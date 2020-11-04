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Кольская сверхглубокая Кольская сверхглубокая
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Кольская сверхглубокая, 2020

2020 / Россия
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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На глубине 12 километров таится нечто страшное, грозящее погубить все человечество.
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Стремясь выяснить происхождение подозрительных звуков на одном из самых засекреченных объектов СССР, группа ученых и военных сталкивается с прежде невиданной угрозой всему человечеству.

Ни советский, ни российский кинематограф не славятся фильмами в жанре мистического триллера, и «Кольская сверхглубокая» стала одной из немногих попыток отечественных кинематографистов приспособить этот жанр к российской специфике. Идея создания фильма о Кольской сверхглубокой скважине принадлежит сценаристу Виктору Бондарюку, который на протяжении нескольких лет изучал все, что связано с этим объектом. И хотя огромные объемы информации о нем и по сей день засекречены, создателям хватило добытого материала для создания захватывающего триллера.

После того как в 1984 году на секретном объекте СССР — Кольской сверхглубокой скважине — были записаны необъяснимые протяжные стоны и крики будто бы множества людей, он был закрыт. Позже несколько ученых и военных спускаются на глубину 12 километров, чтобы найти источник звуков и выяснить, какие тайны лежат в недрах этой земли. Найденное ими представляет угрозу не только для страны, но и для всего человечества в целом, а потому именно им предстоит спасти мир от спрятанного на такой глубине ужаса.

Несмотря на высокий интерес медиа к событиям, произошедшим на Кольской сверхглубокой скважине, документы, связанные с разработками на ней, до сих пор засекречены.

Режиссер фильма Арсений Сюхин является уроженцем Кольского полуострова и много слышал о Кольской сверхглубокой скважине еще в школе.

На этапе кастинга создатели намеренно не приглашали в проект известных актеров, так как были уверены, что их известность навредит фильму.

В течение нескольких лет перед съемками картины создатели проводили исследовательскую работу, в рамках которой работали с документацией, беседовали с экспертами и ездили в Мурманскую область на сам объект.

Создатели фильма написали несколько вариантов сценария, а его финальная версия была завершена совместными усилиями Виктора Бондарюка, Арсения Сюхина, продюсера Сергея Торчилина и актрисы Милены Радулович.

Актер Николай Ковбас, исполнивший роль полковника ГРУ Юрия Борисовича, признавался, что он посчитал проект интересным для себя потому, что в детстве любил книги таких писателей-фантастов, как Айзек Азимов, братья Стругацкие и Рэй Брэдбери.

Это не первая совместная работа актера Николая Ковбаса и его сына Кирилла.

Данный актеру Никите Дювбанову фрагмент текста для прослушивания был сценой из фильма «Нечто» Джона Карпентера.

Первоначально, чтобы достовернее воплотить на экране 80-е годы, оператор Гайк Киракосян намеревался использовать кинотехнику того периода, однако из финансовых соображений от этой идеи отказались.

Для художника-постановщика Марселя Калмагамбетова, прежде работавшего только над проектами о современности, этот фильм стал первым историческим.

Кольская сверхглубокая скважина -самый масштабный секретный объект страны. В 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, напоминающие крики и стоны множества людей. После этих событий объект закрывают. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. Однако они оказываются не готовы к тому, что их ждет на этой глубине...

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 4 ноября 2020
Премьера онлайн 4 ноября 2020
Премьера в мире 4 ноября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Арсений Сюхин
Арсений Сюхин
В ролях
Милена Радулович
Милена Радулович
Никита Дювбанов
Никита Дювбанов
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
Вадим Демчог
Вадим Демчог
Николай Ковбас
Николай Ковбас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кольская сверхглубокая 4 постера
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«В этом году исполнилось 50 лет со дня начала бурения легендарной Кольской сверхглубокой скважины, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору». Торопились ли создатели мистического триллера «Кольская сверхглубокая» поспеть к дате или на съёмках, как и в процессе бурения, были обнаружены какие-то аномалии - ответа на этот вопрос мы, конечно, не раскопаем. Но то, что фильм оказался не тем, чем обещался, а кем-то даже…
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asabin56 5 ноября 2020, 00:02
Чушь редкостная, не продуманный сценарий, много не логических действий героев, наигранность и очернение великого научного проекта, великого государства.
Станислав Ян 6 ноября 2020, 11:05
Недавно в прокате промелькнул фильм с Кристен Стюарт "Под Водой". Только там под, водой, а у тут- под землей. Для российского кино,… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Женщинам пора высказаться»: интервью с Миленой Радулович Четвертого ноября в прокат выходит мистический триллер «Кольская сверхглубокая». А ровно за месяц до премьеры продюсер ленты Сергей Торчилин, а также исполнители главных ролей Милена Радулович и Никита Дювбанов презентовали эксклюзивные материалы на Comic-Con Russia 2020. 
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5 октября 2020 15:04
Триллер «Кольская сверхглубокая» представят на Comic Con Russia 2020 Гости фестиваля услышат рассказ о съемках и увидят эксклюзивные материалы.
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18 сентября 2020 11:11
Представлен трейлер фильма ужасов «Кольская сверхглубокая» Премьера состоится 17 сентября. 
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