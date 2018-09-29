После гибели родителей десятилетний Льюис (Оуэн Ваккаро) переезжает к своему дяде Джонатану (Джек Блэк), который живёт в странном доме, набитом всевозможными часами. Там же постоянно гостит и близкая подруга дяди миссис Циммерман (Кейт Бланшетт), с которой тот всё время ругается. С первых же дней Льюис понимает, что с домом что-то не так, Джонатан ходит ночами, кресло двигается само собой, а витражи на окнах меняются. Мальчику предстоит узнать, что он попал в мир, наполненный волшебством,…
Гарри Потер на минималках ...
Сходила на премьеру фильма "Тайна дома с часами" в надежде, что будет встреча с чем-то, напоминающим "Гарри Поттера" или "Фантастические твари и где они обитают". Ожидания не оправдались! Достаточно интересный сюжет о десятилетнем мальчике-сироте Льюисе (Оуэн Ваккаро), которого забирает к себе дядя-волшебник в очень необычный дом, где постоянно слышен звук тикающих часов, идущий где-то из глубины дома. События происходят в 1955г. в Мичигане, под хэллоуин.
Старинный особняк дяди Джонатана (Джек Блэк) заставлен мебелью, переполнен загадочными предметами, манекенами, зеркалами, но больше всего в доме часов, он просто перенаселен ими, хотя звук идет как будто прямо из стен. Дядя и его соседка Флоренс (Кейт Бланшет), тоже, кстати, волшебница, не столько пытаются оградить мальчика от поиска таинственных часов, сколько от опасности, которая от них исходит, что еще более подстегивает его интерес к этой загадке.
Хуже всего то, что часы отсчитывают время до Конца Света, и никто не знает, сколько его осталось. И только наши храбрые волшебники – великолепная троица, включая молодого Льюиса, могут разобраться в этой тайне и успеть раскрыть секрет спрятанных в стенах дома часов. Конечно, это будет нелегко, ведь особняк, хранящий старинные тайны, так просто с ней не расстанется.
Фильм "Тайна дома с часами" красочно снят, в нем хорошие спецэффекты и прекрасная игра троицы – племянник, дядя, соседка, но, в основном, он рассчитан на детскую аудиторию до 12-14 лет. Это своего рода хоррор для детей, с его ужастиками, страшилками, монстрами и прочей нечистью. Кто любит такое - милости прошу. Видимо, это только мои ожидания про "Гарри Поттера", фильм ставил более прозаичные цели – развлечь детей на хэллоуин.
Удачного вам просмотра!
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