Наша рецензия

Егор с семьей переезжает в респектабельный район Новой Москвы. Его мать погибла, с отцом после этого они отдалились, с мачехой не ладится совсем, она больше занята новорожденной дочерью. Присматривать за младенцем в семью приходит няня Татьяна (Светлана Устинова): ногти длинные, как когти, выражается пространными намеками, что-то постоянно высматривает. В доме с ее появлением начинается какая-то чертовщина: камера наблюдения показывает, что у люльки маячит силуэт, которого в реальности вроде бы…