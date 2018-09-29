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После гибели родителей десятилетний Льюис (Оуэн Ваккаро) переезжает к своему дяде Джонатану (Джек Блэк), который живёт в странном доме, набитом всевозможными часами. Там же постоянно гостит и близкая подруга дяди миссис Циммерман (Кейт Бланшетт), с которой тот всё время ругается. С первых же дней Льюис понимает, что с домом что-то не так, Джонатан ходит ночами, кресло двигается само собой, а витражи на окнах меняются. Мальчику предстоит узнать, что он попал в мир, наполненный волшебством,…