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Яга: Кошмар темного леса Яга: Кошмар темного леса
Киноафиша Фильмы Яга: Кошмар темного леса Отзывы о фильме «Яга: Кошмар темного леса»
Яга: Кошмар темного леса 2019 / Россия
6.7 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Яга: Кошмар темного леса»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Егор с семьей переезжает в респектабельный район Новой Москвы. Его мать погибла, с отцом после этого они отдалились, с мачехой не ладится совсем, она больше занята новорожденной дочерью. Присматривать за младенцем в семью приходит няня Татьяна (Светлана Устинова): ногти длинные, как когти, выражается пространными намеками, что-то постоянно высматривает. В доме с ее появлением начинается какая-то чертовщина: камера наблюдения показывает, что у люльки маячит силуэт, которого в реальности вроде бы…

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Mikhail Kokin 28 февраля 2020, 09:28
Интересно!
Мне понравилось!
28 февраля 2020, 09:28 Ответить
Иван Иванов 28 февраля 2020, 20:34
Фильм красиво снять ,ежнствиный плюс,сюжт максимально тупой и не лагичный ,актёрская игра ужасная...Очень нудный и скучный,вообще не страшный и не интресный.Не советую вам...
28 февраля 2020, 20:34 Ответить
wc152 29 февраля 2020, 17:05
Фильм интереснн. До определенного момента напряжение нарастает, почти запредельное. В конце немного провисает- как-то легко убили главную злодейку. Но в целом твердая 4 с плюсом
29 февраля 2020, 17:05 Ответить
Алексей Шалыгин 29 февраля 2020, 20:59
Оценка
Мне понравился! По моему всё просто. Сюжет фильма - это аллегория нашей с вами жизни, т.е. трёх поколений живущих в эпоху интернет технологий. Родители, в силу своей занятости заработать больше денег, забыли про детей, а детей опутала паутина соцсетей и на фоне всего этого - новорождённое поколение (сестрёнка главного героя), вообще, воспитывается ботами роботами нянями. Советую. Разумным понравиться😎
29 февраля 2020, 20:59 Ответить
savicky.en 29 февраля 2020, 21:07
Редкосное Г
29 февраля 2020, 21:07 Ответить
Александра Галиева 1 марта 2020, 14:54
Очень скучный и полубредовый фильм.
1 марта 2020, 14:54 Ответить
Денис Фадеев 1 марта 2020, 15:38
в ответ на сообщение Иван Иванов от 28 февраля 2020, 20:34
У вас очень ужасно с орфографией...
1 марта 2020, 15:38 Ответить
nikita.boytsov2017 1 марта 2020, 23:21
Фильм классный , но он не страшный , а скорее всего более жуткий . Один раз можно посмотреть 👍
1 марта 2020, 23:21 Ответить
Алиса Лискова 2 марта 2020, 20:28
Оценка
Создатели фильма что вы курили когда решили выпустить этот кошмар в прокат???? Люди не тратьте время и деньги на этот шедевр,стопроцентно ожидаемый эффект это смех в середине фильма и желание покинуть сеанс)))
2 марта 2020, 20:28 Ответить
Геннадий Мазур 3 марта 2020, 17:04
Оценка
Заказ от РПЦ людей напугать. как пугают Вием. Откройте Славянскую мифологию и промониторьте Баба Яга. Кто такая Ягиня? Ягиня — дочь Вия, властителя мира Нави и названная дочь Макошь — богини судьбы. Ягиня у славян была мудрой волшебницей с доброй и светлой душой, хранившая границы миров. Обладала она мудростью женской да в колдовстве сильна была. Жила на границе между мирами и власть над пространствами имела. Могла Ягиня из мира Нави в Явь путешествовать спокойно, да души умерших встречать и переводить в загробный мир. Ничего от того треша, что так распространяется сотнями лет сплетнями о Яге. Реальность же про саму РПЦ куда страшней и реальней чем ложь о народной, лесной целительнице.
3 марта 2020, 17:04 Ответить
siriniti 11 марта 2020, 20:50
Фильм - унылое 💩!
11 марта 2020, 20:50 Ответить
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