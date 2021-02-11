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Приворот. Черное венчание Приворот. Черное венчание
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Приворот. Черное венчание, 2020

2020 / Россия
6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Фильм ужасов о последствиях черной магии
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Главная героиня Евгения осталась с разбитым сердцем и маленьким ребенком после того, как Кирилл решил ее бросить. Женя не может смириться с болезненным расставанием и отчаянно пытается вернуть себе возлюбленного. Все ее старания не приносят нужного результата, и девушка опускает руки. Однако совсем скоро героиня решает, что если она сама не в силах зажечь прежний огонь любви в сердце парня, то ей стоит обратиться за помощью к настоящим профессионалам. Так Евгения оказывается у двери молодой гадалки. Таинственная незнакомка внимательно выслушивает бедную девушку и устраивает магический обряд, который, по словам цыганки, гарантирует приворот любимого.

Под влиянием темных чар Кирилл, как и предполагалось, возвращается к бывшей и ребенку. Теперь его чувства стали еще сильнее, чем прежде. Женя не может нарадоваться своему счастью, ведь все о чем она мечтала, наконец сбылось. Однако со временем поведение молодого человека начинает настораживать и пугать девушку. Герой с каждым днем все меньше проявляет нежность и все больше напоминает абсолютно одержимого человека.

Неожиданно страстный влюбленный погибает при загадочных обстоятельствах, но от этого жизнь девушки не становится лучше. Заклинание продолжает действовать и после смерти парня, подвергая его семью настоящей опасности. Кирилл даже с того света способен мучить своих близких, никак не желая оставлять их в покое. Теперь Евгения готова на все, чтобы спасти себя и ребенка от человека, которого когда-то любила всем сердцем.

Режиссером фильма является Святослав Подгаевский. Он наиболее известен своими успешными хоррорами. Например, его картина «Пиковая дама: Черный обряд» в свое время стала самым кассовым российским фильмом в этом жанре. Также он является автором кинолент «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых», «Владение 18», «Яга. Кошмар темного леса».

В одном из интервью Подгаевский сказал, что использовал в фильме мистику в качестве метафоры. Персонажи картины иллюстрируют, что нельзя заставить человека полюбить кого-то против его воли.

Съемочный процесс проходил в 2019 году. Большинство сцен были сняты в павильонах Москвы и Санкт-Петербурга. Несколько эпизодов снимали в готической церкви.

По словам создателей проекта, основной темой фильма стало утверждение о том, что «ответственность за собственную судьбу нужно брать на себя и ради любви поступать благородно». Ко всему прочему авторы добавили, что в отношениях не должно быть место оккультизму.  

Фильм получил безвозмездную поддержку Фонда кино в результате конкурсной программы.

Яна Енжаева исполнила роль Жени. Актриса рассказа в интервью, что после прочтения сценария увидела связь сюжета с событиями своей жизни. По ее словам, данный фильм в очередной раз помогает осознать, что необходима огромная сила для того, чтобы обрести истинную любовь.

Во время съемок было использовано множество трюков. Также создатели рассказали, что ритуал экзорцизма не получалось снять с первого дубля. Было потрачено много часов, но уже на следующий день члены съемочной группы смогли отснять сцену с первого раза.

По известной кинематографической традиции перед началом съемок принято разбивать специальную тарелку с названием фильма и именами участников съемочного процесса. В данном случае тарелка не могла разбиться с первого раза, а позже и вовсе разлетелась на несколько осколков и порезала руку Святославу Подгаевскому.

Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни, и не в силах смириться, она решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей провести ритуал «Черное венчание» и сделать самый сильный приворот на любовь. И Кирилл возвращается! Им еще никогда не было так хорошо вместе, влюбленные не могут оторваться друг от друга. Но с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на пугающую одержимость: он контролирует каждый шаг девушки и не готов ни с кем ее делить - «Ты только моя, а я твой»… На что Жене придется пойти, чтобы отменить "Черное венчание" и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище? Ведь пока приворот действует, даже смерть не разлучит их…

 

6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера онлайн 6 июля 2021
Премьера в мире 11 февраля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Святослав Подгаевский
Святослав Подгаевский
В ролях
Яна Енжаева
Яна Енжаева
Константин Белошапка
Константин Белошапка
Илья Ермолов
Илья Ермолов
Варвара Бородина
Варвара Бородина
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приворот. Черное венчание 3 постера
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Приворот. Черное венчание смотреть онлайн

Приворот. Черное венчание
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Девушка Женя работает швеей: она наблюдает за примеркой свадебного платья невесты и немного грустит, ведь на ее долю такое счастье еще не выпало. Парень Кирилл, по совместительству отец ее ребенка, не только не собирается делать героине предложение, но и вовсе не намерен продолжать отношения. Мол, ему уже дышать нечем, да и вообще вон рядом другие девушки, готовые проводить с ним время в его мастерской. Женя пытается вернуть мужчину, не собираясь мириться с его свободолюбием, которое, как ей…
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ElizavetaPersonal 13 февраля 2021, 19:51
Зачем давать деньги режиссёру таких провальный фильмов как
Русалка. Озеро мёртвых, Яга: Кошар тёмного леса, Невеста и Конверт. Ниодного нормального фильма. Ещё и от Фонда Кино.
Daniil Tikhachev 20 февраля 2021, 15:47
Плохой фильм. Сюжет ужасный.
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