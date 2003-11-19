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Артём Жигулин
Артём Жигулин
О персоне
Фильмография
Артём Жигулин
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Дата рождения
19 ноября 2003
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Саратов, Россия
Рост
170 см
Биография Артёма Жигулина
Родился 19 ноября 2003 года. Саратов, Россия.
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