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Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
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Марьяна Спивак
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Дата рождения
23 марта 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Марьяны Спивак
Родилась 23 марта 1985 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Марьяны Спивак
Мать моего сына
триллер
2022, Россия
0.0
Цой
драма
2020, Россия
5.0
Небо измеряется милями
исторический, биография, военный
2019, Россия
6.0
Эпидемия. Вонгозеро
драма, фантастика
2019, Россия
7.0
Яга: Кошмар темного леса
ужасы, фэнтези, мистика
2019, Россия
6.0
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.0
Белка и Стрелка. Лунные приключения
анимация, комедия, приключения
2013, Россия
6.0
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С «Гарри Поттером» и Polaroid в деревне: актеры «Эпидемии» рассказывают, каким видят свой апокалипсис
В преддверии воистину долгожданного второго сезона «Эпидемии» Киноафиша встретилась с актерами сериала и расспросила их о том, где для них самое безопасное место, без какой глупой вещицы они бы не смогли обойтись даже после апокалипсиса и какой фильм или сериал они бы сохранили для человечества.
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