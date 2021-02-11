Приворот. Черное венчание, 2020

Главная героиня Евгения осталась с разбитым сердцем и маленьким ребенком после того, как Кирилл решил ее бросить. Женя не может смириться с болезненным расставанием и отчаянно пытается вернуть себе возлюбленного. Все ее старания не приносят нужного результата, и девушка опускает руки. Однако совсем скоро героиня решает, что если она сама не в силах зажечь прежний огонь любви в сердце парня, то ей стоит обратиться за помощью к настоящим профессионалам. Так Евгения оказывается у двери молодой гадалки. Таинственная незнакомка внимательно выслушивает бедную девушку и устраивает магический обряд, который, по словам цыганки, гарантирует приворот любимого.

Под влиянием темных чар Кирилл, как и предполагалось, возвращается к бывшей и ребенку. Теперь его чувства стали еще сильнее, чем прежде. Женя не может нарадоваться своему счастью, ведь все о чем она мечтала, наконец сбылось. Однако со временем поведение молодого человека начинает настораживать и пугать девушку. Герой с каждым днем все меньше проявляет нежность и все больше напоминает абсолютно одержимого человека.

Неожиданно страстный влюбленный погибает при загадочных обстоятельствах, но от этого жизнь девушки не становится лучше. Заклинание продолжает действовать и после смерти парня, подвергая его семью настоящей опасности. Кирилл даже с того света способен мучить своих близких, никак не желая оставлять их в покое. Теперь Евгения готова на все, чтобы спасти себя и ребенка от человека, которого когда-то любила всем сердцем.