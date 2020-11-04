Кольская сверхглубокая, 2020

Стремясь выяснить происхождение подозрительных звуков на одном из самых засекреченных объектов СССР, группа ученых и военных сталкивается с прежде невиданной угрозой всему человечеству.
Ни советский, ни российский кинематограф не славятся фильмами в жанре мистического триллера, и «Кольская сверхглубокая» стала одной из немногих попыток отечественных кинематографистов приспособить этот жанр к российской специфике. Идея создания фильма о Кольской сверхглубокой скважине принадлежит сценаристу Виктору Бондарюку, который на протяжении нескольких лет изучал все, что связано с этим объектом. И хотя огромные объемы информации о нем и по сей день засекречены, создателям хватило добытого материала для создания захватывающего триллера.
После того как в 1984 году на секретном объекте СССР — Кольской сверхглубокой скважине — были записаны необъяснимые протяжные стоны и крики будто бы множества людей, он был закрыт. Позже несколько ученых и военных спускаются на глубину 12 километров, чтобы найти источник звуков и выяснить, какие тайны лежат в недрах этой земли. Найденное ими представляет угрозу не только для страны, но и для всего человечества в целом, а потому именно им предстоит спасти мир от спрятанного на такой глубине ужаса.
Несмотря на высокий интерес медиа к событиям, произошедшим на Кольской сверхглубокой скважине, документы, связанные с разработками на ней, до сих пор засекречены.
Режиссер фильма Арсений Сюхин является уроженцем Кольского полуострова и много слышал о Кольской сверхглубокой скважине еще в школе.
На этапе кастинга создатели намеренно не приглашали в проект известных актеров, так как были уверены, что их известность навредит фильму.
В течение нескольких лет перед съемками картины создатели проводили исследовательскую работу, в рамках которой работали с документацией, беседовали с экспертами и ездили в Мурманскую область на сам объект.
Создатели фильма написали несколько вариантов сценария, а его финальная версия была завершена совместными усилиями Виктора Бондарюка, Арсения Сюхина, продюсера Сергея Торчилина и актрисы Милены Радулович.
Актер Николай Ковбас, исполнивший роль полковника ГРУ Юрия Борисовича, признавался, что он посчитал проект интересным для себя потому, что в детстве любил книги таких писателей-фантастов, как Айзек Азимов, братья Стругацкие и Рэй Брэдбери.
Это не первая совместная работа актера Николая Ковбаса и его сына Кирилла.
Данный актеру Никите Дювбанову фрагмент текста для прослушивания был сценой из фильма «Нечто» Джона Карпентера.
Первоначально, чтобы достовернее воплотить на экране 80-е годы, оператор Гайк Киракосян намеревался использовать кинотехнику того периода, однако из финансовых соображений от этой идеи отказались.
Для художника-постановщика Марселя Калмагамбетова, прежде работавшего только над проектами о современности, этот фильм стал первым историческим.
Кольская сверхглубокая скважина -самый масштабный секретный объект страны. В 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, напоминающие крики и стоны множества людей. После этих событий объект закрывают. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. Однако они оказываются не готовы к тому, что их ждет на этой глубине...