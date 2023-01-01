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Тайна дома с часами
Тайна дома с часами, 2018: актеры и роли
The House with a Clock in its Walls
Тайна дома с часами
2018 / США
Трейлер
7.3
Оцените
64
голоса
Рейтинг IMDb: 6
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Тайна дома с часами, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Элай Рот
Eli Roth
В ролях
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Джек Блэк
Jack Black
Кайл МакЛоклен
Kyle MacLachlan
Коллин Кэмп
Colleen Camp
Рене Голдсберри
Renée Elise Goldsberry
Оуэн Ваккаро
Owen Vaccaro
Крис Т. Адамс
Chris Adams
Санни Сулджик
Sunny Suljic
Чарльз Грин
Charles Green
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