бельгийский детектив Эркюль Пуаро и его старый друг, английский полковник Джон Рейс, отправляются в отпуск в Египет, участвуя в туристическом круизе по реке Нил. Когда Линнет Риджуэй, богатая наследница, была найдена убитой в своей каюте, директор корабля обвиняет в убийстве самого Пуаро. Великому сыщику ничего не остается, и он берется за расследование этого дела. Ситуация осложняется тем, что практически у каждого пассажира корабля, помимо самих Пуаро и Рейса, есть веская причина желать Линнет смерти. Сможет ли Эркюль раскрыть эту загадку?

  • Это первое из шести выступлений Питера Устинова в роли Эркюля Пуаро. 
  • По словам продюсера фильма Ричарда Гудвин, актриса Бетт Дэвис взяла с собой собственный макияж, зеркала и лампы в Египет, на случай, если бы там их не было. 
  • Съемки должны были быть остановлены каждый день в полдень в течение двух часов, потому что температура в это время достигала 54 градусов. Чтобы приспособиться к этому, основные съемки планировали на четыре утра. Дэвис прокомментировала это, сказав: «В старые времена они построили бы целую декорацию Нила».
  • Строчки, которое Жаклин читает в салоне, процитированы из стихотворения «Сыновья пригородов» Редьярда Киплинга.

Наследница многомиллионного состояния Линнет вышла замуж за жениха своей лучшей подруги Жаклин. Молодожены отправились в роскошный круиз на пароходе «Карнак» по Нилу. А Жаклин решила подпортить настроение новобрачным своим присутствием.

На борту парохода оказалось немало других недоброжелателей Линнет. Ей удалось «завербовать» в телохранители знаменитого сыщика Эркюля Пуаро, совершавшего круиз на этом же пароходе. И Линнет нашли мертвой.

В результате многочисленных продолжительных опросов и поисков Пуаро начал было предполагать, что близок к разгадке. К тому же нашли орудие преступления. Но начались новые убийства…

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 29 сентября 1978
Премьера онлайн 4 февраля 2022
Премьера в мире 29 сентября 1978
Возраст 12+
Режиссер
Джон Гиллермин
В ролях
Питер Устинов
Питер Устинов
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Лоис Чайлз
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смерть на Ниле 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стоит ли смотреть «Смерть на Ниле»: сравниваем новую экранизацию с классическими 10 февраля состоялась премьера экранизации романа «Смерть на Ниле», который до сих пор остается одним из самых известных произведений королевы детективного жанра Агаты Кристи и одним из самых значимых в цикле о проницательном сыщике Эркюле Пуаро. Рассмотрим новую экранизацию про знаменитого детектива и сравним ее с предыдущими киноадаптациями.
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15 февраля 2022 10:50
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