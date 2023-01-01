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Тайна дома с часами Тайна дома с часами
Киноафиша Фильмы Тайна дома с часами Тайна дома с часами, 2018: актеры и роли
The House with a Clock in its Walls Тайна дома с часами 2018 / США
7.3 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Тайна дома с часами, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элай Рот Элай Рот Eli Roth
В ролях
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Кайл МакЛоклен Кайл МакЛоклен Kyle MacLachlan Коллин Кэмп Коллин Кэмп Colleen Camp Рене Голдсберри Рене Голдсберри Renée Elise Goldsberry Оуэн Ваккаро Оуэн Ваккаро Owen Vaccaro Крис Т. Адамс Крис Т. Адамс Chris Adams Санни Сулджик Санни Сулджик Sunny Suljic Чарльз Грин Чарльз Грин Charles Green
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