Кольская сверхглубокая, 2020

Несмотря на высокий интерес медиа к событиям, произошедшим на Кольской сверхглубокой скважине, документы, связанные с разработками на ней, до сих пор засекречены.

Режиссер фильма Арсений Сюхин является уроженцем Кольского полуострова и много слышал о Кольской сверхглубокой скважине еще в школе.

На этапе кастинга создатели намеренно не приглашали в проект известных актеров, так как были уверены, что их известность навредит фильму.

В течение нескольких лет перед съемками картины создатели проводили исследовательскую работу, в рамках которой работали с документацией, беседовали с экспертами и ездили в Мурманскую область на сам объект.

Создатели фильма написали несколько вариантов сценария, а его финальная версия была завершена совместными усилиями Виктора Бондарюка, Арсения Сюхина, продюсера Сергея Торчилина и актрисы Милены Радулович.

Актер Николай Ковбас, исполнивший роль полковника ГРУ Юрия Борисовича, признавался, что он посчитал проект интересным для себя потому, что в детстве любил книги таких писателей-фантастов, как Айзек Азимов, братья Стругацкие и Рэй Брэдбери.

Это не первая совместная работа актера Николая Ковбаса и его сына Кирилла.

Данный актеру Никите Дювбанову фрагмент текста для прослушивания был сценой из фильма «Нечто» Джона Карпентера.

Первоначально, чтобы достовернее воплотить на экране 80-е годы, оператор Гайк Киракосян намеревался использовать кинотехнику того периода, однако из финансовых соображений от этой идеи отказались.

Для художника-постановщика Марселя Калмагамбетова, прежде работавшего только над проектами о современности, этот фильм стал первым историческим.