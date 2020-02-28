«Яга: Кошмар темного леса»: Рецензия Киноафиши

Егор с семьей переезжает в респектабельный район Новой Москвы. Его мать погибла, с отцом после этого они отдалились, с мачехой не ладится совсем, она больше занята новорожденной дочерью. Присматривать за младенцем в семью приходит няня Татьяна (Светлана Устинова): ногти длинные, как когти, выражается пространными намеками, что-то постоянно высматривает. В доме с ее появлением начинается какая-то чертовщина: камера наблюдения показывает, что у люльки маячит силуэт, которого в реальности вроде бы нет. Семья начинает вести себя странно, напряжение растет, но после очередного перебоя с электричеством родители Егора словно впадают в забытье, а его младшая сестра пропадает из колыбельки. Кроме мальчика о младенце никто не вспоминает. В это же время у его сверстников тоже не обходится без странностей: то взрослые застынут в коридоре словно в судороге, то одежда с вешалки набросится и унесет в темноту. Отгадка кроется в загадочном доме, спрятанном в чаще леса, куда подростки наведывались накануне.

Яга: Кошмар темного леса

«Яга» собрана из референсов и отсылок. Подростки, объединяющиеся на фоне общей угрозы, оказываются где-то между «Балбесами», «Инопланетянином» и недавней экранизацией «Оно». Дуэт Спивак — Розин пришел прямиком из «Нелюбви». И до и после мистического забытья актеры продолжают разыгрывать семейную пару по наработкам Звягинцева, изредка прерываясь на цитирование «Сияния» Кубрика с «А вот и Джонни!». Красные нити и прочая постготическая эстетика вдохновлена Гильермо Дель Торо. В том, чтобы подсматривать приемы и развитие концепций у коллег, нет ничего постыдного. Хоррор наиболее замкнутый в этом смысле жанр, в котором любая традиция или прием так или иначе создается под влиянием. Проблемой становится славянская мифология, точнее ее поверхностное использование. То, что должно было стать визитной карточкой проекта, его идейным стержнем, вокруг которого будет выстроена вся логика действий, география передвижений героев, существование сразу в нескольких измерениях, оказывается наиболее недоработанным, поскольку сумбурное проговаривание всех ритуалов, мультипликационный пролог и максимы про «если помнят — значит живой» с трудом тянут на полномасштабные правила игры, скорее на их сокращенную версию.

Яга: Кошмар темного леса

Это выглядит больше попыткой связать между собой сюжетные блоки в лесу и в городе, чем последовательным развитием истории, поскольку некоторые сцены распадаются, напоминая аттракционы, построенные по методике «бу-эффектов». Ритмический сбой случается к концу второго акта, когда переходы из одной локации в другую повторяются, как и связанные с ними скримеры. В демоне из нитей как угрозе нет должной индивидуальности. Дело ли в ориентации на мировой кинорынок или просто в нежелании перегружать картину этническими мотивами, но этот фильм мог бы называться и по имени другой нежити: подобие костяной ноги или избушки на курьих ножках настолько отдаленные, что могут и не считываться зрителем. Авторы «Яги» словно не определились, чего хотят на самом деле: чтобы фильм был подростковым приключением, мрачной сказкой из тех, что рассказывают у костра, или мистическим триллером. Выхолощенный район в Подмосковье похож сразу на любой цивилизованный уголок в мире. И отрыв от мрачного обаяния спальных районов на самом деле наиболее разочаровывает, поскольку «Пиковая дама» все того же Святослава Подгаевского только выигрывала за счет своего макабрического пространства.

Яга: Кошмар темного леса

Для поклонников хоррора «Яга» сделана достаточно дорого и качественно, сосредоточения скримеров примерно на том же уровне, что и в голливудских студийных проектах про злых духов, как и качество графики. Также для тех, кто старается следить за отечественным жанровым кино, — подобных русскоязычных нишевых историй все еще дефицит.

Антон Фомочкин