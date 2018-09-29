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Тайна дома с часами Тайна дома с часами
Киноафиша Фильмы Тайна дома с часами Отзывы о фильме «Тайна дома с часами»
The House with a Clock in its Walls Тайна дома с часами 2018 / США
7.2 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Тайна дома с часами»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После гибели родителей десятилетний Льюис (Оуэн Ваккаро) переезжает к своему дяде Джонатану (Джек Блэк), который живёт в странном доме, набитом всевозможными часами. Там же постоянно гостит и близкая подруга дяди миссис Циммерман (Кейт Бланшетт), с которой тот всё время ругается. С первых же дней Льюис понимает, что с домом что-то не так, Джонатан ходит ночами, кресло двигается само собой, а витражи на окнах меняются. Мальчику предстоит узнать, что он попал в мир, наполненный волшебством,…

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Анна Кирсанова 29 сентября 2018, 12:55
Оценка
Фильм неочень, сказка для детей с больной фантазией, там и мёртвых оживляют и всякие превращения, лев-клумба с крыльями всё время ходит не в лоток, а куда-попало(бред какой-то), может кому-то и понравится! Шутки дурацкие!
29 сентября 2018, 12:55 Ответить
mr-kuznetsova 29 сентября 2018, 17:48
Оценка
полнейший бред!!! смотреть противно было! ужас...
29 сентября 2018, 17:48 Ответить
alija295 29 сентября 2018, 19:09
Абсолютно дебильный фильм.
29 сентября 2018, 19:09 Ответить
Мария С 1 октября 2018, 10:36
Безобразие, а не фильм.
1 октября 2018, 10:36 Ответить
Ольга Васильева 2 октября 2018, 19:06
Оценка
Ходили с дочерью на премьеру,мне не очень,дочь сказала,скучноват.Фильм растинули очень,диалоги примитивны а юмор как обычно тупой и плоский взять хотябы подтрунивания героев бланшет и блека меж собой.
2 октября 2018, 19:06 Ответить
Ольга Васильева 2 октября 2018, 19:14
Оценка
а еще странный лев клумба гадящий жухлой листвой где попало и мертвец мтрастно лабызающий в засос чернокожую бабу
2 октября 2018, 19:14 Ответить
Александра Саморокова 2 октября 2018, 22:00
А если пойти с ребенком 7 лет, ему не страшно будет ?
2 октября 2018, 22:00 Ответить
Анна Кирсанова 4 октября 2018, 12:09
Оценка
Лучше не брать детей, там ментвец выходит из склепа, синий жуткий, потом он ходит, разговаривает зомби синий. Фильм больше для подростков.
4 октября 2018, 12:09 Ответить
Юлия Федорова 7 октября 2018, 19:31
Оценка
Фильм на непонятную возростную категорию: сюжет для 6-8 лет , а спец эффекты , что взрослый вздрагивал. Красочный интерьер в доме. Куча кукол которые нападают на героев. В общем, трата денег и время
7 октября 2018, 19:31 Ответить
Полина Котикова 8 октября 2018, 16:13
Оценка
Всё было классно! 👍 Много с подругой посмеялись. Всем советуем посмотреть. :)
8 октября 2018, 16:13 Ответить
Гришаня Кардаш 11 октября 2018, 18:47
Оценка
Ну так! Сказка на один раз!
Гарри Потер на минималках ...
11 октября 2018, 18:47 Ответить
elena.bajutova2007 12 октября 2018, 19:59
Оценка
Ходили с дочкой 11 лет. Совершенно никакой скуки и лишней болтавни. Было весело, местами даже страшно. Нам очень понравилось!!!
12 октября 2018, 19:59 Ответить
Katniss 16 октября 2018, 00:20
Оценка
Откройте дверь в бесконечность

Сходила на премьеру фильма "Тайна дома с часами" в надежде, что будет встреча с чем-то, напоминающим "Гарри Поттера" или "Фантастические твари и где они обитают". Ожидания не оправдались! Достаточно интересный сюжет о десятилетнем мальчике-сироте Льюисе (Оуэн Ваккаро), которого забирает к себе дядя-волшебник в очень необычный дом, где постоянно слышен звук тикающих часов, идущий где-то из глубины дома. События происходят в 1955г. в Мичигане, под хэллоуин.

Старинный особняк дяди Джонатана (Джек Блэк) заставлен мебелью, переполнен загадочными предметами, манекенами, зеркалами, но больше всего в доме часов, он просто перенаселен ими, хотя звук идет как будто прямо из стен. Дядя и его соседка Флоренс (Кейт Бланшет), тоже, кстати, волшебница, не столько пытаются оградить мальчика от поиска таинственных часов, сколько от опасности, которая от них исходит, что еще более подстегивает его интерес к этой загадке.

Хуже всего то, что часы отсчитывают время до Конца Света, и никто не знает, сколько его осталось. И только наши храбрые волшебники – великолепная троица, включая молодого Льюиса, могут разобраться в этой тайне и успеть раскрыть секрет спрятанных в стенах дома часов. Конечно, это будет нелегко, ведь особняк, хранящий старинные тайны, так просто с ней не расстанется.

Фильм "Тайна дома с часами" красочно снят, в нем хорошие спецэффекты и прекрасная игра троицы – племянник, дядя, соседка, но, в основном, он рассчитан на детскую аудиторию до 12-14 лет. Это своего рода хоррор для детей, с его ужастиками, страшилками, монстрами и прочей нечистью. Кто любит такое - милости прошу. Видимо, это только мои ожидания про "Гарри Поттера", фильм ставил более прозаичные цели – развлечь детей на хэллоуин.

Удачного вам просмотра!
16 октября 2018, 00:20 Ответить
arman.ispanov 6 ноября 2018, 18:09
в ответ на сообщение Александра Саморокова от 2 октября 2018, 22:00
А ограничение 12+ Вам ничего не говорит?
6 ноября 2018, 18:09 Ответить
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